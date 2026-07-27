Vívó vb: Szilágyi Áron a negyeddöntőben búcsúzott

Szilágyi Áron egy török kardvívóval melegített a főtáblán hétfőn Hongkongban (és szó szerint, mert az asszó eleje kicsit döcögősre sikeredett), utána egy hosszabb szünet után viszont a vb-nek a világranglista második helyére nekivágó egyiptomi Ashed Hesham várt a magyar klasszisra.

Az az asszó 0:3-mal indult – szerencsére Szilágyi nem véletlenül az, aki, jött sorozatban három magyar tus, meg aztán olimpiai bajnokunk dominanciája, ám még így is izgalmasra sikeredett a vége (mondjuk azért is, mert 13:10-nél volt egy vitatható bíró ítélet…), ám aztán Szilágyi egy lerohanással és egy egylámpás találattal eldöntötte a végjátékot.

A nyolcaddöntőben az orosz Kamil Ibragimovot régi ismerősként köszönthette a Vasas klasszisa – hogy mi lett volna a meccs vége, ha 15-ig vívnak, nem tudjuk, Szilágyi 4:2-es vezetésénél a pást végére szorította az oroszt, akinek kifordult a támaszkodó lába, és feladta a versenyt.

Mohamed Amer sem rossz vívó, sőt: a 64 között Rabb Krisztiánt búcsúztató egyiptomi egy végletekig kiélezett asszóban, 15:14-re legyőzte Szilágyi Áront, így a hongkongi vb harmadik egyéni döntős napján az utolsó magyar is búcsúzott.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Kard. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Szilágyi–Kalender (török) 15:8, Amer (egyiptomi)–Rabb 15:11, Covaliu (román)–Dallos 15:5, Hvang Hi Geon (dél-koreai)–Tóth B. 15:5. A 16 közé jutásért: Szilágyi–Hesham (egyiptomi) 15:14. Nyolcaddöntő: Szilágyi–Ibragimov (orosz) – 4:2-nél Ibragimov sérülés miatt feladta. Negyeddöntő: Amer–Szilágyi 15:14