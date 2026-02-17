„Nincs véleménye? Akkor nekem sincs” – faképnél hagyta az újságírót Flick

Érthetően nem volt jókedvében a Girona otthonában hétfő este elszenvedett 2–1-es vereség után Hansi Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. A mérkőzés után a DAZN riportere arról kérdezte a német szakembert, szerinte szabálytalankodott-e Jules Koundéval szemben Claudio Echeverri a tizenhatos előterében Fran Beltrán győztes gólja előtt. A katalánok mestere visszakérdezett: „Önnek mi a véleménye?”. Miután az újságíró kijelentette, hogy ő azért van ott, hogy kérdéseket tegyen fel, Flick a következőképp reagált: „Nincs véleménye? Akkor nekem sincs!” – s faképnél hagyta a kérdezőt.

A 60 éves tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón már valamivel előzékenyebbnek mutatkozott, bár az említett jelenettel kapcsolatban ott is éles megjegyzést tett.

„Mindannyian látták, mi történt. Szabálytalanság volt vagy nem? Igen? Szerintem is, köszönöm szépen, akkor nincs mit hozzátenni” – mondta Flick, s kijelentette: César Soto Grado játékvezető ugyanúgy nem volt formában, mint a csapata.

„Ha jobban játszottunk volna, többet beszélnék a második hazai gól előtti jelenetről, de így nem akarok. Jobban kell futballoznunk, vissza kell nyernünk a legjobb formánkat. Különösen a középpályán helyezkedtünk rosszul, a Gironának sok helyzete volt, megérdemelten nyert” – tette hozzá.

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

GIRONA–FC BARCELONA 2–1 (0–0)

Girona, Montilivi Stadion, 14 043 néző. Vezette: Soto Grado

GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar (F. Beltrán, 68.), Witsel, I. Martín (Francés, 90+2.), B. Gil (Roca, 68.) – Vanat (Echeverri, 74.). Vezetőedző: Míchel

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 73.), G. Martín (A. Balde, 63.) – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo (Bernal, 80.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 73.), Raphinha (Bardghji, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Lemar (62.), F. Beltrán (86.), ill. Cubarsí (59.)

Kiállítva: Roca (90+9.)