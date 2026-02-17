Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Kovács Mátyás a forduló válogatottjában

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.02.17. 12:13
Fotó: FC Kassa
Címkék
szlovák labdarúgó-bajnokság Kovács Mátyás FC Kassa Niké Liga
Az Eperjes elleni bajnokin két gólpasszt adó huszonkét éves támadó középpályás az utóbbi időben csapata egyik legjobbja, és komoly szerepe van abban, hogy a Kassa immár a felsőházi rájátszást érő helyeket ostromolja.

Remekül kezdte a tavaszi idényt az FC Kassa: a magyar többségi tulajdonú klub két győzelemmel rajtolt, és a nemrég még az utolsó helyen álló csapatnak továbbra is esélye van arra, hogy a rájátszásban a felsőházban szerepeljen a Niké Liga küzdelmeiben.

Amióta ősszel Peter Cernák átvette a kassaiak irányítását, szinte megtáltosodott a csapat, amely hosszú ideig szinte reménytelen helyzetben szerénykedett az utolsó helyen. A szlovák szakember tavaly még a DAC U19-es csapatát vezette, majd nyáron az FC Kassa hasonló korosztályú legénységéhez került, novemberben pedig a felnőtt csapat kispadját is átvette. Irányításával a kassaiak magabiztosan továbbjutottak a Szlovák Kupában, a bajnokságban pedig egy döntetlennel és két győzelemmel zárták az őszt.

A tavaszi idényben a Kassa előbb a Szakolcát győzték le 3–1-re, majd a hétvégén a szomszédvári rangadón az Eperjes otthonában diadalmaskodott 4–1-re. A csapat jelenleg már a kilencedik helyen áll, eltávolodott az utolsó pozíciótól, és reális esélye maradt arra, hogy a felsőházi rájátszásba jusson.

A Hernád-parti város csapatának egyik meghatározó játékosa Kovács Mátyás – a támadó középpályás nyáron egyéves kölcsönszerződéssel érkezett az MTK-tól, és kiváló formában kezdte az évet. A Szakolca elleni mérkőzésen több szakportál szerint is csapata legjobbja volt: góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez, a hétvégén pedig Eperjesen újabb két találatot készített elő.

A 22 éves játékos teljesítményét a bajnokság hivatalos televíziós partnere, a TV Markíza is elismerte: a magyar labdarúgó bekerült a 20. forduló válogatottjába.

 

„Örülök, hogy ismét ott van a nevem a legjobbak között. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól kezdtem az évet. A legfontosabb azonban a csapat sikere. Remek érzés, hogy két fontos győzelemmel rajtoltunk. Bízom benne, hogy továbbra is eredményesek leszünk” – mondta a Nemzeti Sportnak Kovács Mátyás.

 

