„Lando Norris bajnoki üzemmódba kapcsolt” – lapszemle a Magyar Nagydíj után

Spanyolország
El País:
„Lando Norrisnak és a McLarennek fél szezonba telt, hogy megtalálják azt a ritmust, ami a wokingi csapatot a hosszú kihagyás után újabb világbajnoki címhez repítette. Ez a pillanat olyan nagydíjon érkezett el, amelyet látva az a benyomás alakulhat ki, hogy a vb-címért zajló versengés a szezon második felében tovább fokozódhat.”
As:
„Norris két hibát követett el – az egyiket rögtön az első körben, a másikat a pályáról való lehajtáskor –, de ezek nem kerültek a győzelmébe a Magyar Nagydíjon. Többek köz azért, mert bár a McLaren másik versenyzőjének, Piastrinak ígéretesen kezdődött a verseny, a Sainzcal való ütközés, valamint autójának technikai hibája miatt kiesett.”
Mundo Deportivo:
„Ismét felbukkantak a múlt szellemei.”
Marca:
„A Formula–1 mosolyogva mehet nyári szünetre. A sportági Mekkának számító két helyszínen, Silverstone-ban és Spában történt zűrzavar után a Magyar Nagydíjon ismét békére lelt. Lando Norris bajnoki üzemmódba kapcsolt, és sorozatban másodszor nyert a Hungaroringen.”
Anglia
The Guardian:
„Lando Norris meggyőző teljesítménnyel nyert a Hungaroringen, a szezonban először, ami csapatának is az első sikere volt az idén. Miután átvette a futamon a vezetést, domináns teljesítményt nyújtott, mögötte azonban rengeteg dráma és incidens történt.”
The Daily Mail:
„Szerencsés, szerencsés, Lando. Na nem, mintha a vb-címvédő Norris ne lett volna a leggyorsabb a Magyar Nagydíjon, és teljesítményével ne érdemelte volna ki a futamgyőzelmet. A gyenge rajt után egy bizarr incidens – amelyben csapattársa, Oscar Piastri volt érintett – esélyt adott neki a győzelemre.”
The Sun:
„Buda-Best… Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat, amin Oscar Piastri »átkozottul ostobának« és »idiótának« nevezte Carlos Sainzt…”
Olaszország
La Gazzetta dello Sport:
„A Formula–1 a nyári szünet előtt új futamgyőztest ünnepelt egy olyan szezonban, amely minden nagydíjjal egyre izgalmasabbá válik és meglepetésekkel szolgál. A Mercedes nyolc, a Ferrari két futamgyőzelme után a McLaren is megszerezte első sikerét az idén.”
Corriere dello Sport:
„Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat az igényes és gyors Hungaroringen.”
Tuttosport:
„A McLaren vb-címvédője maga mögött tartotta a Ferrarikat, és fölényes győzelmet aratott.”
Corriere della Sera:
„Lando Norris tökéletes volt, és azt követően is rendíthetetlen maradt, hogy a rajt után elvesztette a pole pozíciót… Hosszú kihagyás után most azon a pályán ünnepelhet ismét, amelyen tizenkét hónappal ezelőtt is diadalmaskodott.”
Franciaország
L'Équipe:
„Lando Norris a futam vége felé bizonyította fölényét, és megérdemelten nyert. A győzelemért folytatott küzdelem azonban a verseny nagy részében nyílt maradt.”
Ausztria
Kronen Zeitung:
„Tűnj el az útból, te idióta!” – dühöngött Oscar Piastri a rádióban a teljesen felesleges ütközés után, miközben lekörözte Carlos Sainzt, majd nem sokkal később kiállni kényszerült.”
Kleine Zeitung:
„Vége a száraz időszaknak! Lando Norris világbajnokként első győzelmét ünnepelte az idén.”
Kurier:
„Lando Norris Magyarországon ünnepelte karrierje 12. győzelmét, és Lewis Hamilton 2020-as sikere óta elsőként nyert a Magyar Nagydíjon a pole pozícióból. Csapattársa, Oscar Piastri és Lewis Hamilton számára azonban egyáltalán nem a tervek szerint alakult a futam.”
Svájc
Blick:
„Nico Hülkenberg a szezon 11. nagydíján az idén először végzett a legjobb tíz között. A kilencedik helyért kapott két pontjával a Sauber utódja 12 ponttal áll a konstruktőri bajnokságban, és ezzel a Williamst megelőzve a nyolcadik helyre lépett.”