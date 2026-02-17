Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Venom, oroszlánok és sárkányok – ezek voltak a legjobb szkeletonsisakok

2026.02.17. 12:31
Nick Timmings sisakját a versenyző beceneve ihlette (Fotó: Getty Images)
A szkeleton egyike azoknak a téli olimpiai sportágaknak, ahol egy sisak kifejezetten jól jön verseny közben... Azok a sportolók, akik lehetőséget kaptak arra, hogy végigszáguldjanak a milánó–cortinai játékokon, igazán kreatívak voltak a „fejfedők” dizájnját illetően – és néhányuknak sikerült kitűnniük a mezőnyből.

A sisak elengedhetetlen, ha az ember olyan sportágban versenyzik, ahol fejjel előre csúszik le egy jégből készült pályán, akár 130 km/órát is meghaladó sebességgel – márpedig a szkeleton pontosan erről szól.

A 2026-os téli olimpián egyik sisak sem kapott akkora figyelmet, mint az, amely miatt Ukrajna versenyzőjét, Vladiszlav Heraszkevicset kizárták a férfi versenyből, miután nem volt hajlandó lecserélni azt a fejvédőt, amelyet olyan sportolók képei borítottak, akik az Oroszországgal vívott háborúban vesztették életüket.

Ettől függetlenül más sportolók is nagy visszhangot váltottak ki kreatív sisakdizájnjukkal.

Josip Brusic (Kanada)
A sisak első pillantásra talán nem „kiáltja”, hogy Kanada, de több juharlevél is helyet kapott rajta.

Winter Olympics 2026

Nicole Rocha Silveira (Brazília)
A papagáj kék, sárga és zöld színekben pompázik – ezek Brazília zászlajának színei is.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Day Five

Jin Zseng (Kína)
Beépítette a legtöbbek által Kínával azonosított sárkánymotívumot.

Skeleton - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 7

Austin Florian (Egyesült Államok)
A Venom ihlette dizájn vírusszerűen terjedt a közösségi médiában.

Skeleton Training - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 4

Kim Meylemans (Belgium)
Látványos, fehér oroszlános megoldás.

Winter Olympics 2026

Jane Channell (Kanada)
Többen a sárkányos vonalat választották, ő is.

Skeleton - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 7

Lin Csinvej (Kína)
Vissza az oroszlánhoz, ezúttal visszafogottabb kivitelben.

Skeleton Training - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 5

Nick Timmings (Ausztrália)
A téli olimpiára készülve a „Bones” (Csontok) becenevet kapta, így amikor a sisakját tervezte, nem is jöhetett más szóba...

Skeleton - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 7

Kellie Delka (Puerto Rico)
Az egyedi versenyruha sem szorítja háttérbe a tarot-kártyát idéző, szemes dizájnt.

Winter Olympics 2026

Mystique Ro (Egyesült Államok)
Egy másik nagymacskára, a párducra is esett választás.

Skeleton - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 7

A milánói-cortinai játékokon már véget értek a szkeleton küzdelmei: a nőknél az osztrák Janine Flock győzött, míg a férfiaknál világbajnok Matt Westoné lett az aranyérem – utóbbi duplázott, hiszen a britek nyerték a csapatversenyt is.

