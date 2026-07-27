Kerkez Milosnak az Iraola-féle játék és a mentorszerep is tetszik
„Tetszik! Láthatta mindenki, kicsit előrébb toltak. Tudok feljebb játszani, szeretem az egy egy elleni csatákat – jellemezte Kerkez Milos az általa már a Bournemouthban eltöltött két idénye alatt megismert Andoni Iraola-féle játékfelfogást a liverpooli kubhonlapnak, hozzátéve, hogy a kellő frissesség még nincs meg, a felkészülési időszak eddig elvégzett munkája nem erről szólt. – De mindenki láthatja, a csapat boldogan végzi a munkát. Tudjuk, mi a dolgunk. Nagy idény áll előttünk.”
A 32-szeres magyar válogatott hátvéd emlékeztetett: ez lesz a negyedik évada a Premier League-ben, és bár az elsőben természetesen kemény munkát kellett végeznie az alkalmazkodás érdekében, a kellő tapasztalat már a rendelkezésére áll.
„Ez a világ legerősebb bajnoksága, a helytállást fizikailag meg kell alapozni, hozzá kell szoktatni a lábainkat. Mindannyian azon leszünk, hogy az újakat segítsük ebben a munkában. Felnőnek majd a feladathoz.”
S hogy milyen lesz a Liverpool az új idényben?
„Olyan csapat, amilyenhez a város korábban hozzászokott: letámadás, és megy mindenki előre. Az Anfield közönségétől nyilvánvalóan megkapjuk majd az ehhez szükséges energiát. Szerintem a különbség a letámadásban, az agresszivitásban lesz látható.”
A magyar légiós beszélt a Sunderland elleni vasárnapi, 4–2-re megnyert felkészülési mérkőzésről, amelyen ő és Szoboszlai Dominik is az 1–1-re végződő első félidő után lépett pályára.
„Az öltözőben abban maradtunk, hogy rögtön a kezdés után megnyomjuk a második félidőt. Lőttünk is néhány gólt, szerintem mindenki jó munkát végzett – emlékezett vissza Kerkez, míg a Wrexham elleni, magyar idő szerint csütörtök hajnali csatát így vezette fel: – New York remek hely, nagyon várom a mérkőzést. Remélem, hangos buzdításban lesz részünk, amit nagyszerű teljesítménnyel hálálunk majd meg.”
A PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES MENETRENDJE
1. FORDULÓ
Liverpool–Sunderland 4–2
Wrexham–Leeds United 3–2
2. FORDULÓ
Csütörtök 1.30: Liverpool–Wrexham
Csütörtök 1.30: Sunderland–Leeds
3. FORDULÓ
Vasárnap 18.00: Wrexham–Sunderland
Vasárnap 22.00: Liverpool–Leeds