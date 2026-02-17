Nemzeti Sportrádió

Huszonöt országból várnak versenyzőket Miskolcra, az idei első Spartan Race-re

2026.02.17. 10:55
null
Több ezer versenyzőt várnak a szervezők a hétvégén Miskolcra, az idei első Spartan Race versenyre (Fotó: Facebook/Spartan Race Hungary)
Címkék
terepfutás Miskolc Spartan Race
Huszonöt országból több ezer versenyzőt várnak a szervezők a hétvégén Miskolcra, az idei első Spartan Race terep-akadályfutóversenyre.

A házigazdák tájékoztatása szerint a város nyolc év után ad otthont újra az eseménynek és hangsúlyozták: az egyik legizgalmasabb versenypálya várja a határaikat feszegető résztvevőket a belvárostól egészen az Avasi kilátóig.

„Miskolc különleges természeti adottságainak köszönhetően hatalmas szintkülönbségek, technikás emelkedők, embert próbáló ösvények várják a sportolókat” – olvasható a közleményben.

Az egyik legkeményebb versenysorozat előnevezése már lezárult, de szombaton, a verseny napján még bárki nevezhet. Az eseményen két felnőtt és egy gyerekverseny lesz, az úgynevezett szupertávon 10 kilométert kell teljesíteni 25 akadállyal, míg a sprinttávon 6 kilométer és 20 akadály vár a mezőnyre. A gyerekek korosztálytól függően 1 km-en, 2,2 km-en ás 4 km-en indulhatnak.

 

terepfutás Miskolc Spartan Race
Legfrissebb hírek

Murányi Gábor egy kicsit eltévedt, de így is az első helyen ért célba

Csupasport
2026.02.12. 14:56

Izgalmas verseny, nagy hideg – és egy szerencsés győzelem története

Csupasport
2026.02.09. 16:04

Pályacsúcs a télies körülmények között – jöhet a Dubai Félmaraton

Csupasport
2026.02.06. 13:50

Megtalálta az útját – boldogságot ad neki a terepultrázás

Csupasport
2026.02.02. 14:30

Mátyás Bence szeretne megismerkedni a backyarddal

Csupasport
2026.01.29. 14:17

A sérülések után motiváltan készül első egyéni Balaton-körére

Csupasport
2026.01.22. 13:24

Terenyi Edit számára sérülése után a türelem a legfontosabb

Csupasport
2026.01.21. 14:24

Gyász: elhunyt egy versenyző a Tihany Trail terepfutóversenyen

Egyéb egyéni
2026.01.19. 11:23
Ezek is érdekelhetik