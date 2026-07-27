Norris már nem tagja egy világbajnoki klubnak

A HÉT REAKCIÓJA. Lewis Hamilton több szenzációs előzést is végrehajtott az ötös (immár Mogyoród-) kanyar külső ívén, de a verseny legszebb jelenetének ő volt az elszenvedője, amikor Max Verstappen a 16. kör elején Liam Lawsont és a Ferrarit is megelőzte, utóbbit elképesztő távolságból indulva, nagyon merészet fékezve utasította maga mögé. A lenyűgöző manőverre szinte mindenki ugyanúgy reagált – még a lihegőben Lando Norris és Kimi Antonelli is, amikor a verseny után visszajátszották a jelenetet.

– Ó, istenem! – mondta visítva Antonelli.

– Ezt tényleg szándékosan csináltad? – kérdezte Norris hasonló hangnemben.

– Igen! Ez volt az egyetlen esélyem – mondta Verstappen.

– Hűha, ez olyan volt, mintha ismét 2024 lenne – jegyezte meg Antonelli Verstappen eddigi utolsó domináns évére utalva.