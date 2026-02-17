Magyar állampolgárságú román U21-es válogatottat igazolt a Loki

A Debreceni VSC játékosa lett László Mátyás – jelentette be hivatalos honlapján a piros-fehér klub. A magyar állampolgársággal is rendelkező, huszonegyszeres román utánpótlás-válogatott középpályás, aki a Marosvásárhely színeiben már a román másodosztályban is szerzett tapasztalatot, az FCSB második csapatától érkezett a hajdú-bihari vármegyeszékhelyre, s a tervek szerint az NB III-ban szereplő DVSC II tagjaként kezdi meg debreceni pályafutását.