Nemzeti Sportrádió

Norris már nem tagja egy világbajnoki klubnak

I. SZ.I. SZ.
2026.07.27. 13:13
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Max Verstappen (balról), Lando Norris, Kyle Moreira (Norris első számú szerelője) és Kimi Antonelli is elégedetten állt a dobogón a Magyar Nagydíj után (Fotó: Meder István)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Kimi Antonelli Max Verstappen Lewis Hamilton Hungaroring Lando Norris Nico Hülkenberg
A Magyar Nagydíjon a világbajnok McLaren-istálló is megérkezett a Formula–1 idei futamgyőztesei közé, a wokingi istálló sorozatban harmadik hungaroringi győzelmével immár 14-nél tart. Lando Norris először nyert világbajnokként, Oscar Piastrit viszont az ág is húzta – akárcsak Lewis Hamiltont, aki a legutóbbi három nagydíjhétvégén négy büntetést kapott. Max Verstappen előzése Lando Norrisból és Kimi Antonelliből is kihozta a rajongót, a cseh elnök fotósként követte az eseményeket. Érdekességek és sztorik a Magyar Nagydíjról.

A HÉT NYERTESE. A 2025-ös világbajnoki cím megnyerése óta először nyert futamot Lando Norris, aki a Hungaroringen tudott először duplázni a Formula–1-ben. A tavalyi Magyar Nagydíjat is megnyerő McLaren-pilóta a 12. sikerét aratta, az örökranglistán holtversenyben a 25. helyre jött fel másik két világbajnok, Mario Andretti és Alan Jones, valamint Carlos Reutemann mellé. Ami ennél is fontosabb számára, hogy a sorozatban három Magyar Nagydíjat megnyerő McLaren-istálló az idén először uralt egy versenyt, és megmutatta, hogy a nyári szünet utáni időszakban számolni kell vele. A McLaren a 14. magyarországi győzelmét aratta, a Williams és a Ferrari 7-7 sikerrel követi.

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La Gazzetta dello Sport: A Formula–1 a nyári szünet előtt új futamgyőztest ünnepelt egy olyan szezonban, amely minden nagydíjjal egyre izgalmasabbá válik és meglepetésekkel szolgál.

A HÉT VÁLTOZATOSSÁGA. Egy hete azt írtuk, úgy érkezik az F1-es Mezőny a Hungaroringre, hogy a legutóbbi négy futamot négy különböző pilóta nyerte meg. Lando Norris ötösre bővítette a sorozatot. A katalán futamot Lewis Hamilton, az osztrákot George Russell, a britet Charles Leclerc, a belgát Kimi Antonelli nyerte meg (és a nyári szünet után jön a Holland és az Olasz Nagydíj, amelyeken tavaly Oscar Piastri, illetve Max Verstappen diadalmaskodott). Legutóbb 2024 őszén láttunk ekkora változatosságot, akkor az Azeri és a Las Vegas-i GP között egymás után győzött Piastri, Norris, Leclerc, Carlos Sainz, Verstappen és Russell. A leghosszabb sorozattól még messze vagyunk, 1961–1962-ben, illetve 1982-ben kilenc egymást követő futamot nyert meg 9 különböző versenyző.

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fotó 2026.07.26.

F1, Magyar Nagydíj, vasárnap (Fotó: Szabó Miklós, Dömötör Csaba, Meder István)

A HÉT ÁTTÖRÉSE. Lando Norris győzelmével kikerült a Formula–1-es világbajnokok ama csoportjából, akik a vb-címük megszerzése után nem tudtak többé futamot nyerni. Ez a lista így visszaállt hétfős állapotába. Három világbajnoknak esélye sem volt arra, hogy vb-címe megszerzése után futamot nyerjen, hiszen az 1958-as világbajnok Mike Hawthorn 1959 januárjában közlekedési balesetben életét vesztette, Jochen Rindt 1970-ben monzai tragédiáját követően lett világbajnok, míg Nico Rosberg a 2016-os vb-cím megszerzése után visszavonult. Négy olyan pilóta van, aki világbajnokként tovább versenyzett, de már nem tudott több futamot nyerni: Phil Hill (1961 bajnoka), Mario Andretti (1978), Jody Schecker (1979) és Jacques Villeneuve (1997). Norris tíz futamon át tartozott közéjük, de már kilépett ebből a csoportból.

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A HÉT LÁTHATATLAN VERSENYZŐJE. A McLaren-istálló kiváló teljesítményéből egyáltalán nem tudott hasznot húzni Oscar Piastri, aki két éve a Hungaroringen aratta karrierje első győzelmét. Az első szabadedzésen át kellett engednie autóját a tavalyi F2-es bajnok Leonardo Fornarolinak, és ezután nehezen vette fel a versenyt Lando Norrisszal. Az időmérőn ráadásul az utolsó mért köre elején Lewis Hamilton nem vette észre, hogy gyors körön van, és csúnyán feltartotta, Piastri csak 5. lett. A ferraris és Kimi Antonelli büntetése miatt végül a 3. helyről indulhatott, de a 3. kanyarba már elsőként fordult. Bár Norris gyorsabbnak tűnt nála, a második bokszkiállásokig megtartotta az első helyét. Ekkor a kerékcseréje után az egymással küzdő Fernando Alonso, Carlos Sainz duó mögött találta magát, és a 3-as kanyar előtt a Williams-pilótája ugyanúgy nem vette észre, mint egy nappal korábban Hamilton, össze is értek, és Piastri elég időt bukott ahhoz, hogy Norris a maga kerékcseréje után az ausztrál elé jöjjön vissza. Piastri váltóhiba miatt ki is esett a versenyből, pontot sem szerzett.

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A HÉT REAKCIÓJA. Lewis Hamilton több szenzációs előzést is végrehajtott az ötös (immár Mogyoród-) kanyar külső ívén, de a verseny legszebb jelenetének ő volt az elszenvedője, amikor Max Verstappen a 16. kör elején Liam Lawsont és a Ferrarit is megelőzte, utóbbit elképesztő távolságból indulva, nagyon merészet fékezve utasította maga mögé. A lenyűgöző manőverre szinte mindenki ugyanúgy reagált – még a lihegőben Lando Norris és Kimi Antonelli is, amikor a verseny után visszajátszották a jelenetet.

– Ó, istenem! – mondta visítva Antonelli.
– Ezt tényleg szándékosan csináltad? – kérdezte Norris hasonló hangnemben.
– Igen! Ez volt az egyetlen esélyem – mondta Verstappen.
– Hűha, ez olyan volt, mintha ismét 2024 lenne – jegyezte meg Antonelli Verstappen eddigi utolsó domináns évére utalva.

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A HÉT MENTÉSE. A Mercedes az idén először a Hungaroringen nem tudott harcba szállni a győzelemért, és szombaton még a pole pozícióra is esélytelen volt a Kimi Antonelli, George Russell páros. Az olaszt ráadásul meg is büntették, amiért nem vette el eléggé a gázt Max Verstappen megpördülése után, így a 7. helyről rajtolt. Ehhez képest a harmadik helyezésével nagyot mentett a világbajnoki versenyfutásban, hiszen a bokszutcai gyorshajtásért megbüntetett, negyedikként célba érve ötödikként jegyzett Lewis Hamiltonnal és a rajtnál csúnyán beragadó, hetedikként záró Russell-lel szemben is növelte előnyét. A nyári szünetben Hamiltonnal szemben kereken ötven, Russell előtt 59 pont az előnye.

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A HÉT ROSSZ SOROZATA. Lewis Hamilton a magyar Nagydíjat sem úszta meg büntetések nélkül. Az időmérőn Oscar Piastri feltartása miatt három rajthellyel visszasorolták, a versenyen pedig öt másodperces büntetést kapott, miután 0.1 kilométer per órával átlépte a sebességhatárt. A hétszeres világbajnok az idén rengeteg büntetést kap, egy héttel korábban a George Russell-lel történő koccanása miatt kapott öt másodperces időbüntetést, Silverstone-ban korai rajt miatt sújtották ugyanezzel (bár a verseny után egy sárga zászlós kihágást megúszott figyelmeztetéssel), míg Monacóban azok közé tartozott, akit a hibás mérőrendszer miatt megbüntettek a futam alatt. Ez hat futam alatt öt büntetés, amely összességében nyilvánvalóan jó néhány vb-pont elvesztésével járt.

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A HÉT VENDÉGE. A Magyar Nagydíjon sportolók, zenészek, színészek, producerek, rendezők is tiszteletüket tették, de a legfurcsább vendég Petr Pavel, Csehország elnöke volt, aki fotós akkreditációval dolgozott a Hungaroringen a hétvégén. A korábbi katonatiszt nagy autó- és motorsportrajongó, vezetett már európai NASCAR-autót és Superbike-motort is, és az idén a Magyar Nagydíj előtt a Le Mans-i 24 óráson is fotós akkreditációval vett részt.

Petr Pavel az FIA elnökével (Fotó: Dömötör Csaba)

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1. NorrisMcLaren-Mercedes-
  2. VerstappenRed Bull-Ford15.080 mp h.
  3. AntonelliMercedes18.728 mp h.
  4. LeclercFerrari23.840 mp h.
  5. HamiltonFerrari24.540 mp h.
  6. HadjarRed Bull-Ford55.488 mp h.
  7. RussellMercedes57.503 mp h.
  8. LawsonRacing Bulls-Ford1 kör h.
  9. HülkenbergAudi1 kör h.
10. LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
11. BortoletoAudi1 kör h.
12. GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
13. StrollAston Martin-Honda1 kör h.
14. AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
15. ColapintoAlpine-Mercedes2 kör h.
16. OconHaas-Ferrari2 kör h.
17. AlbonWilliams-Mercedes2 kör h.
18. SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
19. BearmanHaas-Ferrari2 kör h.
FELADTÁK megtett körök
PiastriMcLaren-Mercedes55
PérezCadillac-Ferrari48
BottasCadillac-Ferrari13

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli219
  2. Lewis Hamilton169
  3. George Russell160
  4. Charles Leclerc138
  5. Lando Norris128
  6. Max Verstappen109
  7. Oscar Piastri  82
  8. Isack Hadjar  68
  9. Liam Lawson  43
10. Pierre Gasly  42
11. Arvid Lindblad  23
12. Franco Colapinto  19
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Carlos Sainz    6
16. Alexander Albon    5
17. Esteban Ocon    3
18. Nico Hülkenberg    2
19. Fernando Alonso    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes379
  2. Ferrari307
  3. McLaren-Mercedes210
  4. Red Bull-Ford177
  5. Racing Bulls-Ford  66
  6. Alpine-Mercedes  61
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Audi  12
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

F1 Magyar Nagydíj Kimi Antonelli Max Verstappen Lewis Hamilton Hungaroring Lando Norris Nico Hülkenberg
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