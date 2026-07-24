Nemzeti Sportrádió

A szomszédból érkezik a belgák új szövetségi kapitánya

2026.07.24. 15:31
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Mark van Bommel a belga labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Belga Labdarúgó-szövetség Mark van Bommel Belgium belga labdarúgó-válogatott
A holland Mark van Bommelt nevezte ki pénteken a Belga Labdarúgó-szövetség a válogatott szövetségi kapitányának, a 49 éves szakember legutóbb a Royal FC Antwerp vezetőedzőjeként tevékenykedett.

A Belga Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy a holland Mark van Bommel foglalja el a nemzeti csapat megüresedett kispadját. A szervezet közlése szerint a szakember megbízatása két évre, a 2028-as Európa-bajnokságig szól.

A 49 éves Van Bommel játékoskarrierje során megfordult a Fortuna Sittard, a PSV, az FC Barcelona, a Bayern München, az AC Milan csapatánál, a válogatottban 79 alkalommal lépett pályára, játszott a 2010-es világbajnokság döntőjében. Edzőként a PSV-nél kapott először feladatot, majd dolgozott a VfL Wolfsburgnál és legutóbb az Antwerpnél. Utóbbi klubot a 2022–2023-as idényben bajnoki és kupagyőzelemre vezette, a ligát 1957 után tudta ismét megnyerni a csapat. Belgiumban nagyra becsülik taktikai szakértelméért, valamint azért, mert jól tud bánni az emberekkel.

Van Bommel elődje a belga válogatottnál a francia Rudi Garcia volt, akinek lejáró szerződését a vb után nem hosszabbították meg. Annak ellenére sem, hogy csapatával negyeddöntős volt a vb-n, és az aranyérmes spanyolokat nagy csatára késztetve 2–1-re maradt alul.

 

foci vb 2026 Belga Labdarúgó-szövetség Mark van Bommel Belgium belga labdarúgó-válogatott
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