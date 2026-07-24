Nemzeti Sportrádió

Pozitív lett a vb-n szerepelt ausztrál labdarúgó, Cristian Volpato kokaintesztje

2026.07.24. 11:02
Fotó: Getty Images
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Sassuolo labdarúgó-világbajnokság 2026 Serie A vb 2026 Cristian Volpato Ausztrália
Gyorshajtáson kapták és pozitív lett a kokaintesztje Cristian Volpatónak, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon szerepelt ausztrál válogatott játékosának.

Új-Dél-Wales állam rendőrsége pénteken közölte, hogy a 22 éves Cristian Volpatót hajnalban állították meg a rendőrök Sydneyben, miután egy hídon a megengedett sebességhatárt 50 kilométer/órával túllépve bemérték. A helyszínen elvégzett drogteszt kokainra pozitív eredményt mutatott.

Volpato a vb-n három mérkőzésen lépett pályára. A középpályás utánpótlásszinten az olasz korosztályos válogatottakban szerepelt, és idén dőlt el, hogy a felnőttek között az ausztrál együttesben játszik. Az ausztrál válogatott világbajnoki csoportjában a második helyen végzett egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel, majd a 32 között tizenegyesekkel kiesett Egyiptommal szemben.

 

Sassuolo labdarúgó-világbajnokság 2026 Serie A vb 2026 Cristian Volpato Ausztrália
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