Kerkez Milosnak az Iraola-féle játék és a mentorszerep is tetszik

„Tetszik! Láthatta mindenki, kicsit előrébb toltak. Tudok feljebb játszani, szeretem az egy egy elleni csatákat – jellemezte Kerkez Milos az általa már a Bournemouthban eltöltött két idénye alatt megismert Andoni Iraola-féle játékfelfogást a liverpooli kubhonlapnak, hozzátéve, hogy a kellő frissesség még nincs meg, a felkészülési időszak eddig elvégzett munkája nem erről szólt. – De mindenki láthatja, a csapat boldogan végzi a munkát. Tudjuk, mi a dolgunk. Nagy idény áll előttünk.”

A 32-szeres magyar válogatott hátvéd emlékeztetett: ez lesz a negyedik évada a Premier League-ben, és bár az elsőben természetesen kemény munkát kellett végeznie az alkalmazkodás érdekében, a kellő tapasztalat már a rendelkezésére áll.

„Ez a világ legerősebb bajnoksága, a helytállást fizikailag meg kell alapozni, hozzá kell szoktatni a lábainkat. Mindannyian azon leszünk, hogy az újakat segítsük ebben a munkában. Felnőnek majd a feladathoz.”

S hogy milyen lesz a Liverpool az új idényben?

„Olyan csapat, amilyenhez a város korábban hozzászokott: letámadás, és megy mindenki előre. Az Anfield közönségétől nyilvánvalóan megkapjuk majd az ehhez szükséges energiát. Szerintem a különbség a letámadásban, az agresszivitásban lesz látható.”