Kézilabda: a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről álmodik az FTC új szerzeménye

„Boldog vagyok, hogy a csapat része lehetek. Már nagyon vártam, hogy itt legyek, és az edzőközpont, a Fradi-komplexum igazán lenyűgözött. Egyszerűen csodálatos a csarnok, az öltözőnk, minden, úgy látom, hogy professzionális körülmények fogadnak bennünket” – kezdte a Ferencváros hivatalos honlapjának adott interjúját Lysa Tchaptchet.

A kameruni születésű játékos ötéves kora óta Spanyolországban él, s elmondása szerint a nyáron volt ideje, hogy mindkét „otthonát” meglátogassa: „Már négy éve nem jártam Kamerunban, pedig mindig mondom is magamnak, hogy gyakrabban kellene mennem. Nagyon jó volt a családommal lenni, és pár barátommal is találkoztam. Szerveztünk egy kis kézilabdatornát is, amire nagyon büszke vagyok. Minden nagyon jól sikerült, imádok Kamerunba járni, és remélem, hogy a jövőben gyakrabban eljutok.”

Tchaptchet a nyári pamplonai élményeit is felidézte az interjúban, köztük a híres bikafuttatást, amelyet nem hagyhatott ki: „Spanyolul San Fermínnek hívjuk. Ez nagyon különleges időszak az évben számunkra, az összes pamplonai ember számára, imádunk ott lenni, körülnézni, és természetesen szórakozni, bulizni egy kicsit. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jöjjön el, és tapasztalja meg.”

A világklasszis beálló elmondta, hogy legfőbb célja bejutni a Ferencvárossal a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe:

Ezzel a csapattal lehet nagyot álmodni, megvan a keretben a potenciál és a tehetség ahhoz, hogy minden egyes döntőbe bejusson. Nagyon szeretném látni a Fradi-szurkolókat az MVM Dome-ban, ez az álmom erre a szezonra, megvan hozzá a csapatunk, és küzdeni fogunk érte, az biztos.

„A lányok fantasztikusak, kedvesen fogadtak – beszélt első napjairól a zöld-fehérek új szerzeménye. – Ezt a néhány napot igazán élveztük, padeleztünk egy kicsit, meg felméréseken, teszteken vettünk részt, ami persze nem a legizgalmasabb része a munkának.”

Mint az interjú végén elmondta, már nemcsak hallott a ferencvárosi szurkolókról, de tapasztalta is, hogy milyen hangulatot tudnak kelteni a csarnokban: „Nemcsak hallottam róluk: láttam is őket, amikor a Fradi ellen játszottam. Tényleg csodálatos, elképesztő hangulatot teremtenek. Nagyon várom már a találkozást velük, büszke vagyok rá, hogy ettől a szezontól értük és ezért a csapatért játszom.”