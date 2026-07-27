Nemzeti Sportrádió

„Lando Norris bajnoki üzemmódba kapcsolt” – lapszemle a Magyar Nagydíj után

2026.07.27. 10:28
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Fotó: Dömötör Csaba
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F1 Magyar Nagydíj Formula-1 lapszemle Lando Norris
Lando Norrisnak és csapatának, a McLarennek sikerét üdvözli a nemzetközi sajtó azt követően, hogy a világbajnoki címvédő brit autóversenyző vasárnap a Magyar Nagydíjon az első sikerét aratta a Formula–1-es világbajnoki sorozat idei kiírásában.

Spanyolország

El País:

„Lando Norrisnak és a McLarennek fél szezonba telt, hogy megtalálják azt a ritmust, ami a wokingi csapatot a hosszú kihagyás után újabb világbajnoki címhez repítette. Ez a pillanat olyan nagydíjon érkezett el, amelyet látva az a benyomás alakulhat ki, hogy a vb-címért zajló versengés a szezon második felében tovább fokozódhat.”

As:

„Norris két hibát követett el – az egyiket rögtön az első körben, a másikat a pályáról való lehajtáskor –, de ezek nem kerültek a győzelmébe a Magyar Nagydíjon. Többek köz azért, mert bár a McLaren másik versenyzőjének, Piastrinak ígéretesen kezdődött a verseny, a Sainzcal való ütközés, valamint autójának technikai hibája miatt kiesett.”

Mundo Deportivo:

„Ismét felbukkantak a múlt szellemei.”

Marca:

„A Formula–1 mosolyogva mehet nyári szünetre. A sportági Mekkának számító két helyszínen, Silverstone-ban és Spában történt zűrzavar után a Magyar Nagydíjon ismét békére lelt. Lando Norris bajnoki üzemmódba kapcsolt, és sorozatban másodszor nyert a Hungaroringen.”

Anglia

The Guardian:

„Lando Norris meggyőző teljesítménnyel nyert a Hungaroringen, a szezonban először, ami csapatának is az első sikere volt az idén. Miután átvette a futamon a vezetést, domináns teljesítményt nyújtott, mögötte azonban rengeteg dráma és incidens történt.”

The Daily Mail:

„Szerencsés, szerencsés, Lando. Na nem, mintha a vb-címvédő Norris ne lett volna a leggyorsabb a Magyar Nagydíjon, és teljesítményével ne érdemelte volna ki a futamgyőzelmet. A gyenge rajt után egy bizarr incidens – amelyben csapattársa, Oscar Piastri volt érintett – esélyt adott neki a győzelemre.”

The Sun:

„Buda-Best… Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat, amin Oscar Piastri »átkozottul ostobának« és »idiótának« nevezte Carlos Sainzt…”

Olaszország

La Gazzetta dello Sport:

„A Formula–1 a nyári szünet előtt új futamgyőztest ünnepelt egy olyan szezonban, amely minden nagydíjjal egyre izgalmasabbá válik és meglepetésekkel szolgál. A Mercedes nyolc, a Ferrari két futamgyőzelme után a McLaren is megszerezte első sikerét az idén.”

Corriere dello Sport:

„Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat az igényes és gyors Hungaroringen.”

Tuttosport:

„A McLaren vb-címvédője maga mögött tartotta a Ferrarikat, és fölényes győzelmet aratott.”

Corriere della Sera:

„Lando Norris tökéletes volt, és azt követően is rendíthetetlen maradt, hogy a rajt után elvesztette a pole pozíciót… Hosszú kihagyás után most azon a pályán ünnepelhet ismét, amelyen tizenkét hónappal ezelőtt is diadalmaskodott.”

Franciaország

L'Équipe:

„Lando Norris a futam vége felé bizonyította fölényét, és megérdemelten nyert. A győzelemért folytatott küzdelem azonban a verseny nagy részében nyílt maradt.”

Ausztria

Kronen Zeitung:

„Tűnj el az útból, te idióta!” – dühöngött Oscar Piastri a rádióban a teljesen felesleges ütközés után, miközben lekörözte Carlos Sainzt, majd nem sokkal később kiállni kényszerült.”

Kleine Zeitung:

„Vége a száraz időszaknak! Lando Norris világbajnokként első győzelmét ünnepelte az idén.”

Kurier:

„Lando Norris Magyarországon ünnepelte karrierje 12. győzelmét, és Lewis Hamilton 2020-as sikere óta elsőként nyert a Magyar Nagydíjon a pole pozícióból. Csapattársa, Oscar Piastri és Lewis Hamilton számára azonban egyáltalán nem a tervek szerint alakult a futam.”

Svájc

Blick:

„Nico Hülkenberg a szezon 11. nagydíján az idén először végzett a legjobb tíz között. A kilencedik helyért kapott két pontjával a Sauber utódja 12 ponttal áll a konstruktőri bajnokságban, és ezzel a Williamst megelőzve a nyolcadik helyre lépett.”

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F1 Magyar Nagydíj Formula-1 lapszemle Lando Norris
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