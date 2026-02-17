Hámori Konszuéla: Rengeteget fejlődünk egyénileg és csapatként is

A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának utolsó előtti, 13. fordulójában a DVSC fordulatos meccsen kapott ki 32–31-re a román Gloria Bistrita otthonában. Az már egy körrel korábban eldőlt, hogy a debreceni csapat ott lesz a BL rájátszásában, a besztercei eredmény után pedig az is biztossá vált, hogy a nyolcasa 5. helyén végez, így a B-csoport negyedikjével játszik majd a negyeddöntőbe jutásért. Erre a helyre viszont még négy csapat, a jelenleg második dán Odense, a harmadik román CSM Bucuresti, a negyedik FTC és az ötödik dán Ikast is odaérhet.

A helyzet diszkrét bája, hogy az érintett négy csapat a záró körben egymás ellen játszik Odense–FTC, CSM–Ikast leosztásban. Nem mennénk bele a részletek taglalásába, de a kilenc lehetséges verzió közül négy után jöhet létre a Ferencváros–Debrecen párharc, két-két esetben az Odense, illetve az Ikast lesz a Loki ellenfele, míg egy olyan opció is van, amely után a román fővárosba kellene utazniuk a debrecenieknek.

Akiknél hosszú hetek óta kiváló teljesítményt nyújt Hámori Konszuéla. A jobbátlövő kulcsszerepet vállalt a Győr elleni idegenbeli BL-sikerből, jól teljesített a Fehérvár elleni bajnoki rangadón, igazi vezére volt csapatának a Dortmund legyőzésekor és a vasárnapi erdélyi találkozón is. Hámori statisztikája önmagáért beszél: hat gólt szerzett a BL-ben legutóbb, hét egy az egy elleni párharcot nyert meg, kiharcolt két büntetőt és volt kilenc gólpassz értékű átadása.

„Azt nem mondanám, hogy túlzottan friss lennék, hiszen éjjel fél kettő körül ért a buszunk a Hódoshoz, reggel volt egy vizsgánk, mert fitness-wellness instruktori tanfolyamra járunk csapattársaim egy részével” – válaszolt Hámori Konszuéla a hogylétét firtató kérdésre. Aki azt hinné, hogy ezután azonnal indult aludni, téved.

„Megebédeltünk közösen a lányokkal, aztán megnéztem a tegnapi mérkőzés felvételét – folytatta. – Szeretem minél hamarabb visszanézni a meccseket, most sem tudtam volna pihenni, amíg nem vagyok túl rajta.”

Az átlövő egy fordulóval korábban a Dortmund ellen és Besztercén is remekül kézilabdázott, így adódik a kérdés, melyik volt a jobb produkció?

„A Dortmund elleni – mondta rövid gondolkodás után. – Akkor úgy kezdtünk, ahogy minden meccset el kellene kezdeni, szinte tökéletes mérkőzésünk volt. Annak ellenére mondom ezt, hogy a második félidőben kapaszkodott a német csapat, mégis hat góllal nyertünk. Besztercén is jól kezdtünk, de ez sajnos csak a támadójátékunkra volt igaz. Nagyon jó, közönségszórakoztató hatvan percet produkáltunk a román bajnokság listavezetőjének otthonában. Egy kis szerencse kellett volna a hajrában ahhoz, hogy nyerni tudjunk.”

Hámori szerint egyik együttes sem lenne „optimális” a lehetséges négy ellenfél közül a BL márciusi folytatásában.

„Természetesen nézegettük, hogy ki várhat ránk, de egyik potenciális riválisunkat sem nevezném optimálisnak. Aki szembekerül velünk, azzal próbáljuk majd felvenni a versenyt. Érdekes, hogy a Fradival is játszhatunk. A külföldi csapatoktól élőben sokszor mást kaptunk vissza, mint amire a videózás alapján készültünk. A felvételen nem mindig jön át, hogy bizonyos figurákat milyen sebességgel, erővel, dinamikával csinálnak. Egy-egy játékos fizikailag nem tűnik olyan gyorsnak vagy erősnek a videón, mint amilyen valójában. Ezzel szemben a Ferencvárost sokkal jobban ismerjük testközelből. Minden párosításnak vannak előnyei és hátrányai, de az biztos, hogy roppant nehéz dolgunk lesz. Nagyon fontos nekünk a Bajnokok Ligája-szereplés, rengeteget fejlődünk egyénileg és csapatként is azzal, hogy ilyen erős riválisokkal találkozhatunk hétről hétre. Mind mentálisan, mind erőnlétben fel kell vennünk a versenyt a közvetlen élvonalhoz tartozó csapatokkal, s ez sikerül. Jó edzésmunkát végzünk, ennek köszönhetjük, hogy tudjuk tartani a lépést a legjobbakkal, ez pedig növeli az önbizalmunkat.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

A 14. (UTOLÓS) FORDULÓ MENETRENDJE

A-CSOPORT

2026. február 22., vasárnap

14.00: DVSC-Schaeffler–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

14.00: Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román)

16.00: Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán)

16.00: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német)

B-CSOPORT

2026. február 21., szombat

16.00: CSM Bucuresti (román)–Ikast Handbold (dán)

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Brest Bretagne (francia)

18.00: HB Sola (norvég)–HC Podravka (horvát)

18.00: Odense Handbold (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. GYŐR 13 11 – 2 428–335 +93 22 2. Metz 13 11 – 2 413–338 +75 22 3. Esbjerg 13 9 1 3 436–382 +54 19 4. Gloria Bistrita 13 7 – 6 386–405 –19 14 5. DEBRECEN 13 5 – 8 376–398 –22 10 6. Borussia Dortmund 13 4 – 9 359–410 –51 8 7. Storhamar 13 3 – 10 341–371 –30 6 8. Buducsnoszt 13 1 1 11 311–411 –100 3

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Brest 13 10 – 3 439–389 +50 20 2. Odense 13 9 1 3 439–391 +48 19 3. CSM Bucuresti 13 9 – 4 419–378 +41 18 4. FTC 13 9 – 4 398–371 +27 18 5. Ikast 13 8 – 5 401–383 +18 16 6. Podravka 13 3 1 9 359–412 –53 7 7. Ljubljana 13 2 1 10 335–387 –52 5 8. Sola 13 – 1 12 332–411 –79 1



