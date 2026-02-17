Téli olimpia: Venom, oroszlánok és sárkányok – ezek voltak a legjobb szkeletonsisakok
A sisak elengedhetetlen, ha az ember olyan sportágban versenyzik, ahol fejjel előre csúszik le egy jégből készült pályán, akár 130 km/órát is meghaladó sebességgel – márpedig a szkeleton pontosan erről szól.
A 2026-os téli olimpián egyik sisak sem kapott akkora figyelmet, mint az, amely miatt Ukrajna versenyzőjét, Vladiszlav Heraszkevicset kizárták a férfi versenyből, miután nem volt hajlandó lecserélni azt a fejvédőt, amelyet olyan sportolók képei borítottak, akik az Oroszországgal vívott háborúban vesztették életüket.
Ettől függetlenül más sportolók is nagy visszhangot váltottak ki kreatív sisakdizájnjukkal.
Josip Brusic (Kanada)
A sisak első pillantásra talán nem „kiáltja”, hogy Kanada, de több juharlevél is helyet kapott rajta.
Nicole Rocha Silveira (Brazília)
A papagáj kék, sárga és zöld színekben pompázik – ezek Brazília zászlajának színei is.
Jin Zseng (Kína)
Beépítette a legtöbbek által Kínával azonosított sárkánymotívumot.
Austin Florian (Egyesült Államok)
A Venom ihlette dizájn vírusszerűen terjedt a közösségi médiában.
Kim Meylemans (Belgium)
Látványos, fehér oroszlános megoldás.
Jane Channell (Kanada)
Többen a sárkányos vonalat választották, ő is.
Lin Csinvej (Kína)
Vissza az oroszlánhoz, ezúttal visszafogottabb kivitelben.
Nick Timmings (Ausztrália)
A téli olimpiára készülve a „Bones” (Csontok) becenevet kapta, így amikor a sisakját tervezte, nem is jöhetett más szóba...
Kellie Delka (Puerto Rico)
Az egyedi versenyruha sem szorítja háttérbe a tarot-kártyát idéző, szemes dizájnt.
Mystique Ro (Egyesült Államok)
Egy másik nagymacskára, a párducra is esett választás.
A milánói-cortinai játékokon már véget értek a szkeleton küzdelmei: a nőknél az osztrák Janine Flock győzött, míg a férfiaknál világbajnok Matt Westoné lett az aranyérem – utóbbi duplázott, hiszen a britek nyerték a csapatversenyt is.
