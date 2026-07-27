Nemzeti Sportrádió

Még nincs vége: 52-szeres francia válogatott, 41 éves – irány a máltai másodosztály!

K. Zs.K. Zs.
2026.07.27. 10:44
Mathieu Valbuenát megszerették az Olympiakosznál, reméli, hasonlóképp lesz Máltán is (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Santa Lucia Mathieu Valbuena Málta nemzetközi átigazolás
Bár fontolgatta, hogy ezen a nyáron visszavonul, másképp döntött: Mathieu Valbuena a máltai labdarúgó-bajnokság másodosztályába, az FC Santa Lucia nevű klubba igazolt, amelyben csapatkapitány is lesz.

A francia bajnoki címmel fűszerezett legszebb időszakát (2006–2014) az Olympique Marseille-ben töltő, majd az emlékezetes, zsarolásos Benzema-botrány után az Olympiakosz Pireuszban (2019–23) megújuló Mathieu Valbuena Oroszországban, Törökországban és Cipruson is futballozott, míg a legutóbbi, sérülésekkel tördelt idényt a görög másodosztályban, az Olympiakosz második csapatában töltötte.

„A célom egyértelmű: a lehető legtöbbet akarom adni a klubnak, ahogyan egész pályafutásom során tettem. A futball a szenvedélyem, és szeretném megosztani tapasztalataimat a csapattársaimmal, elsősorban a fiatalokkal” – mondta bemutatkozó sajtótájékoztatóján a 41 éves, 52-szeres francia válogatott, egy idényre aláíró Valbuena, akinek érkezése összefügg a klub új török befektetőinek szándékával: visszajuttatni a Santa Luciát az élvonalba.

Az 1974-ben alapított máltai klub eddig egyszer (2019) kapaszkodott fel a máltai Premier League-be, ott öt idényt töltött, aztán 2024-ben kiesett, és a legutóbbi kiírásban már a második vonalban is csupán 11. helyig jutott. 

 

FC Santa Lucia Mathieu Valbuena Málta nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

Nyélbe ütik végre a nagy üzletet? A PSG visszalépett, befutni látszik a Real Madrid

Francia labdarúgás
4 órája

Barcola nem hosszabbít a PSG-vel, menne a Liverpoolba – sajtóhír

Francia labdarúgás
Tegnap, 13:52

Az Arsenal szerződtetné Vinícius Júniort a Real Madridból – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:36

A Real Madrid és a Liverpool után a Manchester City is beszállt a Yan Diomandé-versenybe

Német labdarúgás
2026.07.25. 15:17

A PSG-ből szerződtetett középpályást az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.07.25. 14:14

Luka Modric már klublegenda a Milannál – alá is írt újabb egy évre

Olasz labdarúgás
2026.07.23. 18:53

Az Aston Villa bejelentette Garnacho érkezését

Angol labdarúgás
2026.07.23. 18:26

24 éves görög támadóval erősített az Arsenal – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.07.23. 14:15