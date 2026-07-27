A Magyar Nagydíjon mutatkozott be az új Safety Car

A Hungaroringen mutatkozott be a Formula–1-es sorozat új biztonsági autója, amely számos fejlesztést kapott. A Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ modell az első, változtatható négykerék-meghajtású típus, így optimális tapadást és stabilitást biztosít nedves időjárási körülmények között is, ami kanyarodáskor és gyorsításkor fejti ki leginkább a hatását. A Hungaroringen debütáló autó speciális festést kapott abból az alkalomból, hogy a Mercedes kereken 30 éve szolgáltatja a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos pályajárműveit.

„Nemcsak kívül más, de teljesen új a belső tér is – lelkendezett a Sky Sports­nak az autót vezető Bernd Mayländer, aki szerint a pilótafülkében minden szükséges rendszerrel felszerelték a járművet. – Világítórendszer, fő és tartalék rádió, indítógomb, és van két új kép­ernyő, amelyeken élőben követhetjük az eseményeket. Jobb oldalon látható a GPS-térkép, amire nagy szükség van, és megvannak a köridők is, így minden információt megkapunk.”

A 2022 óta a Formula–1-es bajnokságban szolgáló Mercedes AMG GT Black Series helyébe lépő új modellt egy 4 literes, ikerturbós V8-as, 612 lóerős motor hajtja. A jól hangzó hivatalos sajtóközlemény szerint: „Mint az FIA hivatalos F1-es biztonsági autója a legmagasabb szintű biztonságot ötvözi a lenyűgöző sportossággal és a vezetési élménnyel. A pilóta mozdulataira gyorsan, közvetlenül és tökéletesen reagál.”