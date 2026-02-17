Nemzeti Sportrádió

„Láthatatlan csatákat vívunk” – megtörte a csendet a téli olimpia legnagyobb drámáját átélő Malinin

2026.02.17. 10:18
Ilia Malinin tőle szokatlan hibákat vétett kűrjében, össze is omlott azt követően (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, drámai körülmények között a kiváló kűrt futó kazah Mihail Sajdorov nyerte a férfi műkorcsolyázók aranyérmét a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián péntek este. A teljes játékok egyik legnagyobb favoritja, a 21 éves Ilia Malinin csak a 8. helyen végzett, miután kűrjében több hibát vétett, kétszer is elesett. Az amerikai szupersztár most Instagram-oldalán, kemény sorokkal törte meg a csendet.

 

Ilia Malinin a közösségi médiában, saját Instagram-oldalán tett közzé hétfőn egy üzenetet: egy róla összeállított videó mellé írt egy szöveget, amelyben a mentális egészségről értekezik. 

„Még mindig láthatatlan csatákat vívunk, azok is, akik a világ legnagyobb színpadán állnak, azok is, akik kívülről a legerősebbnek tűnnek. Még a legboldogabb emlékeidet is beszennyezheti a zaj. Az aljas online gyűlölet támadja az elmét, a félelem pedig a sötétségbe csalja, függetlenül attól, hogy mennyire próbálsz józanul gondolkodni a végtelen örömökön keresztül. Mindez felhalmozódik, ezek a pillanatok felvillannak a szemed előtt, ami elkerülhetetlen összeomláshoz vezet. Ez a változatom a történtekhez. Jövök 2026. február 21-én” – írta bejegyzésében a 21 éves amerikai műkorcsolyázó. 

Az egyéniben hatalmas meglepetésre nyolcadik helyen végző, előtte 14 versenyen át veretlen Malinin már korábban is felszólalt a mentális egészség fontossága mellett, akkor azt mondta: „Azt hiszik, hogy robotok vagyunk, és azért vagyunk ott, hogy szórakoztassunk, de valójában mindannyian sportolók vagyunk, és mindez mentális kihívásokat igényel.” 

Azt egyelőre nem tudni, mi várható tőle 21-én, vagyis szombaton (akkor rendezik a gálát), de az biztos, hogy az Olympics.com úgy tudja, a világbajnok címvédésre készül jövő hónapban Prágában a 2026-os ISU műkorcsolya-világbajnokságon. 

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
MŰKORCSOLYA
Férfiak
1. Mihail Sajdorov (Kazahsztán) 291.58 pont
2. Kagijama Juma (Japán) 280.06 pont
3. Szato Sun (Japán) 274.90 pont
4. Csa Csun Hvan (Dél-Korea) 273.92 pont
5. Stephen Gogolev (Kanada) 273.78 pont
6. Pjotr Gumennyik (semleges csapat, Oroszország) 217.21 pont

Téli olimpia 2026
2026.02.13. 23:47

Malinin csak nyolcadik, kazah olimpiai bajnokot avattak műkorcsolyában

A kiváló kűrt futó kazah Mihail Sajdorov nyerte a férfi műkorcsolyázók aranyérmét a milánói-cortinai téli olimpián.

 

 

