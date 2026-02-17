Kocsis Tamás: Tengelyig merült a szekerünk a sárban

Nagyon kell figyelni, hogy pontosan lehessen követni, mi történik Körmenden ebben az idényben. Talán a káosz kifejezés találó arra, mi zajlik a vasi klubnál, amely egyre hátrébb csúszik a tabellán és jelenleg sorozatban hét vereségnél jár. Ha össze kellene foglalni nagyon röviden, ami eddig történt, akkor az évad elején három vereség után menesztették a szlovén Teo Hojc vezetőedzőt, ideiglenesen Kocsis Tamás ült le a kispadra, akivel elindult felfelé a Körmend, de négy győzelem és három elvesztett meccs után novemberben Matthias Zollner vette át az együttest. Bár a német szakember a vármegyei rivális Falco legyőzésével kezdett, utána hanyatlott a körmendiek formája, végül egy ötmeccses vereségsorozat következett és Zollner is mehetett. Az elmúlt két mérkőzésen megint Kocsis Tamás ült a kispadon, de nyerni még vele sem sikerült, viszont a Magyar Kupa négyes döntője és a válogatott világbajnoki selejtezői miatt három hetük lesz a piros-feketéknek, hogy összekapják magukat és aztán menekülni a playout elől.

„Nem vagyunk könnyű helyzetben, inkább a szívemre hallgattam, mint az eszemre, amikor elvállaltam újra a feladatot – mondta lapunknak Kocsis Tamás. – Nem volt egyszerű döntés, hiszen egy nagyon rossz forgatókönyv esetén örökre tönkretehetem a karrierem, kiírhatom magam a körforgásból, de úgy látom, megvan a képesség a csapatban, a játékosokban és talán bennem is, hogy tudjunk változtatni, és kitoljuk a szekerünket ebből a mély sárból, amelybe tengelyig merültünk… Az utolsó két meccsünk már szorosan alakult, az utolsó percekben mind a kétszer volt nálunk az előny, de a legfontosabb dobások nem sikerültek. Ha az előtte lévő öt összecsapás nagy különbségű vereségeit nézzük, akkor talán kapaszkodhatunk abba, hogy valamelyest elindultunk felfelé és csak egy kicsi hiányzott, hogy sikerrel zárjuk a legutóbbi meccseket.”

A szakember tudja, hogy több összetevője van a mélyrepülésnek, a sok vereség pedig az önbizalmat rombolja. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az elmúlt hónapokban szinte jöttek-mentek a légiósok, állandóság nélkül pedig nehéz csapatot építeni.

„Nyilván, amikor ennyi edzőváltás van, a keretben pedig sok a játékoscsere, akkor nem tud kialakulni összhang – folytatta Kocsis Tamás. – A sérülésekről nem tehet senki, a cserék nagy része emiatt történt, volt Achilles-ín-szakadás, porcsérülés, térdszalagszakadás… Ilyenkor nincs más megoldás, valahogy alkalmazkodni kell ezekhez az helyzetekhez. Lehet a klubot hibáztatni a sok csere miatt, de akkor hogy lehetne szidni, ha nem lépne ilyen helyzetekben és nem próbálná orvosolni a problémákat. Nem tarthatunk valakit itt két hónapig arra várva, hogy majd felépül. Mi sem örülünk a cseréknek, már csak azért sem, mert sok pénzbe kerülnek és a klubot is megviseli. Most Jordan Longinótól kell elválnunk, akinek a háta sérült meg, az orvosok szerint négy-hat hetet kell pihennie. Most nincs időnk megvárni, amíg felépül, majd mire formába lendül, vége a bajnokságnak…”

Kocsis Tamás idénybeli második kinevezése után is csak pozitív, buzdító üzenetekkel, szavakkal találkozik a városban. A vezetőedző tudja, matematikailag nincs még veszve semmi, de az elsődleges cél immár, hogy az élvonalbeli tagság ne kerüljön veszélybe.

„Nem vagyok bátortalan ember, amikor a körmendi klubnak szüksége volt rám, mindig igyekeztem segíteni. Most is a nap huszonnégy óráját az teszi ki, hogy játékost keresünk vagy éppen igyekszem megtalálni a megoldásokat, hogyan lehetünk eredményesebbek. A kerettagok most kaptak néhány nap szünetet, hogy mindenki tisztítsa ki a fejét és amikor visszatérnek az első edzésre, onnantól csak a játékra és a mérkőzésekre, illetve a fejlődésre koncentráljanak. El kell kezdeni nyerni, bízom benne, hogy mindenki átérzi a helyzet súlyát, és tudunk változtatni!”