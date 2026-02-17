Német játékvezetője lesz a Ludogorec–Ferencváros meccsnek az El-ben

A Ludogorec csütörtökön 21 órai kezdettel fogadja a Ferencvárost az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén.

Az UEFA közleménye szerint Tobias Stieler vezeti majd az összecsapást, akivel két vereség és egy győzelem az FTC mérlege: 2014-ben El-selejtezőn 1–0-ra kaptak ki a zöld-fehérek a Rijekától, 2020-ban 2–1-re nyertek a Dinamo Zagreb ellen, 2021-ben pedig a Slavia Praha nyert 1–0-ra – utóbbi két meccs Bajnokok Ligája-selejtező volt.