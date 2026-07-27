Még nincs vége: 52-szeres francia válogatott, 41 éves – irány a máltai másodosztály!

A francia bajnoki címmel fűszerezett legszebb időszakát (2006–2014) az Olympique Marseille-ben töltő, majd az emlékezetes, zsarolásos Benzema-botrány után az Olympiakosz Pireuszban (2019–23) megújuló Mathieu Valbuena Oroszországban, Törökországban és Cipruson is futballozott, míg a legutóbbi, sérülésekkel tördelt idényt a görög másodosztályban, az Olympiakosz második csapatában töltötte.

„A célom egyértelmű: a lehető legtöbbet akarom adni a klubnak, ahogyan egész pályafutásom során tettem. A futball a szenvedélyem, és szeretném megosztani tapasztalataimat a csapattársaimmal, elsősorban a fiatalokkal” – mondta bemutatkozó sajtótájékoztatóján a 41 éves, 52-szeres francia válogatott, egy idényre aláíró Valbuena, akinek érkezése összefügg a klub új török befektetőinek szándékával: visszajuttatni a Santa Luciát az élvonalba.

Az 1974-ben alapított máltai klub eddig egyszer (2019) kapaszkodott fel a máltai Premier League-be, ott öt idényt töltött, aztán 2024-ben kiesett, és a legutóbbi kiírásban már a második vonalban is csupán 11. helyig jutott.