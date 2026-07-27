ICEHL: hosszabbított ponterős svéd hátvédjével az FTC

A 29 éves légiós tavaly nyáron érkezett a svéd másodosztályból és első ICEHL-szezonjában remekelt: 47 mérkőzésen 2 gólt, valamint 27 asszisztot jegyzett, tagja volt a Magyar Kupát és Szuperkupát nyert gárdának.

A pontokat tekintve az ötödik, a gólpasszok számában pedig a második legjobb volt a csapaton belül, a hátvédek között pedig a második legponterősebb és a legjobb előkészítő lett.