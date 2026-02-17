A Liverpool-szurkolók Szoboszlai gólját választották január legszebb találatának – videó

A Liverpool FC szokás szerint feltöltötte az adott hónapban szerzett összes gólját egy videóban. Januárban a felnőtt férfi és női, az U21-es és az U18-as csapat összesen 59 gólt szerzett.

A klub szavazásra bocsátotta, melyek voltak a legszebb gólok, a győztes Szoboszlai Dominik Barnsley ellen szerzett távoli bombája lett. Az ötös toplistán a magyar válogatott csapatkapitánya két további találata is helyet kapott. Az AFC Bournemouth ellen szerzett szabadrúgásgólja az ötödik, míg a Marseille-nek lőtt lapos szabadrúgása a harmadik helyen végzett. Az ötös listára még Mohamed Szalah és Hugo Ekitiké fért fel egy-egy góllal.

Introducing January's @EASPORTSFC Goal of the Month 🗓️



A super strike from Szobo in the FA Cup third round 🚀 #Ad pic.twitter.com/aZSrQAWXQi — Liverpool FC (@LFC) February 16, 2026

AZ 59 LIVERPOOLI GÓL