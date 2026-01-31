Női kézilabda NB I: a Vác már meg is nevezte az új vezetőedzőjét

Az 58 éves György László jelenleg a férfi élvonalban szereplő Komlót irányítja, és július elsején veszi át a váci női csapat szakmai irányítását.

„Örülünk György László érkezésének, hiszen a fiatal, a jövőben is kizárólag magyar játékosokkal felálló csapatunknak olyan edzőre van szüksége, akivel folytatni tudjuk azt a munkamorált, amellyel az elmúlt tíz évben folyamatosan a mezőny első felében tudtunk végezni. A tárgyalások és megbeszélések, valamint korábbi tapasztalataink alapján ezeknek a kritériumoknak Laci teljes mértékben megfelel, és reméljük, hogy sikeres lesz az együttműködésünk” – idézi a klubhonlap Kirsner Erika klubelnököt.

György László – aki a Balatonfüreddel bronzérmet nyert a férfi NB I-ben, 2015 és 2020 között pedig a Dunaújváros edzőjeként és vezetőedzőjeként a női NB I-ben dolgozott – 2028. június 30-ig szóló szerződést kötött a váciakkal.

György nyári klubváltását a Carbonex-Komló is megerősítette a hivatalos honlapján.