„Nincs véleménye? Akkor nekem sincs” – faképnél hagyta az újságírót Flick

2026.02.17. 10:53
Hansi Flick sem a bíróval, sem csapata játékával nem volt elégedett (Fotó: Getty Images)
A Girona elleni 2–1-es vereség után az FC Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick láthatóan nem volt elégedett a játékvezetéssel, de elismerte: nem a kétes bírói döntések okozták a fiaskót, hanem az, hogy csapata nem játszott elég jól.

Érthetően nem volt jókedvében a Girona otthonában hétfő este elszenvedett  2–1-es vereség után Hansi Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. A mérkőzés után a DAZN riportere arról kérdezte a német szakembert, szerinte szabálytalankodott-e Jules Koundéval szemben Claudio Echeverri a tizenhatos előterében Fran Beltrán győztes gólja előtt. A katalánok mestere visszakérdezett: „Önnek mi a véleménye?”. Miután az újságíró kijelentette, hogy ő azért van ott, hogy kérdéseket tegyen fel, Flick a következőképp reagált: „Nincs véleménye? Akkor nekem sincs!” – s faképnél hagyta a kérdezőt.

A 60 éves tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón már valamivel előzékenyebbnek mutatkozott, bár az említett jelenettel kapcsolatban ott is éles megjegyzést tett.

„Mindannyian látták, mi történt. Szabálytalanság volt vagy nem? Igen? Szerintem is, köszönöm szépen, akkor nincs mit hozzátenni” – mondta Flick, s kijelentette: César Soto Grado játékvezető ugyanúgy nem volt formában, mint a csapata.

„Ha jobban játszottunk volna, többet beszélnék a második hazai gól előtti jelenetről, de így nem akarok. Jobban kell futballoznunk, vissza kell nyernünk a legjobb formánkat. Különösen a középpályán helyezkedtünk rosszul, a Gironának sok helyzete volt, megérdemelten nyert” – tette hozzá.

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
GIRONA–FC BARCELONA 2–1 (0–0)
Girona, Montilivi Stadion, 14 043 néző. Vezette: Soto Grado
GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar (F. Beltrán, 68.), Witsel, I. Martín (Francés, 90+2.), B. Gil (Roca, 68.) – Vanat (Echeverri, 74.). Vezetőedző: Míchel
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 73.), G. Martín (A. Balde, 63.) – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo (Bernal, 80.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 73.), Raphinha (Bardghji, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lemar (62.), F. Beltrán (86.), ill. Cubarsí (59.)
Kiállítva: Roca (90+9.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Real Madrid

24

19

3

2

53–19

+34 

60 

  2. FC Barcelona

24

19

1

4

64–25

+39 

58 

  3. Villarreal

23

14

3

6

44–26

+18 

45 

  4. Atlético Madrid

24

13

6

5

38–21

+17 

45 

  5. Betis

24

11

8

5

39–29

+10 

41 

  6. Espanyol

24

10

5

9

29–33

–4 

35 

  7. Celta Vigo

24

8

10

6

32–27

+5 

34 

  8. Real Sociedad

24

8

7

9

34–35

–1 

31 

  9. Athletic Bilbao

24

9

4

11

27–34

–7 

31 

10. Osasuna

24

8

6

10

28–28

30 

11. Getafe

24

8

5

11

20–28

–8 

29 

12. Girona

24

7

8

9

24–38

–14 

29 

13. Sevilla

24

7

5

12

31–39

–8 

26 

14. Alaves

24

7

5

12

21–30

–9 

26 

15. Valencia

24

6

8

10

25–37

–12 

26 

16. Elche

24

5

10

9

31–35

–4 

25 

17. Rayo Vallecano

23

6

7

10

21–30

–9 

25 

18. Mallorca

24

6

6

12

29–39

–10 

24 

19. Levante

23

4

6

13

26–40

–14 

18 

20. Oviedo

23

3

7

13

13–36

–23 

16 

 

 

