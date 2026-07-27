Nemzeti Sportrádió

Fiatal walesi kapust igazolt a Manchester United

M. B.M. B.
2026.07.27. 11:55
Fotó: Getty Images
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Kit Margetson Manchester United Swansea
Az angol élvonalban (Premier League) szereplő Manchester United a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a Swansea 20 éves, walesi U21-es válogatott kapusát, Kit Margetsont.

Az MU Margetson szerződésének hosszát nem közölte – azt viszont igen, hogy a kapus az előző idényben a walesi Connah's Quay Nomads játékosa volt kölcsönben, amelyben 34 tétmeccsen 10 alkalommal nem kapott gólt, s a walesi bajnokság második helyén végzett.

Kit Margetson vélhetően a „vörös ördögök” tartalékcsapatában jut majd szóhoz.

 

Kit Margetson Manchester United Swansea
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