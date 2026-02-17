„Nincs véleménye? Akkor nekem sincs” – faképnél hagyta az újságírót Flick
Érthetően nem volt jókedvében a Girona otthonában hétfő este elszenvedett 2–1-es vereség után Hansi Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. A mérkőzés után a DAZN riportere arról kérdezte a német szakembert, szerinte szabálytalankodott-e Jules Koundéval szemben Claudio Echeverri a tizenhatos előterében Fran Beltrán győztes gólja előtt. A katalánok mestere visszakérdezett: „Önnek mi a véleménye?”. Miután az újságíró kijelentette, hogy ő azért van ott, hogy kérdéseket tegyen fel, Flick a következőképp reagált: „Nincs véleménye? Akkor nekem sincs!” – s faképnél hagyta a kérdezőt.
A 60 éves tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón már valamivel előzékenyebbnek mutatkozott, bár az említett jelenettel kapcsolatban ott is éles megjegyzést tett.
„Mindannyian látták, mi történt. Szabálytalanság volt vagy nem? Igen? Szerintem is, köszönöm szépen, akkor nincs mit hozzátenni” – mondta Flick, s kijelentette: César Soto Grado játékvezető ugyanúgy nem volt formában, mint a csapata.
„Ha jobban játszottunk volna, többet beszélnék a második hazai gól előtti jelenetről, de így nem akarok. Jobban kell futballoznunk, vissza kell nyernünk a legjobb formánkat. Különösen a középpályán helyezkedtünk rosszul, a Gironának sok helyzete volt, megérdemelten nyert” – tette hozzá.
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
GIRONA–FC BARCELONA 2–1 (0–0)
Girona, Montilivi Stadion, 14 043 néző. Vezette: Soto Grado
GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar (F. Beltrán, 68.), Witsel, I. Martín (Francés, 90+2.), B. Gil (Roca, 68.) – Vanat (Echeverri, 74.). Vezetőedző: Míchel
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 73.), G. Martín (A. Balde, 63.) – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo (Bernal, 80.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 73.), Raphinha (Bardghji, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lemar (62.), F. Beltrán (86.), ill. Cubarsí (59.)
Kiállítva: Roca (90+9.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
24
19
3
2
53–19
+34
60
|2. FC Barcelona
24
19
1
4
64–25
+39
58
|3. Villarreal
23
14
3
6
44–26
+18
45
|4. Atlético Madrid
24
13
6
5
38–21
+17
45
|5. Betis
24
11
8
5
39–29
+10
41
|6. Espanyol
24
10
5
9
29–33
–4
35
|7. Celta Vigo
24
8
10
6
32–27
+5
34
|8. Real Sociedad
24
8
7
9
34–35
–1
31
|9. Athletic Bilbao
24
9
4
11
27–34
–7
31
|10. Osasuna
24
8
6
10
28–28
0
30
|11. Getafe
24
8
5
11
20–28
–8
29
|12. Girona
24
7
8
9
24–38
–14
29
|13. Sevilla
24
7
5
12
31–39
–8
26
|14. Alaves
24
7
5
12
21–30
–9
26
|15. Valencia
24
6
8
10
25–37
–12
26
|16. Elche
24
5
10
9
31–35
–4
25
|17. Rayo Vallecano
23
6
7
10
21–30
–9
25
|18. Mallorca
24
6
6
12
29–39
–10
24
|19. Levante
23
4
6
13
26–40
–14
18
|20. Oviedo
23
3
7
13
13–36
–23
16