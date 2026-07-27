Az idény végén visszavonul az első japán Grand Slam-torna döntős, Nisikori Kei

„Először egy tavaly augusztusi torna után fordult meg a fejemben a gondolat. A testem három-négy pontján is fájdalmat éreztem, és nem tudtam rávenni magam, hogy újra rendbe hozzam a fizikai állapotomat a küzdelemhez. Nehezen indultam el az edzésekre. Korábban ilyesmit egyáltalán nem tapasztaltam” – mondta a 36 éves Nisikori, aki a 2014-es US Openen volt finalista. A következő évben, 2015 márciusban a világranglista negyedik helyére jött fel, ez egyéni legjobbja, és japán férfi játékos esetében a legmagasabb pozíció az 1968-ban kezdődött (nyílt) open-éra történetében. A 2016-os riói olimpián a spanyol Rafael Nadal legyőzésével bronzérmes lett, ezzel 96 év után megszerezte Japán első ötkarikás érmét a sportágban.

A 12 ATP-tornán győztes Nisikorinak 2022 januárjában megműtötték a bal csípőjét, majd 2023 júniusi visszatérése után további sérülések hátráltatták.

Most jobban érzi magát, a héten – április óta először – ismét versenyez, mégpedig Washingtonban.

„Visszafogottság nélkül tudtam edzeni, és egyre jobban érzem magam. Nagyszerű érzés, hogy a pályafutásom lezárása felé közeledve kezdem újra megszeretni a teniszt” – tette hozzá Nisikori.