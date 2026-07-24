Paredes: A spanyolok jobbak voltak, megérdemelten nyerték meg a vb-t

Leandro Paredesnek időre van szüksége, hogy eldöntse, folytatja-e válogatott pályafutását. A Boca Juniors csapatkapitánya erről a chilei O'Higgins ellen 1–0-ra megnyert Copa Sudamericana-mérkőzés után beszélt az ESPN-nek adott interjúban.

„Nem tudom, készen állok-e a folytatásra. Most egyelőre meg kell emésztenem a történteket, és az egészet jól át kell gondolnom – idézi a játékost a spanyol Mundo Deportivo. – Hosszú folyamat lesz, hogy feldolgozzuk a vereséget. A világbajnoki döntő elvesztése még sokáig fájni fog, hiszen ismét nagyon közel voltunk a sikerhez.”

A középpályás elárulta: az argentin válogatottból nem ő az egyetlen, aki fontolgatja az esetleges visszavonulást – több kulcsjátékos is beszélni szeretne a szövetségi kapitánnyal, mielőtt döntést hoz a jövőjével kapcsolatban.

„Sokak számára lejött a pillant, amikor el kell dönteni, folytatják-e. Látványos, szép időket éltünk meg együtt, és nagyszerű dolgokat értünk el. Nagyon nehéz lesz ezt a szintet fenntartani, és elérni, hogy továbbra is így működjünk csapatként. Sok mindent kell mérlegelnünk, s hideg fejjel kell meghoznunk a döntést” – fogalmazott Paredes.

A hideg fejre Paredesnek a döntő lefújása után is szüksége lett volna, amikor a vereségért a spanyolok közül Gavin és Eric Garcíán is tettlegességgel próbált elégtételt venni. A 32 éves középpályás azóta minden bizonnyal lehiggadt, és elismerte az ibériaiak sikerének jogosságát.

„Sok minden elhangzott a világbajnokság előtt, közben és után. Remek tornánk volt, de Spanyolország jobb volt a döntőben, megérdemelten lett bajnok” – jelentette ki, s egyben azt is elárulta: az egyiptomiak elleni nyolcaddöntőben bordatörést szenvedett, így sérülten, fájdalomcsillapítókat és gyulladáscsökkentőket szedve fejezte be a tornát.