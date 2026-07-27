Fiatal walesi kapust igazolt a Manchester United

Az MU Margetson szerződésének hosszát nem közölte – azt viszont igen, hogy a kapus az előző idényben a walesi Connah's Quay Nomads játékosa volt kölcsönben, amelyben 34 tétmeccsen 10 alkalommal nem kapott gólt, s a walesi bajnokság második helyén végzett.

Kit Margetson vélhetően a „vörös ördögök” tartalékcsapatában jut majd szóhoz.