Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a dél-koreai szövetség

2026.07.24. 13:21
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Hong Mjung Bo megüresedett helyére pályázat útján keresnek szakembert a dél-koreaiak (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Dél-Korea
A Dél-koreai Labdarúgó-szövetség – szakítva a hagyományokkal – nyílt pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a férfi válogatott élére.

A Dél-koreai Labdarúgó-szövetség úgy határozott, hogy pályázati úton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a férfi válogatott élére, az erről szóló döntés szervezet elnökségi ülésén született meg. A poszt azóta üres, hogy Hong Mjung Bo június végén lemondott, mert csapata a világbajnoki csoportkörből nem jutott tovább.

A szövetség tájékoztatása szerint az ideiglenes kapitány a következő két válogatott szünet (szeptember 21.-október 6. és november 9.-17.) idején irányítja majd a csapatot. Az első időszakban legfeljebb négy, a másodikban pedig további két mérkőzés lejátszására lesz lehetőség.

A kiválasztott szakember magával hozhatja saját stábját. Dél-Koreából és külföldről egyaránt jelentkezhetnek a megfelelő edzői képesítéssel rendelkező szakemberek.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Dél-Korea
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