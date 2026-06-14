Foci vb 2026: Németország–Curacao 2–1
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Németország–Curacao 2–1
Houston, NRG Stadion. Vezeti: D. Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, N. Brown – Nmecha, Pavlovic – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
Cserék: Baumann (k), Nübel (k), Anton, Raum, Rüdiger, Thiaw, Amiri, Goretzka, P. Gross, Ouedraogo, Stiller, Beier, Leweling, Undav, Woltemade
CURACAO: Room – Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia. Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
Cserék: Bodak (k), Doornbusch (k), Brenet, Noslin, Sambo, Van Eijma, Felida, Martha, Roemeratoe, Antonisse, Gorré, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Margaritha
Gólszerző: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), ill. Comenencia (22.)