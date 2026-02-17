„Láthatatlan csatákat vívunk” – megtörte a csendet a téli olimpia legnagyobb drámáját átélő Malinin

Ilia Malinin a közösségi médiában, saját Instagram-oldalán tett közzé hétfőn egy üzenetet: egy róla összeállított videó mellé írt egy szöveget, amelyben a mentális egészségről értekezik.

„Még mindig láthatatlan csatákat vívunk, azok is, akik a világ legnagyobb színpadán állnak, azok is, akik kívülről a legerősebbnek tűnnek. Még a legboldogabb emlékeidet is beszennyezheti a zaj. Az aljas online gyűlölet támadja az elmét, a félelem pedig a sötétségbe csalja, függetlenül attól, hogy mennyire próbálsz józanul gondolkodni a végtelen örömökön keresztül. Mindez felhalmozódik, ezek a pillanatok felvillannak a szemed előtt, ami elkerülhetetlen összeomláshoz vezet. Ez a változatom a történtekhez. Jövök 2026. február 21-én” – írta bejegyzésében a 21 éves amerikai műkorcsolyázó.

Az egyéniben hatalmas meglepetésre nyolcadik helyen végző, előtte 14 versenyen át veretlen Malinin már korábban is felszólalt a mentális egészség fontossága mellett, akkor azt mondta: „Azt hiszik, hogy robotok vagyunk, és azért vagyunk ott, hogy szórakoztassunk, de valójában mindannyian sportolók vagyunk, és mindez mentális kihívásokat igényel.”

Azt egyelőre nem tudni, mi várható tőle 21-én, vagyis szombaton (akkor rendezik a gálát), de az biztos, hogy az Olympics.com úgy tudja, a világbajnok címvédésre készül jövő hónapban Prágában a 2026-os ISU műkorcsolya-világbajnokságon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

MŰKORCSOLYA

Férfiak

1. Mihail Sajdorov (Kazahsztán) 291.58 pont

2. Kagijama Juma (Japán) 280.06 pont

3. Szato Sun (Japán) 274.90 pont

4. Csa Csun Hvan (Dél-Korea) 273.92 pont

5. Stephen Gogolev (Kanada) 273.78 pont

6. Pjotr Gumennyik (semleges csapat, Oroszország) 217.21 pont