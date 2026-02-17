Hónapokra kidőlt a Valter hétfői versenyén nagyot bukó bringás

A Red Bull BORA-hansgrohe 26 éves belga kerékpárosa a győztes Wellens mögött érkező hármasban hajrázott a sprintért, amikor a svájci Jan Christen bringáját ráhúzva bezárta a kordon mellé, és ennek elkerülhetetlen, látványos és – súlyos – sérüléssel járó bukás lett a következménye. Van Gils fájdalmas arccal terült el a földön valamivel több mint 100 méterre a céltól, be sem fejezte a versenyt, Christent pedig röviddel a célba érése után kizárták szabálytalan sprint miatt.

Van Gils csapata aztán még hétfőn késő este közölte a gyors orvosi vizsgálatok eredményét: a belga kerékpáros medencecsonttörést szenvedett az esés következtében, ami miatt a következő hónapokat biztosan ki kell hagynia. Arról ugyan nem írt a Red Bull, hogy mennyi időt kell kihagynia, de a procyclingstats.com szakportál szerint hat különböző tavaszi verseny – köztük a Strade Bianche, a Tirreno-Adriatico, az Andalúz és a Baszk körverseny – sem szerepel már a programjában a korábbiakhoz képest.

AZ UTOLSÓ KILOMÉTER, BENNE A BUKÁS

A RED BULL BORA-HANSGROHE KÖZLEMÉNYE

A Clásica Jaénen Valter Attila is indult, a Bahrain Victorious korábbi háromszoros magyar bajnoka eredetileg a 11. helyen futott be, Christen kizárása után előrelépett a 10. helyre – a 2024-es olimpia mezőnyversenye óta ez volt a legelőkelőbb helyezése egy versenyen.