Magyar állampolgárságú román U21-es válogatottat igazolt a Loki

2026.02.17. 11:28
László Mátyás (Fotó: Facebook/Mátyás László)
Megszerezte a tizenkilenc éves, huszonegyszeres román utánpótlás-válogatott László Mátyást a Debreceni VSC – a klub közleménye szerint a középpályás egyelőre az NB III-as csapatban juthat szerephez.

A Debreceni VSC játékosa lett László Mátyás – jelentette be hivatalos honlapján a piros-fehér klub. A magyar állampolgársággal is rendelkező, huszonegyszeres román utánpótlás-válogatott középpályás, aki a Marosvásárhely színeiben már a román másodosztályban is szerzett tapasztalatot, az FCSB második csapatától érkezett a hajdú-bihari vármegyeszékhelyre, s a tervek szerint az NB III-ban szereplő DVSC II tagjaként kezdi meg debreceni pályafutását.

 

