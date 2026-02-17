Nemzeti Sportrádió

Kocsis Tamás: Tengelyig merült a szekerünk a sárban

2026.02.17. 11:00
Kocsis Tamás (Fotók: Kovács Péter)
Nehéz helyzetben van a 14 csapatos magyar férfi NB I-ben a 11. helyen álló körmendi kosárlabdacsapat, amelyet az idényben most már másodszor Kocsis Tamás próbál vezetőedzőként kirángatni a gödörből.

Nagyon kell figyelni, hogy pontosan lehessen követni, mi történik Körmenden ebben az idényben. Talán a káosz kifejezés találó arra, mi zajlik a vasi klubnál, amely egyre hátrébb csúszik a tabellán és jelenleg sorozatban hét vereségnél jár. Ha össze kellene foglalni nagyon röviden, ami eddig történt, akkor az évad elején három vereség után menesztették a szlovén Teo Hojc vezetőedzőt, ideiglenesen Kocsis Tamás ült le a kispadra, akivel elindult felfelé a Körmend, de négy győzelem és három elvesztett meccs után novemberben Matthias Zollner vette át az együttest. Bár a német szakember a vármegyei rivális Falco legyőzésével kezdett, utána hanyatlott a körmendiek formája, végül egy ötmeccses vereségsorozat következett és Zollner is mehetett. Az elmúlt két mérkőzésen megint Kocsis Tamás ült a kispadon, de nyerni még vele sem sikerült, viszont a Magyar Kupa négyes döntője és a válogatott világbajnoki selejtezői miatt három hetük lesz a piros-feketéknek, hogy összekapják magukat és aztán menekülni a playout elől. 

 

„Nem vagyunk könnyű helyzetben, inkább a szívemre hallgattam, mint az eszemre, amikor elvállaltam újra a feladatot – mondta lapunknak Kocsis Tamás.  – Nem volt egyszerű döntés, hiszen egy nagyon rossz forgatókönyv esetén örökre tönkretehetem a karrierem, kiírhatom magam a körforgásból, de úgy látom, megvan a képesség a csapatban, a játékosokban és talán bennem is, hogy tudjunk változtatni, és kitoljuk a szekerünket ebből a mély sárból, amelybe tengelyig merültünk… Az utolsó két meccsünk már szorosan alakult, az utolsó percekben mind a kétszer volt nálunk az előny, de a legfontosabb dobások nem sikerültek. Ha az előtte lévő öt összecsapás nagy különbségű vereségeit nézzük, akkor talán kapaszkodhatunk abba, hogy valamelyest elindultunk felfelé és csak egy kicsi hiányzott, hogy sikerrel zárjuk a legutóbbi meccseket.”

A szakember tudja, hogy több összetevője van a mélyrepülésnek, a sok vereség pedig az önbizalmat rombolja. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az elmúlt hónapokban szinte jöttek-mentek a légiósok, állandóság nélkül pedig nehéz csapatot építeni. 

„Nyilván, amikor ennyi edzőváltás van, a keretben pedig sok a játékoscsere, akkor nem tud kialakulni összhang – folytatta Kocsis Tamás. – A sérülésekről nem tehet senki, a cserék nagy része emiatt történt, volt Achilles-ín-szakadás, porcsérülés, térdszalagszakadás… Ilyenkor nincs más megoldás, valahogy alkalmazkodni kell ezekhez az helyzetekhez. Lehet a klubot hibáztatni a sok csere miatt, de akkor hogy lehetne szidni, ha nem lépne ilyen helyzetekben és nem próbálná orvosolni a problémákat. Nem tarthatunk valakit itt két hónapig arra várva, hogy majd felépül. Mi sem örülünk a cseréknek, már csak azért sem, mert sok pénzbe kerülnek és a klubot is megviseli. Most Jordan Longinótól kell elválnunk, akinek a háta sérült meg, az orvosok szerint négy-hat hetet kell pihennie. Most nincs időnk megvárni, amíg felépül, majd mire formába lendül, vége a bajnokságnak…”

Kocsis Tamás idénybeli második kinevezése után is csak pozitív, buzdító üzenetekkel, szavakkal találkozik a városban. A vezetőedző tudja, matematikailag nincs még veszve semmi, de az elsődleges cél immár, hogy az élvonalbeli tagság ne kerüljön veszélybe. 

„Nem vagyok bátortalan ember, amikor a körmendi klubnak szüksége volt rám, mindig igyekeztem segíteni. Most is a nap huszonnégy óráját az teszi ki, hogy játékost keresünk vagy éppen igyekszem megtalálni a megoldásokat, hogyan lehetünk eredményesebbek. A kerettagok most kaptak néhány nap szünetet, hogy mindenki tisztítsa ki a fejét és amikor visszatérnek az első edzésre, onnantól csak a játékra és a mérkőzésekre, illetve a fejlődésre koncentráljanak. El kell kezdeni nyerni, bízom benne, hogy mindenki átérzi a helyzet súlyát, és tudunk változtatni!”

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K      

Relatív

P

  1. Szolnok

20

19

1

1870–1505

0.975

39

  2. Szombathely

20

16

4

1823–1602

0.900

36

  3. Fehérvár

20

13

7

1833–1714

0.825

33

  4. Debrecen

20

13

7

1670–1666

0.825

33

  5. Kaposvár

20

12

8

1812–1766

0.800

32

  6. Paks

20

11

9

1781–1705

0.775

31

  7. Honvéd

20

10

10

1616–1606

0.750

30

  8. Sopron

20

10

10

1617–1598

0.750

30

  9. Zalaegerszeg

20

7

13

1664–1775

0.675

27

10. Pécs

20

7

13

1667–1710

0.675

27

11. Körmend

20

7

13

1749–1863

0.675

27

12. Kecskemét

20

6

14

1571–1708

0.650

26

13. Oroszlány

20

4

16

1637–1831

0.600

24

14. Szeged*

20

5

15

1483–1744

0.600

24

*A Szegedtől egy pont levonva.

 

 

