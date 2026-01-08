Craig Burley már unja, hogy ő a „skótok Détárija”

Ahogy az 1998-as világbajnokságon, úgy a 2026-os tornán is egy csoportba került Skócia, Marokkó és Brazília. A franciaországi tornán Norvégia tette teljessé a négyest, az idei nyári amerikai vb-n pedig Haiti egészíti ki a csoportot. A norvégok a skótokhoz hasonlóan szintén 28 év szünet után szerepelnek ismét világbajnokságon, Haiti meg 1974 után újráz – de ezt már tényleg csak a statisztikák és számok kedvelőinek mondjuk.

A '98-as világbajnokságon Skócia rögtön a torna nyitó meccsén pályára léphetett, Craig Burleyék a világbajnoki címvédő Brazíliától 2–1-es vereséget szenvedtek, a második fordulóban aztán a Norvégia elleni 1–1, zárásként pedig a Marokkótól elszenvedett 3–0-s vereség került bele az eredménysorukba, ami után utazhattak is haza – igaz, az észak-afrikaiak is, mivel a 83. percben még hátrányban lévő norvégok a vb egyik meglepetését okozva 2–1-re győztek ellenük.

„A brazilok és a marokkóiak is ott voltak a csoportunkban '98-ban. A braziloknál világbajnokok vagy leendő világbajnokok sora szerepelt, Ronaldo, Rivaldo, Taffarel, Bebeto, Aldair, Dunga, Cafú, Roberto Carlos, legendák egytől egyig. Most Norvégiát nem kaphattuk, helyette jött Haiti, és róluk nem sokat tudok még, de néhány jó csapatot azért legyőztek a selejtezőben. Skóciának ugyanakkor jó szokása a lehető legnagyobb banánhéjra rálépni és elcsúszni, ahogy azt számos alkalommal bizonyítottuk az elmúlt évek során” – vélekedett a pályafutása nagy részét a Chelsea-nél töltő, majd a Celticknél is megforduló középpályás. Hozzátette: „A braziloknak most is tehetséges csapatuk van, új edzővel, Marokkó mindig is erős volt – minket is meglepett huszonnyolc éve, hogy mennyire tehetségesek voltak a játékosaik, és nem hinném, hogy ez sokat változott volna azóta.”

A 28 évvel ezelőtti világbajnokság idején 26 éves Burley nagy pillanata a második mérkőzés második félidejében jött el, amikor David Weir védővonalból felívelt labdájára indult be a két védő Ronny Johnsen és Dan Eggen közé, majd szemrevaló mozdulattal emelt a megtorpanó kapus, Frode Grodas fölött a hálóba. Ezzel ő lett a skótoknak az a játékosa, ami nekünk Détári Lajos: a labdarúgó-válogatott máig utolsó világbajnoki gólszerzője.

„Mindig azt mondom az embereknek, hogy már marhára unom. Nem kéne ennek így lennie, már jó régóta. Egész csomó minden történt velem is, játszottam a Chelsea-vel az FA-kupa döntőjében, megnyertem a bajnokságot a Celtickkel, voltam a válogatott csapatkapitánya, de mégis, ez a gól Norvégia ellen, amikor átemeltem a labdát jó barátom és korábbi chelsea-s csapattársam, Grodas fölött, aztán rohantam a Tartan Army elé... Na, akkor újra annak a tízéves kissrácnak éreztem magam, aki a '82-es vébén a brazil–skótot nézve arról álmodozott, hogy majd ő is gólt szerez egyszer a skót válogatottban egy világbajnokságon. Ez volt az álmom, és képes voltam megvalósítani. Ugyanakkor őszintén remélem, hogy a nyáron mások is megtapasztalják majd az érzést, milyen egy világbajnokságon betalálni a skót válogatottban” – mondta Burley, aki azonban nem csak gólszerzésben a legutóbbi skót.

A Marokkó elleni harmadik csoportmeccsen ugyanis az afrikaiak 2–0-s vezetésnél a második félidő elején kiállította a játékvezető, és a skótoknak nem volt már esélye visszakapaszkodni a mérkőzésbe.