Hatalmas az érdeklődés: félmilliárd jegyet igényeltek a vb-re a legutóbbi vásárlási időszakban

A FIFA 2025. december 11. és január 13. között kerített sort a vb-jegyigénylés harmadik szakaszára. A nemzetközi szövetség beszámolója szerint ebben az időszakban több mint félmilliárd belépő iránti kérelmet nyújtottak be a szervezethez – naponta átlagosan 15 milliót.

A legtöbben a rendező országok – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – mellett Németországból, Angliából, Brazíliából, Spanyolországból, Portugáliából, Argentínából és Kolumbiából pályáztak. A legnépszerűbb meccsnek a csoportkör záró napján sorra kerülő Kolumbia–Portugália összecsapás bizonyult.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino a szövetség közleményében köszönetet mondott és gratulált a szurkolóknak a „hihetetlen mértékű” érdeklődésükért.

„Sajnáljuk, hogy nem tudunk minden szurkolót a stadionokban köszönteni. Éppen ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy más módokon is átélhetőek legyenek a világbajnokság eseményei, a stadionok körüli szurkolói zónákban és az online felületeken keresztül egyaránt” – tette hozzá a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség első embere, aki a 2026-os vb-t a világ valaha megrendezett legnagyobb sporteseményének nevezte.

A közleményből az is kiderül, hogy a FIFA-nál az elkövetkezendő hetekben minden egyes jegyigénylést ellenőriznek. Amennyiben az érvényes kérelmek száma több, mint a rendelkezésre álló jegyek száma, sorsolással döntik el, kik jutnak belépőhöz.

A nemzetközi szövetség február 5-től kezdődően e-mailben értesíti a szurkolókat arról, hogy sikerült-e jegyhez jutniuk.

A FIFA arról is tájékoztatást adott, hogy a világbajnokság közeledtével lesz még egy jegyértékesítési időszak, amely során az esemény kezdetéig a még készleten maradt jegyekhez sorsolás nélkül, „érkezési sorrendben” juthatnak hozzá a szurkolók. A szövetség hivatalos oldalán emellett lehetőség nyílik arra is, hogy a drukkerek egymás között értékesíthessék, illetve elcserélhessék belépőiket.

Az idei világbajnokságon június 11. és július 19. között összesen 106 mérkőzést rendeznek 16 stadionban.