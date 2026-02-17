Téli olimpia: Venom, oroszlánok és sárkányok – ezek voltak a legjobb szkeletonsisakok

A sisak elengedhetetlen, ha az ember olyan sportágban versenyzik, ahol fejjel előre csúszik le egy jégből készült pályán, akár 130 km/órát is meghaladó sebességgel – márpedig a szkeleton pontosan erről szól.

A 2026-os téli olimpián egyik sisak sem kapott akkora figyelmet, mint az, amely miatt Ukrajna versenyzőjét, Vladiszlav Heraszkevicset kizárták a férfi versenyből, miután nem volt hajlandó lecserélni azt a fejvédőt, amelyet olyan sportolók képei borítottak, akik az Oroszországgal vívott háborúban vesztették életüket.

Ettől függetlenül más sportolók is nagy visszhangot váltottak ki kreatív sisakdizájnjukkal.

Josip Brusic (Kanada)

A sisak első pillantásra talán nem „kiáltja”, hogy Kanada, de több juharlevél is helyet kapott rajta.

Nicole Rocha Silveira (Brazília)

A papagáj kék, sárga és zöld színekben pompázik – ezek Brazília zászlajának színei is.

Jin Zseng (Kína)

Beépítette a legtöbbek által Kínával azonosított sárkánymotívumot.

Austin Florian (Egyesült Államok)

A Venom ihlette dizájn vírusszerűen terjedt a közösségi médiában.

Kim Meylemans (Belgium)

Látványos, fehér oroszlános megoldás.

Jane Channell (Kanada)

Többen a sárkányos vonalat választották, ő is.

Lin Csinvej (Kína)

Vissza az oroszlánhoz, ezúttal visszafogottabb kivitelben.

Nick Timmings (Ausztrália)

A téli olimpiára készülve a „Bones” (Csontok) becenevet kapta, így amikor a sisakját tervezte, nem is jöhetett más szóba...

Kellie Delka (Puerto Rico)

Az egyedi versenyruha sem szorítja háttérbe a tarot-kártyát idéző, szemes dizájnt.

Mystique Ro (Egyesült Államok)

Egy másik nagymacskára, a párducra is esett választás.

A milánói-cortinai játékokon már véget értek a szkeleton küzdelmei: a nőknél az osztrák Janine Flock győzött, míg a férfiaknál világbajnok Matt Westoné lett az aranyérem – utóbbi duplázott, hiszen a britek nyerték a csapatversenyt is.