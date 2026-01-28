Nemzeti Sportrádió

Gémesi Gergő a futsal Eb-ről: „Gyerekkorom óta erre a szereplésre vágytam”

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.28. 09:36
Címkék
futsal Gémesi Gergő futsal Eb
A lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság hétfői játéknapján a magyar válogatott 5–1-re kikapott a portugál válogatottól, de a csereként lehetőséget kapó kapus, Gémesi Gergő gyerekkori álma vált valóra a pályára lépéssel.
Fotó: MLSZ

Az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságon aranyérmes portugálok lényegesen több góllal is nyerhettek volna, de Alasztics Marcell az első félidőben tizenegy, szünet után öt védéssel segítette a magyar válogatottat. A Nyíregyháza 30 éves kapusa négy gólt kapott, az ötödiknél az oldalvonal mellett állt és tehetetlenül nézte, hogy az öt a négy elleni játékban egy labdavesztés után az ellenfél könnyedén gurít az üresen hagyott kapuba.

Az utolsó négy percre aztán tíz évvel fiatalabb poszttársa, Gémesi Gergő is megkapta a lehetőséget Sergio Mullor szövetségi kapitánytól.

„Gyerekkorom óta erre a pillanatra vágytam, ráadásul éppen az egyik legjobb csapat, a portugálok ellen mutatkozhattam be az Eb-n” – felelte az MTI kérdésére az Újpest 20 éves kapusa, aki végül 5–1-es állásnál állt be, és rögtön egy hatalmas védéssel akadályozta meg a még nagyobb különbségű portugál győzelmet.

„A négygólos különbség vállalható ilyen szintű csapat ellen, de talán játszhattunk volna kicsit szorosabb meccset is” – mondta, s kitért a harmadik csoportmérkőzésre is.

„Sok időnk nincs, mert szerdán már az olaszok elleni taktikát gyakoroljuk az edzésen, csütörtök este pedig hasonlóan nehéz találkozó elé nézünk” – fogalmazott.

A válogatott harmadik, s egyben utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország ellen, az összecsapást a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A 16 csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT
Magyarország–Portugália 1–5 (0–2)
Lengyelország–Olaszország 0–4 (0–3)

 
A D-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Portugália2211–3+86
2. Olaszország2116–603
3. MAGYARORSZÁG2115–7–23
4. Lengyelország222–8–60

 

 

