Filipe Celikkaya elvárja az őszinteséget a ZTE-nél

– Tetszik Zalaegerszeg?

– Nagyszerűen érzem magam itt, csodálatos ez a kisváros, a családomnak és nekem is tökéletes, annak pedig külön örülök, hogy otthonról gyalog átsétálhatok a stadionba – mondta lapunknak adott interjújában a 41 éves portugál-török Filipe Celikkaya, aki nyáron vette át a ZTE FC irányítását.

– A Chicago Fire szakmai stábját hagyta ott a ZTE kedvéért: miért fogadta el a magyar klub ajánlatát?

– A legfontosabb szempont az volt, hogy Damián Pedrosa ügyvezető elnök és Andrés Jornet sportért felelős elnök nagyszerű projektet vázolt fel. Teljes mértékben azonosulni tudok ezzel, mindannyian ugyanazt gondoljuk a futballról, a célokról és a jövőről. Az egyeztetések után nem is volt kérdés, hogy az Egyesült Államokból visszatérek Európába, és elfogadom a ZTE ajánlatát. Rengeteg mérkőzés felvételét megnéztem, utánanéztem a magyar bajnokság történetének, jelenének és a csapatoknak. Az láttam, hogy erős az NB I, remek együttesek játszanak, és az infrastruktúra kiemelkedő.

– Hogyan jellemezné a futballfelfogását?

– Szeretem, ha a csapatom birtokolja a labdát, és azt, ha a játékosaim bátran kihasználják a kreativitásukat – főleg az ellenfél tizenhatosánál. Tudniuk kell a futballistáimnak, hogy mit kell tenniük, amikor náluk van a labda, illetve villámgyorsan kell reagálniuk, ha elveszítik. Nagyon lényeges, hogy a futballisták minden meccs közben történő váratlan szituációra reagálni tudjanak. És az sem utolsó szempont, hogy győztes mentalitást akarok látni az öltözőben. Mindegy, ki az ellenfél, mi mindig nyerni akarunk.

– Rengeteg fiatal van a keretben, ön pedig híres arról, hogy szeret velük dolgozni és fejleszteni őket.

– Nem teszek különbséget fiatal és idősebb játékos között, a lényeg, hogy mindenkinek a személyisége és játéka fejlődjön, közben persze a csapat is egyre jobb legyen. Tudom, hogy Európa egyik legfiatalabb élvonalbeli kerete van most Zalaegerszegen, és igen, szeretek fiatalokkal dolgozni és fokozni bennük a győztes mentalitást. Mindegy, hogy valaki húsz, huszonnégy vagy huszonhét éves, mindenki képes a fejlődésre – úgyhogy ezzel párhuzamosan a személyiségfejlesztés a legfontosabb.

– A Sportingnál hosszú ideig az utánpótlásban dolgozott: mit tanult ott, ami ma is elkíséri a pályafutásában?

– Ambiciózus edzőnek tartom magam, nemcsak a Sportingnál, hanem a Benficánál és a Sahtar Donecknél is sokat tanultam. Nem elég, ha valakivel csak egy éven keresztül foglalkoznak vagy ha ő is csak egy évig teszi oda magát. Hosszú évek kemény munkájával lehet eljutni mindenkinek arra a szintre, ami a maximumát jelenti.

– Mit tekintene sikernek első magyarországi idényében?

– A célunk, hogy a lehető legtöbb mérkőzést megnyerjük, miközben folyamatosan fejlesztjük játékosainkat. Hiszek abban, hogy a tudatos, következetes munka nemcsak a csapat eredményességében mutatkozik meg, hanem abban is, hogy játékosaink magasabb szintre léphetnek, és sikeres átigazolások révén továbbléphetnek pályafutásukban. Ez összhangban áll a klub hosszú távú filozófiájával és projektjének egyik legfontosabb célkitűzésével.

– Milyen futballidentitást szeretne kialakítani az egerszegi klubnál?

– Mindenkitől kemény munkát, elkötelezettséget és őszinteséget várok el. A ZTE története számomra különleges üzenetet hordoz, olvastam, tudom, hogy a futball Zalaegerszegen már jóval a klub megalapítása előtt közösséget teremtett, iparosok, munkások és kisvállalkozók hívták életre. Ez a közösségi szellem, a kitartás és a szorgalom ma is meghatározza, mit jelent ehhez a klubhoz tartozni. Azt szeretném, hogy a játékosok pontosan tudják, miért küzdenek. Nem csupán a csapatért, hanem a szurkolókért, a városért és a klub több mint százéves hagyományaiért is. Azoknak a játékosoknak is meg kell érteniük és magukévá kell tenniük ezeket az értékeket, akik máshonnan érkeztek. Fontos számomra, hogy a ZTE megőrizze zalai identitását, és ez a mentalitás minden mérkőzésen visszaköszönjön.

– Mi az, amiből nem hajlandó engedni vezetőedzőként?

– A kemény munkából és az őszinteségből.

– Jól sikerültek a tesztmeccsek – felkészültek a bajnoki rajtra?

– Mindig jó, ha eredményesek vagyunk a felkészülési meccseken, de nem ez a legfontosabb, hanem hogy átadjuk a gondolatainkat és az elképzeléseinket a játékosoknak. Örülök, hogy a futballisták nyitottak voltak, hiába fáradtak el egy-egy tesztmeccsen, akkor is próbálták azt a játékot játszani, amit elvárunk. Lezártuk már ezt a fejezetet, levontuk a következtetéseket, a bajnokság kezdetével új időszámítás kezdődik. Most már a bajnokságban kell teljesíteni.

– Szendrei Norbert olyan teljesítményt nyújtott, hogy júniusban bekerült a válogatott keretbe, míg Kiss Bence lapunknál ott volt az idény csapatában. Mi a véleménye róluk?

– Láttam korábbi felvételeket, így mindenkinek a tudásával tisztában voltam. Örülök, hogy az előző idényben ilyen nagyszerűen teljesítettek, azon leszünk, hogy most is legalább ilyen jók legyenek. Csak azt tudom mondani, hogy dolgozzanak továbbra is keményen, és még jobbá válhatnak. Ám fontos, hogy mindig a csapat az első – ezt pedig ők is tudják.

– Várkonyi Bence, Akpe Victory és Joao Victor személyében meghatározó játékosok távoztak, helyükre fiatal légiósok érkeztek. Milyen erősségű most a keret?

– A vezetőedző és a szakmai stáb feladata, hogy mindig a rendelkezésre álló keretből hozza ki a maximumot. Bár rövid idő áll rendelkezésünkre az alkalmazkodásra, a felkészülési időszakban is azon dolgoztunk, hogy megfelelő alapokat teremtsünk. A továbbiakban is kiemelt célunk, hogy erős összhang alakuljon ki a korábban érkező és az új játékosok között, hiszen csak egységes, közös célokért dolgozó csapat lehet igazán sikeres.

– Hétfőn az MTK Budapest ellen kezdenek. Mit vár az első bajnokitól?

– Nehéz, amolyan igazi „első fordulós” mérkőzésre számítok, de természetesen a győzelemért utazunk Budapestre. Tudjuk, hogy az idény elején minden csapat számára fontos a jó rajt, ezért koncentrált és fegyelmezett játékra lesz szükségünk.