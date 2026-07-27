Nemzeti Sportrádió

ICEHL: hosszabbított ponterős svéd hátvédjével az FTC

2026.07.27. 14:41
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Hosszabbított a Fradi Jesper Lindgrennel (jobbra) (Fotó: Dömötör Csaba)
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Jesper Lindgren ICEHL FTC jégkorong Ferencváros
Hosszabbított ponterős svéd hátvédjével, Jesper Lindgrennel az osztrák jégkorongligában érdekelt FTC-Telekom.

A 29 éves légiós tavaly nyáron érkezett a svéd másodosztályból és első ICEHL-szezonjában remekelt: 47 mérkőzésen 2 gólt, valamint 27 asszisztot jegyzett, tagja volt a Magyar Kupát és Szuperkupát nyert gárdának.

A pontokat tekintve az ötödik, a gólpasszok számában pedig a második legjobb volt a csapaton belül, a hátvédek között pedig a második legponterősebb és a legjobb előkészítő lett.

 

Jesper Lindgren ICEHL FTC jégkorong Ferencváros
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