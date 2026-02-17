Nemzeti Sportrádió

Német játékvezetője lesz a Ludogorec–Ferencváros meccsnek az El-ben

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.17. 10:15
A 44 éves Tobias Stieler dirigál Razgradban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tobias Stieler Ludogorec játékvezető Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden délelőtt nyilvánosságra hozta az Európa-liga csütörtöki játéknapjának játékvezetőit: a Ferencváros mérkőzésén a német Tobias Stieler fújja a sípot a Ludogorec otthonában.

A Ludogorec csütörtökön 21 órai kezdettel fogadja a Ferencvárost az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén.

Az UEFA közleménye szerint Tobias Stieler vezeti majd az összecsapást, akivel két vereség és egy győzelem az FTC mérlege: 2014-ben El-selejtezőn 1–0-ra kaptak ki a zöld-fehérek a Rijekától, 2020-ban 2–1-re nyertek a Dinamo Zagreb ellen, 2021-ben pedig a Slavia Praha nyert 1–0-ra – utóbbi két meccs Bajnokok Ligája-selejtező volt.

Stieler munkáját komplett német csapat segíti: asszisztensként Lasse Koslowski és Mark Borsch, negyedik játékvezetőként pedig Matthias Jöllenbeck tevékenykedik majd. A VAR-szobában Sören Storks irányít Johann Pfeifer támogatásával.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

 

Ezek is érdekelhetik