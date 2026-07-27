Norris már nem tagja egy világbajnoki klubnak
A HÉT NYERTESE. A 2025-ös világbajnoki cím megnyerése óta először nyert futamot Lando Norris, aki a Hungaroringen tudott először duplázni a Formula–1-ben. A tavalyi Magyar Nagydíjat is megnyerő McLaren-pilóta a 12. sikerét aratta, az örökranglistán holtversenyben a 25. helyre jött fel másik két világbajnok, Mario Andretti és Alan Jones, valamint Carlos Reutemann mellé. Ami ennél is fontosabb számára, hogy a sorozatban három Magyar Nagydíjat megnyerő McLaren-istálló az idén először uralt egy versenyt, és megmutatta, hogy a nyári szünet utáni időszakban számolni kell vele. A McLaren a 14. magyarországi győzelmét aratta, a Williams és a Ferrari 7-7 sikerrel követi.
A HÉT VÁLTOZATOSSÁGA. Egy hete azt írtuk, úgy érkezik az F1-es Mezőny a Hungaroringre, hogy a legutóbbi négy futamot négy különböző pilóta nyerte meg. Lando Norris ötösre bővítette a sorozatot. A katalán futamot Lewis Hamilton, az osztrákot George Russell, a britet Charles Leclerc, a belgát Kimi Antonelli nyerte meg (és a nyári szünet után jön a Holland és az Olasz Nagydíj, amelyeken tavaly Oscar Piastri, illetve Max Verstappen diadalmaskodott). Legutóbb 2024 őszén láttunk ekkora változatosságot, akkor az Azeri és a Las Vegas-i GP között egymás után győzött Piastri, Norris, Leclerc, Carlos Sainz, Verstappen és Russell. A leghosszabb sorozattól még messze vagyunk, 1961–1962-ben, illetve 1982-ben kilenc egymást követő futamot nyert meg 9 különböző versenyző.
A HÉT ÁTTÖRÉSE. Lando Norris győzelmével kikerült a Formula–1-es világbajnokok ama csoportjából, akik a vb-címük megszerzése után nem tudtak többé futamot nyerni. Ez a lista így visszaállt hétfős állapotába. Három világbajnoknak esélye sem volt arra, hogy vb-címe megszerzése után futamot nyerjen, hiszen az 1958-as világbajnok Mike Hawthorn 1959 januárjában közlekedési balesetben életét vesztette, Jochen Rindt 1970-ben monzai tragédiáját követően lett világbajnok, míg Nico Rosberg a 2016-os vb-cím megszerzése után visszavonult. Négy olyan pilóta van, aki világbajnokként tovább versenyzett, de már nem tudott több futamot nyerni: Phil Hill (1961 bajnoka), Mario Andretti (1978), Jody Schecker (1979) és Jacques Villeneuve (1997). Norris tíz futamon át tartozott közéjük, de már kilépett ebből a csoportból.
A HÉT LÁTHATATLAN VERSENYZŐJE. A McLaren-istálló kiváló teljesítményéből egyáltalán nem tudott hasznot húzni Oscar Piastri, aki két éve a Hungaroringen aratta karrierje első győzelmét. Az első szabadedzésen át kellett engednie autóját a tavalyi F2-es bajnok Leonardo Fornarolinak, és ezután nehezen vette fel a versenyt Lando Norrisszal. Az időmérőn ráadásul az utolsó mért köre elején Lewis Hamilton nem vette észre, hogy gyors körön van, és csúnyán feltartotta, Piastri csak 5. lett. A ferraris és Kimi Antonelli büntetése miatt végül a 3. helyről indulhatott, de a 3. kanyarba már elsőként fordult. Bár Norris gyorsabbnak tűnt nála, a második bokszkiállásokig megtartotta az első helyét. Ekkor a kerékcseréje után az egymással küzdő Fernando Alonso, Carlos Sainz duó mögött találta magát, és a 3-as kanyar előtt a Williams-pilótája ugyanúgy nem vette észre, mint egy nappal korábban Hamilton, össze is értek, és Piastri elég időt bukott ahhoz, hogy Norris a maga kerékcseréje után az ausztrál elé jöjjön vissza. Piastri váltóhiba miatt ki is esett a versenyből, pontot sem szerzett.
A HÉT REAKCIÓJA. Lewis Hamilton több szenzációs előzést is végrehajtott az ötös (immár Mogyoród-) kanyar külső ívén, de a verseny legszebb jelenetének ő volt az elszenvedője, amikor Max Verstappen a 16. kör elején Liam Lawsont és a Ferrarit is megelőzte, utóbbit elképesztő távolságból indulva, nagyon merészet fékezve utasította maga mögé. A lenyűgöző manőverre szinte mindenki ugyanúgy reagált – még a lihegőben Lando Norris és Kimi Antonelli is, amikor a verseny után visszajátszották a jelenetet.
– Ó, istenem! – mondta visítva Antonelli.
– Ezt tényleg szándékosan csináltad? – kérdezte Norris hasonló hangnemben.
– Igen! Ez volt az egyetlen esélyem – mondta Verstappen.
– Hűha, ez olyan volt, mintha ismét 2024 lenne – jegyezte meg Antonelli Verstappen eddigi utolsó domináns évére utalva.
A HÉT MENTÉSE. A Mercedes az idén először a Hungaroringen nem tudott harcba szállni a győzelemért, és szombaton még a pole pozícióra is esélytelen volt a Kimi Antonelli, George Russell páros. Az olaszt ráadásul meg is büntették, amiért nem vette el eléggé a gázt Max Verstappen megpördülése után, így a 7. helyről rajtolt. Ehhez képest a harmadik helyezésével nagyot mentett a világbajnoki versenyfutásban, hiszen a bokszutcai gyorshajtásért megbüntetett, negyedikként célba érve ötödikként jegyzett Lewis Hamiltonnal és a rajtnál csúnyán beragadó, hetedikként záró Russell-lel szemben is növelte előnyét. A nyári szünetben Hamiltonnal szemben kereken ötven, Russell előtt 59 pont az előnye.
A HÉT ROSSZ SOROZATA. Lewis Hamilton a magyar Nagydíjat sem úszta meg büntetések nélkül. Az időmérőn Oscar Piastri feltartása miatt három rajthellyel visszasorolták, a versenyen pedig öt másodperces büntetést kapott, miután 0.1 kilométer per órával átlépte a sebességhatárt. A hétszeres világbajnok az idén rengeteg büntetést kap, egy héttel korábban a George Russell-lel történő koccanása miatt kapott öt másodperces időbüntetést, Silverstone-ban korai rajt miatt sújtották ugyanezzel (bár a verseny után egy sárga zászlós kihágást megúszott figyelmeztetéssel), míg Monacóban azok közé tartozott, akit a hibás mérőrendszer miatt megbüntettek a futam alatt. Ez hat futam alatt öt büntetés, amely összességében nyilvánvalóan jó néhány vb-pont elvesztésével járt.
A HÉT ÁTTÖRÉSE. Az Audi eddigi F1-es pontjait a brazil Gabriel Bortoleto szállította, de a Magyar Nagydíjon eljött Nico Hülkenberg ideje. A veterán német szombaton bejutott az időmérő harmadik szakaszába, majd a versenyen is megállta a helyét, a 9. helyen ért célba. Ezzel az idei mezőnyből csak Lance Stroll, Sergio Pérez és Valtteri Bottas maradt pont nélkül 11 futam után.
A HÉT MÉRFÖLDKÖVE. Lance Stroll F1-es karrierje 200. futamán állt rajthoz, ezzel ő lett a 25. az F1 történetében, aki elérte ezt a határt. Az Aston Martin pilótájának csapattársa, Fernando Alonso 436 futammal vezeti az örökranglistát. Az Aston Martin egyébként jelentős fejlesztésekkel érkezett a Magyar Nagydíjra, aminek meg is lett az eredménye, Alonso az idén először bevitte az időmérő második szakaszába a zöld autót, amely egyértelműen elmozdult a mezőny végéről, s nemcsak a Cadillacet, hanem a Williamst is megelőzte, és a Haas, Alpine duó szintjén találta magát. És a következő futamokra újabb jelentős fejlesztéseket ígér az Adrian Newey-vezette stáb.
A HÉT VENDÉGE. A Magyar Nagydíjon sportolók, zenészek, színészek, producerek, rendezők is tiszteletüket tették, de a legfurcsább vendég Petr Pavel, Csehország elnöke volt, aki fotós akkreditációval dolgozott a Hungaroringen a hétvégén. A korábbi katonatiszt nagy autó- és motorsportrajongó, vezetett már európai NASCAR-autót és Superbike-motort is, és az idén a Magyar Nagydíj előtt a Le Mans-i 24 óráson is fotós akkreditációval vett részt.
MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|-
|2. Verstappen
|Red Bull-Ford
|15.080 mp h.
|3. Antonelli
|Mercedes
|18.728 mp h.
|4. Leclerc
|Ferrari
|23.840 mp h.
|5. Hamilton
|Ferrari
|24.540 mp h.
|6. Hadjar
|Red Bull-Ford
|55.488 mp h.
|7. Russell
|Mercedes
|57.503 mp h.
|8. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9. Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|10. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11. Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|13. Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|14. Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|15. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|16. Ocon
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17. Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|19. Bearman
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|55
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|48
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|13
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|219
|2.
|Lewis Hamilton
|169
|3.
|George Russell
|160
|4.
|Charles Leclerc
|138
|5.
|Lando Norris
|128
|6.
|Max Verstappen
|109
|7.
|Oscar Piastri
|82
|8.
|Isack Hadjar
|68
|9.
|Liam Lawson
|43
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|23
|12.
|Franco Colapinto
|19
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Carlos Sainz
|6
|16.
|Alexander Albon
|5
|17.
|Esteban Ocon
|3
|18.
|Nico Hülkenberg
|2
|19.
|Fernando Alonso
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|379
|2.
|Ferrari
|307
|3.
|McLaren-Mercedes
|210
|4.
|Red Bull-Ford
|177
|5.
|Racing Bulls-Ford
|66
|6.
|Alpine-Mercedes
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|12
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:18.729
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.939
|Időmérő
|1. Norris 1:17.207
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00