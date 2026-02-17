Huszonöt országból várnak versenyzőket Miskolcra, az idei első Spartan Race-re

A házigazdák tájékoztatása szerint a város nyolc év után ad otthont újra az eseménynek és hangsúlyozták: az egyik legizgalmasabb versenypálya várja a határaikat feszegető résztvevőket a belvárostól egészen az Avasi kilátóig.

„Miskolc különleges természeti adottságainak köszönhetően hatalmas szintkülönbségek, technikás emelkedők, embert próbáló ösvények várják a sportolókat” – olvasható a közleményben.

Az egyik legkeményebb versenysorozat előnevezése már lezárult, de szombaton, a verseny napján még bárki nevezhet. Az eseményen két felnőtt és egy gyerekverseny lesz, az úgynevezett szupertávon 10 kilométert kell teljesíteni 25 akadállyal, míg a sprinttávon 6 kilométer és 20 akadály vár a mezőnyre. A gyerekek korosztálytól függően 1 km-en, 2,2 km-en ás 4 km-en indulhatnak.