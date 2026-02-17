„Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbjává vált”

A Brighton elleni siker olyan összképet mutatott a Liverpoolról, amelyből úgy tűnik, a csapat formája újra felfelé ível. A korábbiaknál jóval ritmusosabb támadások, a kiváló egyéni teljesítmények és a magyar légiósok kiemelkedő szerepe jellemezte a hétvégi mérkőzést.

„A Liverpool összteljesítménye elsősorban a támadások terén mutatott jelentős javulást, ugyanakkor Arne Slot menedzserrel értek egyet, aki szerint nem volt háromgólos különbség a csapatok között. A támadójáték azért volt jobb, mint korábban, mert végre igazán jól játszó Mohamed Szalahot láthattunk, a Szoboszlai Dominiknak adott gólpassza a gyengébb lábával a klasszis kategóriája” – mondta érdeklődésünkre Dave O’Connell, a DaveOCKOP főszerkesztője, míg a Liverpool Echo vezető szakírója, Ian Doyle szerint a csapatnak át kellett törnie a pszichológiai gátat.

„Az őszi hullámvölgy után főleg az önbizalom párolgott el többekből, mert az egyértelmű, hogy ezek a játékosok nem felejtettek el futballozni. Ezen a szinten viszont az állandó teljesítményszint a minden, és itt került deficitbe a Liverpool a bajnokságban” – fogalmazott.

A Brighton ellen vezérszerepet játszó magyarokról Bocsák Bence, az Anfield Watch szerkesztője a következőket mondta lapunknak: „Szoboszlai Dominik szombaton is hozta a tőle megszokott legmagasabb szintet. Az idén gyakorlatilag a csapat legjobb játékosává vált, és egyre inkább úgy tűnik, mintha Steven Gerrard liverpooli pályaívét követné. Megszerezte idénybeli tizedik gólját, és ez az első idénye a klubnál, amikor két számjegyű találatig jut. Érdekesség, hogy a Liverpoolnál Gerrardnak is huszonöt évesen lett először két számjegyű idénye, és akkor a Bajnokok Ligája-trófea felemelésével zárt. Kerkez Milos esetében lehetett tudni, hogy időre lesz szüksége a beilleszkedéshez. Posztriválisának, Andy Robertsonnak is nagyjából fél év kellett, mire igazán beindult Liverpool-mezben. A Brighton ellen a magyar válogatott védő az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta: zseniálisan adott be az első gól előtt, továbbá rengeteg energia, szenvedély és intenzitás jellemezte a játékát. A liverpooli közönség már most imádja a hozzáállása és az elkötelezettsége miatt. Az elmúlt hónapokban mutatott formája kiemelkedő, és nagyon úgy tűnik, ez még csak a kezdet.”

„Szoboszlai Dominik teljesítményéről már nem is érdemes külön megjegyezni, hogy kiemelkedő, mert hétről hétre ezt a szintet hozza, mostanra viszont Kerkez Milos is felért mellé. A védekező játéka óriási fejlődésen megy keresztül. Főleg az egy az egy elleni teljesítménye, valamint a területvédekezése javult, amit a sokkal jobb helyezkedésének köszönhet. Meggyőződésem, hogy azért mer ilyen bátran és eredményesen fellépni a támadásoknál, mert már hátul is magabiztosabb” – fűzte hozzá O’Connell.

Ami az FA-kupa-esélyeket illeti, akadnak csapdahelyzetek, ahogyan Ian Doyle rávilágított.

„Az ilyen friss hurráhangulat szinte azonnal elvárássá alakul ennél a klubnál, és a folytatásban azért akadhatnak kőkemény ellenfelek” – fogalmazott a szakíró, és Bocsák Bence szerint sincs könnyű helyzetben a Liverpool: „A nyári nagy beruházások után a Liverpoolnak legalább egy trófeát meg kell nyernie ahhoz, hogy ne legyen kudarc az évada. Az FA-kupa továbbra is Arne Slot legjobb esélyének tűnik a sikerre, látszik, nagyon komolyan veszi a sorozatot, és ha tényleg meg akarja nyerni, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kulcsszereplő lesz a folyamatban.”