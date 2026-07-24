Vb 2026: pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a dél-koreai szövetség

A Dél-koreai Labdarúgó-szövetség úgy határozott, hogy pályázati úton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a férfi válogatott élére, az erről szóló döntés szervezet elnökségi ülésén született meg. A poszt azóta üres, hogy Hong Mjung Bo június végén lemondott, mert csapata a világbajnoki csoportkörből nem jutott tovább.

A szövetség tájékoztatása szerint az ideiglenes kapitány a következő két válogatott szünet (szeptember 21.-október 6. és november 9.-17.) idején irányítja majd a csapatot. Az első időszakban legfeljebb négy, a másodikban pedig további két mérkőzés lejátszására lesz lehetőség.

A kiválasztott szakember magával hozhatja saját stábját. Dél-Koreából és külföldről egyaránt jelentkezhetnek a megfelelő edzői képesítéssel rendelkező szakemberek.