A 2010-es világbajnokság lett volna minden idők legjobbja? Rangsorolták a vb-ket, szavazzon ön is!

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.02.04. 13:03
Andrés Iniesta gólja a világbajnoki döntőben (Fotó: Getty Images)
A Sport Bible osztotta meg vizuál formájában olvasóival a Ranker szavazóinak listáját arról, melyek voltak minden idők legjobb futball-világbajnokságai. Mutatjuk a listát, de szavazást indítunk mi is a kérdéssel: melyik volt a legjobb vb?

 

AZ EMLÍTETT LISTA

 

SZAVAZZON ÖN IS! 

SZAVAZÁS

Melyik volt minden idők legjobb labdarúgó-világbajnoksága?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

 

