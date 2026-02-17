Az Arsenal maradt az élen, épphogy a tízben a címvédő – íme, a frissített BL-erősorrend

Az eddigi listákhoz képest erre a körre némileg változtattunk. A listánk első nyolc helyén az alapszakasz tabella első nyolc együttesét, azaz a már biztos nyolcaddöntős csapatokat állítottuk sorrendbe. Ezt követően minden rájátszáspárharcból választottunk egy továbbjutót, és ezen együttesek közül kialakult erősorrend határozta meg a 9. és a 16. hely közötti sorrendet.

16. BAYER LEVERKUSEN (német, az előző listán –)

Ellenfele: Olympiakosz (görög)

Előző listánkon nem szerepelt a Leverkusen, amely hat fordulót követően kilenc ponttal a 20. helyen állt a tabellán, majd Görögországban szenvedett kétgólos vereséget az Olympiakosz otthonában. Az utolsó körben aztán a Villarreal elleni győzelemnek köszönhetően a 16. pozícióban zárt. A rájátszásban jöhet ismét az Olympiakosz, ezúttal egy kétmeccses párharcban. A Leverkusen a görögök elleni vereség óta hatmeccses veretlenségi sorozatot épített (öt győzelem, egy döntetlen), ráadásul ez idő alatt mindössze két gólt kapott. A görög bajnokság második helyén álló Olympiakosz nem lesz könnyű falat, a BL-alapszakaszt három győzelemmel zárta és hazai pályán csak a Real Madrid ellen szenvedett vereséget.

15. BORUSSIA DORTMUND (német, az előző listán 11.)

Ellenfele: Atalanta (olasz)

A Dortmund a legutóbbi 16 mérkőzésén nem kapott ki a Bundesligában, sőt még a Bayern Münchennél is több pontot gyűjtött. A Német Kupában a Leverkusen jelentette a végállomást, míg a BL-ben az Inter és a Tottenham is 2–0-ra nyert a németek ellen, így hiába az első öt meccsen gyűjtött tíz pont, végül a rájátszásban kötött ki a dortmundi csapat. Bánhatja a Bilbao és a Royale Union SG elleni vereségeket az Atalanta, hiszen itt elég lett volna négy pont is ahhoz, hogy az olasz csapat a legjobb nyolc között kössön ki. A bergamóiaknak ráadásul az sem segít, hogy a Dortmund elleni két találkozó között a Napolit fogadják a bajnokságban.

14. NEWCASTLE UNITED (angol, az előző listán 14.)

Ellenfele: Qarabag (azeri)

Az előző listánkon is a 14. helyet elfoglaló Newcastle United könnyűszerrel verte meg a PSV-t, utána viszont egy ötmeccses nyeretlenségi sorozat következett. Persze az Aston Villa, PSG, Liverpool, Manchester City négyes igen nehéz sorsolást jelent, de a Brentford ellen sem sikerült javítani. A Newcastle továbbra is kétarcú, bárki ellen képes felvenni a kesztyűt, főleg hazai pályán, de a konzisztencia hiánya miatt bármely csapat képes lehet veszélyt jelenteni az angolokra. Ez arra a Qarabagra is igaz, amely a Chelsea ellen döntetlent játszott, míg a Frankfurtot három góllal intézte el. A Newcastle Unitednek nem okozhat gondot az azeri csapat, még akkor is, ha a két BL-meccs között a Manchester Cityhez látogat.

13. ATLÉTICO MADRID (spanyol, az előző listán 10.)

Ellenfele: FC Bruges (belga)

Az inkonzisztencia terén „jól teljesít” az Atlético Madrid is. A spanyol együttes hazai pályán bukott a Bodö/Glimt ellen, majd ikszelt a Levante otthonában, aztán a Betist a Spanyol Kupában öt góllal búcsúztatta, majd rá három napra ugyancsak a Betis ellen a bajnokságban 1–0-ra kikapott. Az előző héten szintén a kupában négyet vágott az FC Barcelonának, de a bajnokságban háromgólos vereség jött a Rayo Vallecano otthonában. A La Ligában így már 15 pont Digeo Simeonék hátránya az élen álló Real Madrid mögött, sőt már a Villarreal is előzött. Kérdés, hogy a Bruges ellen melyik arcát mutatja a madridi csapat, amely a legutóbbi négy alkalomból csak egyszer nyert a belgák ellen, két gól nélküli döntetlen mellett 2022 októberében a Bruges 2–0-s hazai győzelmet aratott.

Antoine Griezmannék négyet vágtak a Barcelonának, majd hármat kapnak a Rayo Vallecanótól (Fotó: Getty Images)

12. JUVENTUS (olasz, az előző listán –)

Ellenfele: Galatasaray (török)

Egyre inkább kezd alakot ölteni Luciano Spalletti Juventusa, amely kisebb gödörbe került az Atalanta elleni kupabúcsú és az Inter elleni elbukott rangadó következtében. Az első három fordulóban két pontot gyűjtő torinóiak hozták a kötelezőt a folytatásban, így a Galatasaray ellen mérkőznek meg a nyolcaddöntőért. A törökök négymeccses győzelmi sorozattal várják a Juventust, legutóbbi kilenc meccsükből csak egyet, a Manchester City elleni nyolcadik fordulós BL-meccset bukták el.

11. INTERNAZIONALE (olasz, az előző listán 6.)

Ellenfele: Bodö/Glimt (norvég)

Karácsony óta 13 mérkőzéséből csak egyet (Arsenal 1–3) vesztett el az Inter, amely hétvégén Piotr Zielinski 90. percben szerzett góljával múlta felül a Juventust és nyolc ponttal vezet az egy mérkőzéssel kevesebb játszó Milan előtt. Az Inter négy győzelemmel nyitott a BL-ben, utána viszont az Atlético Madrid, a Liverpool és az Arsenal is legyőzte a milánóiakat. A Bodö/Glimtet sokan leírták, de a norvég csapat előbb a Dortmund otthonában elért egy döntetlent, majd legyőzte a Manchester Cityt és az Atlético Madridot is, főleg hazai pályán bármely csapat életét képes megnehezíteni.

10. REAL MADRID (spanyol, az előző listán 7.)

Ellenfele: Benfica (portugál)

Emlékezetes utolsó fordulós mérkőzést játszott a Real Madrid és a Benfica, melynek végén Anatolij Trubin 98. percben szerzett góljával 4–2-re nyert és ezzel épphogy továbbjutott a portugál csapat. A madridiak sorozatban nyolc meccset megnyertek a bajnokságban és az FC Barcelona hibáit kihasználva vezetik a bajnokságot. A Szuperkupa döntőjében a katalánok győzték le, a Spanyol Kupában a másodosztályú Albacete búcsúztatta Kylian Mbappéékat, aki rekordot jelentő 13 alkalommal talált a kapuba az idei BL-alapszakaszban. A franciának legutóbb decemberben volt olyan meccse, amikor kezdőként nem szerzett gólt, a 2026-os naptári évben hat meccsen volt kezdő, ezeken kilenc gólt szerzett. Álvaro Arbeola José Moruinho Benficája ellen bizonyíthatja, hogy hosszú távon is megoldás jelenthet a madridi kispadra.

Kylian Mbappé továbbra is elképesztő formában (Fotó: Getty Images)

9. PSG (francia, az előző listán 3.)

Ellenfele: Monaco (francia)

Listánk legtöbbet rontója a címvédő PSG, amely a dobogós helyről a legjobb rájátszás csapatig zuhant vissza. A párizsi együttes nem tudta legyőzni a tartalékos Newcastle-t az utolsó körben, ez pedig két plusz mérkőzést eredményezett. A párizsi dominancia nemcsak a Bajnokok Ligájában, hanem a bajnokságban is elhalványult, a Ligue 1 élén a Lens áll, egy ponttal megelőzve a hétvégén a Rennes otthonában botló (1–3) PSG-t. Az aranylabdás Ousmane Dembélé vezette együttesnek – a tavalyi idényhez hasonlóan idén is – francia csapaton keresztül vezet az út a legjobb 16 közé. Akkor a Brest egy hetest és egy hármast kapott, most a Monaco eggyel nehezebb kategóriának tűnik, legutóbbi meccsüket novemberben például a monacóiak nyerték meg 1–0-ra.

8. SPORTING CP (portugál, az előző listán 16.)

A legnagyobb rontó után jöjjön egy sokat – de nem a legtöbbet – javító együttes. A Sporting hat kör után tíz ponttal a 14. helyen állt, viszont ezt követően legyőzte a PSG-t és az Athletic Bilbaót is, így kisebb meglepetésre befért a legjobb nyolc közé. A Sporting a legutóbbi nyolc meccsén veretlen, a bajnokságban viszont négypontos hátránya van az első helyen álló FC Porto mögött. A portugál csapat célja, hogy 1983 után ismét bejusson a legjobb nyolc közé európai kupasorozatban, ehhez azonban egy bravúr is kellhet, hiszen a negyeddöntőben a Real Madrid vagy az Internazionale érkezhet.

7. TOTTENHAM HOTSPUR (angol, az előző listán –)

Előző listánkon nem is szerepelt, ezúttal viszont hetedik a Tottenham, amely egy ötmeccses nyeretlen szériával indította az évet, jelenleg pedig sorozatban három meccsen nem szerzett három pontot. Egészen elképesztő, hogy a londoniak a bajnokságban a 16. pozícióban vannak, mindössze öt pontra a kieséstől, ellenben a BL-ben rájátszás nélkül jutottak a legjobb 16 közé. Igaz, a Tottenhamnek nagy segítség volt, hogy a Villarreal, Frankfurt, Dortmund triónál lehet nehezebb elitligás ellenfeleket is találni, a Slavia Praha és az FC Köbenhavn ellen pedig jöttek a kötelező győzelmek. Az idény második szakaszára Igor Tudor vette át a Spurs irányítását, aki az előző évben nagy hajrát mutatott be a Juventus élén. Hasonlóra lesz szüksége Londonban is, hiszen a bajnoki helyezés stabilizálása mellett maradandót lehet alkotni a BL-ben.

6. CHELSEA (angol, az előző listán 13.)

Liam Rosenior bő egy hónapja vezeti a Chelsea-t, az eddigi 11 mérkőzésen pedig csak az Arsenal elleni oda-vissza kupavereség rondít a képbe. A bajnokságban az 5. helyen állnak a kékek, kétpontos előnnyel a Liverpool előtt és egy ponttal a Manchester United mögött. A BL-ben az egyre jobb formába lendülő Cole Palmer csereként beállva két gólpasszal járult hozzá a Napoli elleni győzelemhez, amivel biztosította nyolcaddöntős helyét a Chelsea. A csapat a következő bő egy hónapban heti egy meccset játszik, így végre van ideje tökéletesíteni a taktikát. Szükség is lesz rá, mert a legjobb 16 között a PSG vagy a Newcastle jöhet, utóbbi esetén nyolc napon belül háromszor is összecsapnának a felek. Azelőtt pedig az Arsenalhoz és az Aston Villához is ellátogat a Chelsea.

5. LIVERPOOL (angol, az előző listán 8.)

A Premier League címvédője a 2026-os év első öt bajnokiján nyeretlen maradt, a rossz sorozat a Newcastle ellen tört meg január 31-én. Arne Slot csapata eközben az FA-kupában (Barnsley 4–1, Brighton 3–0) és a Bajnokok Ligájában is két győzelmet aratott (Marseille 3–0, Qarabag 6–0). Szoboszlai Dominik továbbra is elképesztő formában, előző listánk óta hat mérkőzésen játszott, ezeken négy gólt és két gólpasszt jegyzett. Kerkez Milos is egyre inkább magára talál, a Newcastle után a Brighton ellen is gólpasszal jelentkezett, míg az Arsenal ellen a védőmunkájával emelkedett ki. A Liverpoolnál csak négy csapat kapott kevesebb gólt a BL-ben, ha ez megmarad, akkor bárkire veszélyes lehet.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is remekel (Fotó: Getty Images)

4. MANCHESTER CITY (angol, az előző listán 4.)

Hiába öt angol csapat a legjobb nyolcban, csak egy jutott dobogóra és az nem a Manchester City, amely kikapott a Bodö/Glimttől, majd az utolsó körben hazai pályán verte meg a Galatasarayt, így becsúszott a legjobb nyolc közé. Pep Guardioláék a Manchester United és a Bodö/Glimt elleni vereségeket egy hétmeccses veretlen sorozattal feledtették. Néhány napon belül a Newcastle Unitedet és a Liverpoolt is legyőzték, de így is négy pontra vannak a listavezető Arsenal mögött a PL-ben. Erling Haaland az év elején öt meccsen át nem szerzett gólt, a legutóbbi öt találkozóján viszont három gólig és két gólpasszig jutott. A téli időszakban érkezett Antoine Semenyo és Marc Guéhi is, így tovább mélyült és erősödött a City.

3. FC BARCELONA (spanyol, az előző listán 5.)

Visszatért a dobogóra az FC Barcelona, amely idei 13 mérkőzéséből tízet megnyert, a sort csak a Real Sociedad és a Girona elleni idegenbeli bajnoki, valamint az Atlético Madrid elleni négygólos Spanyol Kupa vereség szakítja meg. A BL-ben a Slavia Prahának és az FC Köbenhavnnak is négyet gurított Hansi Flick együttese, de egyiket sem úszta meg kapott gól nélkül, sőt a legutóbbi kilenc meccsből csak kettőt tudott lehozni kapott gól nélkül a csapat. Még ha ez nem is Joan García teljesítményén múlott, a Barcelona a BL-ben is nyolc meccsen 14 gólt kapott. A Lamine Yamal fémjelezte támadósor talán sosem nézett ki ilyen jól, de tavaly láttuk, hogy nem lehet minden alkalommal többet lőni az ellenfélnél, kell egy stabil védelem is. Ugyan a rájátszást megúszták a katalánok, de a Girona elleni vereség következtében a Barca csak második a bajnokságban a Real Madrid mögött, így egyáltalán nem dőlhet hátra.

2. BAYERN MÜNCHEN (német, az előző listán 2.)

Bő egy hétig tartott az az időszak, amikor a Bayern München gödörben volt. Ekkor előbb az Augsburg vette el a bajorok bajnoki veretlenségét, majd a Hamburg is otthon tartott egy pontot. Vincent Kompany csapata így is hatpontos előnnyel vezeti a bajnokságot, és aligha férhet kétség ahhoz, hogy bajnok lesz. A BL-ben sem a Royale Union SG, sem a PSV nem okozott gondot, így csak az Arsenal elleni vereség rondítja a németek mérlegét. Harry Kane továbbra is elképesztő tempóban termeli a gólokat, nyolc BL-meccsen nyolc gólnál jár, míg 22 bajnokin 26 gólt és öt gólpasszt jegyzett, ráadásul Jamal Musiala is visszatért a sérülésből, így az egyenes kieséses szakaszban rá is nagy szerep hárulhat.

Maradt az erősorrendünk élén az Arsenal (Fotó: Getty Images)

1. ARSENAL (angol, az előző listán 1.)

Az Arsenal lett az első csapat, amely százszázalékos teljesítményt nyújtva zárta a Bajnokok Ligája megújított alapszakaszát. Az angolok ráadásul nyolc meccs alatt mindössze négy gólt kaptak, ami a legkevesebb a BL-ben, az ágyúsokat héttel követi a Tottenham, az Inter és a Newcastle. Mikel Arteta csapata nemcsak a remek védelme miatt nagy esélyese az első számú európai kupasorozatnak, hanem a támadósora miatt, hiszen a 23 szerzett gól is a legtöbb a BL-ben. A gólok is több játékos közt oszlanak meg, Gabriel Martinelli a legeredményesebb hattal, de Viktor Gyökeres is négyig jutott, a svéd támadó játéka a Bajnokok Ligájában sokkal jobban néz ki, mint az angol bajnokságban. Tökéletes védelem, sokrétű támadósor, mély keret, mindennek tetejében a rögzített helyzetek terén is halálos az Arsenal. Ezek után nem csoda, hogy már az is csalódás lenne, ha a legjobb négyig nem jutna el a londoni csapat.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

KEDD

18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

SZERDA

18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)