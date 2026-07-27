A csodálatos panoráma repítette előre a Tapolca Trailen

Nagyszerű teljesítményt nyújtva győzött a hölgyek között a Tapolca Trail leghosszabb, negyvenhat kilométeres távján…

Jó néhány éve már tájfutó vagyok, a Göcsej KTFE csapatában, Mézes Tibor Sólyom irányításával edzek, emellett két-három barátommal hétvégente húsz kilométer körüli távokat futunk – mondta a Csupasportnak Boldizsár Borbála. – Mivel korábban ilyen hosszú távot még nem futottam egyben, így elsődlegesen a teljesítés volt a célom. Két barátommal érkeztem az eseményre, és öt órán belül szerettünk volna célba érni. Habár kicsit kicsúsztunk ebből, egyáltalán nincs bennünk hiányérzet, nagyszerűen éreztük magunkat a Tapolca Trailen. Gyönyörű környéken futottunk, ilyen környezetben élmény sportolni. Voltak bennem kérdőjelek, hogy miképp bírom, de szerencsére minden rendben ment. Hatalmas meglepetésemre semmiféle probléma nem jött elő. A Balaton-felvidék látványa különleges élménnyé tette a versenyt. A csodálatos panoráma biztosan hozzájárult ahhoz, hogy észre sem vettem, hogy telnek a kilométereket. A lábaim sem fáradtak el úgy, mint amire számítottam.

Milyen volt a verseny?

Az volt a közös tervünk Gellén Ádámmal, hogy az emelkedőkön erős sétával megyünk fel, a többi, jól megfutható részt pedig lendületesen teljesítjük. Együtt futottunk, egymást biztatva. Végig nagyszerűen éreztem magam, a végére sem fáradtam el. Másnap volt kis izomlázam, de semmi komoly. A pálya egy-két szakaszán óvatosan kellett futni, de nagyrészt lendületesen lehetett haladni. Az elejét semmiképpen sem akartam elfutni, így óvatosan kezdtem. Folyamatosan tájékoztattak minket a pontokon, így tudtam, hogy hányadik helyen vagyok. Motivált, hogy a nők között az élen, a férfimezőnyt tekintve pedig az élmezőnyben haladtam végig. Nagyon boldog voltam a győzelem miatt.

Mi volt a legnagyobb nehézség?

A verseny előtti bizonytalanság. Nem tudtam, mire leszek képes, hogy mennyire bírom. Félmaratoninál többet csak néhányszor futottam edzésen.

Milyen versenyekre készül?

Most nincs tervben hosszabb táv, jövőre a Stockholm Maratonra megyek három barátommal. Rengeteg tájfutóversenyre járok, részben a fiaim miatt is, akik komoly eredményeket értek el országos szinten, és az utóbbi időben a kerékpározás is magával ragadott. A jövőben a futóversenyek mellett szeretnék bringás megméretéseken is részt venni.



