Jamamoto kezdi az élről a sífutást az északi összetett nagysáncos versenyében

Borongós idő várta Predazzóban a viadal 36 indulóját, és a szél is kavargott, ami több ugró eredményét is befolyásolta. Az már a rajt előtt biztos volt, hogy nem lesz címvédés, ugyanis a négy évvel ezelőtt győztes norvég Jörgen Graabak a pekingi olimpia óta visszavonult.

A keddi versenyen elsőként a 23-assal rajtoló japán Jamamoto Rjota repült igazán messzire, 136,5 méteres ugrását a többiek végül csak megközelíteni tudták. Az aranyérem legnagyobb esélyese ugyanakkor nem ő, hanem az ötödik helyen álló, normálsáncon győztes norvég Jens Luraas Oftebro, mivel sokkal jobb sífutó nemcsak a japánnál, hanem a többi előtte állónál is. Oftebro 22 másodperces hátránnyal startol majd, az újabb ötkarikás bajnoki címére a papírforma alapján a legnagyobb veszélyt a második helyen álló, normálsáncon ezüstérmes osztrák Johannes Lamparter jelentheti majd.

A 10 kilométeres sífutás 13.45-kor rajtol.

ÉSZAKI ÖSSZETETT

Egyéni nagysánc

1. Jamamoto Rjota (Japán) 150 pont (136,5 méter)

2. Johannes Lamparter (Ausztria) 148 pont (136 méter) – 8 másodperc hátrány

3. Andreas Skoglund (Norvégia) 146,1 pont (132 méter) – 16 másodperc hátrány