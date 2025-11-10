Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: kihagyja a budapesti találkozót az írek csatára

Vágólapra másolva!
2025.11.10. 12:23
null
Evan Ferguson szeptemberben betalált Magyarország ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb-selejtező Írország magyar labdarúgó-válogatott Evan Ferguson
Bár a keretbe bekerült, nem játszhat az ír labdarúgó-válogatottban Evan Ferguson vasárnap, a Magyarország elleni budapesti világbajnoki selejtezőn.

Az AS Roma támadója – aki szeptemberben gólt szerzett Dublinban a magyar csapat elleni, 2–2-es döntetlennel végződő meccsen – október elején sérült meg, ennek ellenére múlt csütörtökön benne volt a Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány által bejelentett keretben. Viszont klubja hétvégi bajnoki mérkőzésén nem játszhatott, és a csapat vezetőedzője, Gian Piero Gasperini a találkozó után elárulta, továbbra sem egészséges.

Az Irish Independent nevű portál hétfőn azt írta, Evan Ferguson helyére a Celtic játékosa, Johnny Kenny kapott meghívót azután, hogy az ír szövetség bejelentette, Ferguson nem játszhat a portugálok és a magyarok elleni selejtező meccseken.

Az F-csoportot két fordulóval a vége előtt Portugália vezeti tíz ponttal, mögötte Magyarország a második öttel, Írország a harmadik néggyel és Örményország a negyedik hárommal.

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton –Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich –Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Baseksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

vb-selejtező Írország magyar labdarúgó-válogatott Evan Ferguson
Legfrissebb hírek

Redzic Damir a vb-selejtezők előtt: Nagyon várom az összetartást, jó érzésekkel készülök

Magyar válogatott
3 órája

Tóth Balázs legalább három hónapig nem védhet – hivatalos

Légiósok
2025.11.06. 19:25

Keretet hirdettek az írek a mieink és a portugálok elleni vb-selejtezőre

Foci vb 2026
2025.11.06. 11:33

Újabb magyar válogatottat adhat a DAC; 2015 óta ez az első év Nagy Ádám nélkül

Magyar válogatott
2025.11.06. 11:09

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
2025.11.06. 09:54

Ezzel a kerettel fogadják a magyar válogatottat az örmények

Magyar válogatott
2025.11.05. 16:01

Bárány gyerekkora óta vágyott a kerettagságra, Redzic élete formájában van

Magyar válogatott
2025.11.04. 17:32

Bárány Donát és Redzic Damir a két újonc – Marco Rossi keretet hirdetett Örményország és Írország ellen

Magyar válogatott
2025.11.04. 12:42
Ezek is érdekelhetik