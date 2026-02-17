Nemzeti Sportrádió

Jamamoto kezdi az élről a sífutást az északi összetett nagysáncos versenyében

2026.02.17. 11:13
null
Jamamoto Rijota van előnyben az északi összetettben (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Jamamoto Rijota északi összetett
A japán Jamamoto Rijota érte el a legtöbb pontot síugrásban, így ő kezdi az élről a sífutást az északi összetett nagysáncos versenyében a milánói-cortinai téli olimpián.

Borongós idő várta Predazzóban a viadal 36 indulóját, és a szél is kavargott, ami több ugró eredményét is befolyásolta. Az már a rajt előtt biztos volt, hogy nem lesz címvédés, ugyanis a négy évvel ezelőtt győztes norvég Jörgen Graabak a pekingi olimpia óta visszavonult.

A keddi versenyen elsőként a 23-assal rajtoló japán Jamamoto Rjota repült igazán messzire, 136,5 méteres ugrását a többiek végül csak megközelíteni tudták. Az aranyérem legnagyobb esélyese ugyanakkor nem ő, hanem az ötödik helyen álló, normálsáncon győztes norvég Jens Luraas Oftebro, mivel sokkal jobb sífutó nemcsak a japánnál, hanem a többi előtte állónál is. Oftebro 22 másodperces hátránnyal startol majd, az újabb ötkarikás bajnoki címére a papírforma alapján a legnagyobb veszélyt a második helyen álló, normálsáncon ezüstérmes osztrák Johannes Lamparter jelentheti majd.

A 10 kilométeres sífutás 13.45-kor rajtol.

ÉSZAKI ÖSSZETETT
Egyéni nagysánc 
1. Jamamoto Rjota (Japán) 150 pont (136,5 méter)
2. Johannes Lamparter (Ausztria) 148 pont (136 méter) – 8 másodperc hátrány
3. Andreas Skoglund (Norvégia) 146,1 pont (132 méter) – 16 másodperc hátrány

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Jamamoto Rijota északi összetett
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Venom, oroszlánok és sárkányok – ezek voltak a legjobb szkeletonsisakok

Téli olimpia 2026
34 perce

A plüssállatokat a kórházban hagyta, Lindsey Vonn hazatért az Egyesült Államokba

Téli olimpia 2026
1 órája

„Láthatatlan csatákat vívunk” – megtörte a csendet a téli olimpia legnagyobb drámáját átélő Malinin

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: üldözéses csapatdöntők gyorskorcsolyában, hét számban osztanak aranyérmet – infóközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Videó: világgá ment az olimpiai aranyat elbukó norvég síző

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: saját szövetsége tiltotta el a bunyózó francia hokist

Téli olimpia 2026
5 órája

Pavlova Maria: Mindkét programunk tökéletes volt

Téli olimpia 2026
6 órája

„Mi megtettünk mindent, amit tudtunk” – Pavlova Maria az olimpiai negyedik helyről

Téli olimpia 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik