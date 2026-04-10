A FIFA nem viszi Mexikóba az iráni válogatott vb-meccseit

2026.04.10. 20:42
FIFA foci vb 2026 vb 2026 Mexikó Irán
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elutasította Irán kérését, hogy a csapat csoportmérkőzéseinek helyszínét az Egyesült Államokból tegyék át Mexikóba a nyári világbajnokságon.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll Izraellel és a vb egyik rendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak mexikói helyszín legyen a házigazdája. Előbbi két meccset Los Angelesben, utóbbit pedig Seattle-ben rendeznék a program szerint.

A FIFA azonban pénteken bejelentette, hogy logisztikai problémák miatt nem helyezi át Mexikóba az irániak meccseit, ezt Claudia Sheinbaum mexikói államfő is megerősítette. Nemrég Gianni Infantino FIFA-elnök is úgy nyilatkozott, hogy Irán ott lesz a vb-n, és a tervek szerint az Egyesült Államokban játssza a mérkőzéseit.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő vb június 11-én kezdődik, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Legfrissebb hírek

A dél-amerikai szövetség Infantinót támogatja a FIFA elnökválasztásán

Minden más foci
7 órája

Spanyol beugróból főszereplő? – körkép a 2026-os vb európai játékvezetőiről

Foci vb 2026
9 órája

Kovács István bekerült a nyári világbajnokság játékvezetői keretébe – hivatalos

Foci vb 2026
Tegnap, 19:09

Vb-2026: Lundgren és Agyemang sem játszhat a tornán

Foci vb 2026
2026.04.07. 16:38

Vb 2026: Irán várja a FIFA válaszát a meccsek helyszínváltoztatásáról

Foci vb 2026
2026.04.07. 13:02

Apokalipszis-trilógia – Moncz Attila publicisztikája

Olasz labdarúgás
2026.04.03. 23:48

Már nem Gennaro Gattuso az olasz szövetségi kapitány – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.04.03. 15:00

Joachim Löw lesz a ghánai szövetségi kapitány – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.04.03. 11:46
Ezek is érdekelhetik