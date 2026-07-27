Tour de France: Pogacar monumentális! –Sajtóvisszhang

Franciaország

L’Équipe: „Monumentális! Mathieu van der Poel egy Monumentumhoz méltó zárószakaszt nyer. Tadej Pogacar beállította az öt Tour de France-győzelem rekordját.”

Le Parisien: „Feljutott a kerékpározás Olümposzára. Tadej Pogacar – egy ötödik csillag repíti a Tour de France óriásainak galaxisába.”

Le Figaro: „Megközelíthetetlen, kérlelhetetlen, legyőzhetetlen: ötödik győzelmével Tadej Pogacar beírta magát a Tour de France legendái közé.”

Szlovénia

Delo: „Pogacar sárga trónja megingathatatlan. A szlovén bajnok a Champs-Élysées-n ünnepelte történelmi jelentőségű ötödik – és egyben legmeggyőzőbb – győzelmét.”

Radiotelevizija Slovenija: „A felsőfokú jelzők már régen elfogytak; pontosabban szólva nehéz újabb méltó elismerést megfogalmazni a világ legjobb kerékpárosáról.”

Olaszország

La Gazzetta dello Sport: „Pogacar immár ötödször ül a trónon. Tadej végleg bebetonozta legendás státuszát. Ötödik Tour de France-győzelmével csatlakozott a kerékpársport valaha élt legnagyobbjaihoz – olyan legendák mellé, mint Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Indurain.”

Tuttosport: „V. Pogacar – Párizs megkoronázta a császárt. Pogacar legendává vált ötödik Tour de France-győzelmével.”

Corriere dello Sport: „Pogacar legendává vált ötödik Tour de France-diadalával, bár az utolsó szakaszt van der Poel nyerte.”

Corriere della Sera: „Ami két évvel ezelőtt még csupán - valljuk be: kissé egyhangú - párizsi győzelmi parádé volt, az ezen a vasárnapon a 2026-os +Grande Boucle+ (Nagy Kör) legnagyszerűbb szakaszává – magává a finálévá – alakult át. Az érdem két kiváló versenyzőé: az ötszörös győztes Tadej Pogacaré és a zseniális Mathieu van der Poelé.”

Spanyolország

As: „Pogacar legenda! Nem éri be egyszerű győzelemmel; stílusosan akart nyerni és történelmet írni. Vasárnap újabb dicsőséges fejezetet írt ötödik Tour de France-győzelmével, amellyel bebiztosította helyét a legendás bajnokok sorában.”

Marca: „Pogacar huszonhét évesen csatlakozott Anquetil, Merckx, Hinault és Indurain táborához – az öt Tour-győzelem olyan mérföldkőnek számított, amely korábban csak az abszolút legendák kiváltsága volt. Pogacar mégsem úgy éri el ezt a sikert, mint aki már célba ért, hanem mint aki épp csak bemelegít.”

Nagy-Britannia

Guardian: „A fáradhatatlan Tadej Pogacar megszerezte ötödik Tour de France-győzelmét, ezzel beállítva a rekordot. Megállíthatatlan sikersorozata azonban nem tekinthető fenntartások nélkülinek. Naivitás lenne úgy ünnepelni a Tour ötszörös győztesét, hogy nem látjuk át a hátteret. Pogacar kétségtelenül jelenség, ám stábját olyan múltbéli terhek is sújtják, amelyek kevésbé dicsőséges időszakokhoz kötődnek.”

Belgium

Het Laatste Nieuws: „Mérföldkövekkel és rekordokkal teli Tour. Hogy beteg volt-e vagy sem, az a párizsi befutóig rejtély maradt. Egy dolog azonban biztos: ötödik összetett Tour de France-győzelmével a 27 éves Tadej Pogacar beállította a rekordot egy olyan verseny végén, amelyen három héten át messze a mezőny fölé nőtt, és sorra döntötte meg a csúcsokat.”

Hollandia

Telegraaf: „A zseniális Tadej Pogacar sebezhetőnek tűnt a csapatidőfutamon elszenvedett vereség és a csapatán végigsöprő vírusfertőzés miatt, mégis ő uralta a versenyt Barcelonától Párizsig. Ötödik összetett Tour de France-győzelmével elérte, hogy immár egy ötös fogat mondhatja magáénak ezt a ritka teljesítményt.”

Ausztria

Krone: „A hihetetlen Pogacar megszerezte ötödik Tour de France-győzelmét.”

Kurier: „A »kedves« Kannibál: uralja a kerékpársportot Tadej Pogacar, aki ötödször nyerte meg a Tour de France-t, ezzel ő lett a legtöbb győzelmet jegyző csúcstartó. A szlovén sorra dönti meg a kerékpáros rekordokat.”

Svájc

Blick: „A 2026-os Tour de France Tadej Pogacar ötödik összetett győzelmével és a Champs-Élysées-n zajló emlékezetes zárószakasszal ért véget, amelyet Mathieu van der Poel nyert meg, hajszálnyi különbséggel.”

Tages-Anzeiger: „A telhetetlen és legyőzhetetlen Pogacar. Ötödik összetett győzelmével a 27 éves versenyző beérte többek között Eddy Merckxet. Rekordokat dönt és csodálat övezi – mégis egyre gyakrabban éri őt kritika.”

Neue Zürcher Zeitung: „Tadej Pogacar a Tour de France csúcstartó győztesévé vált – az ünnepelt kedvencből igazi vezéregyéniséggé érett.”