Három év után először játszik Böde nélkül a Paks a Ferencváros ellen

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 20. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT



MTK BUDAPEST–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Az őszi, egyetlen NB I-es mérkőzésükön Mezőkövesden úgy nyert 3–1-re a Barcika, hogy a kék-fehérektől Németh Krisztián csak a 91. percben szépített. Eddig az MTK az egyetlen csapat, amelynek 2-nél többször is betalált a borsodi együttes.

♦ 1994 és 2023 között 8-szor találkoztak az NB II-ben, a fővárosiak minimális különbséggel állnak jobban, hiszen a mérleg 4 MTK-siker, 1 döntetlen, 3 kazincbarcikai győzelem.

♦ Az MTK pályaválasztása mellett először 1994-ben 1–0-ra a vendégek győztek, majd 3 hazai siker született (4–1, 1–0 és 1–0). A legutóbbi két alkalommal egy tizenegyesgóllal tudtak nyerni a kék-fehérek, a barcikaiaknál pedig mindkétszer volt egy kiállítás.

♦ 2021 februárjában a Mol Magyar Kupában az MTK idegenben 4–1-re verte meg az akkor NB II-es Kazincbarcikát.

♦ Az MTK kispadján a Kisvárdán aratott 3–2-es győzelemmel mutatkozott be a Kozármislenytől érkezett új vezetőedző, Pinezits Máté, ezzel megszakadt a fővárosi csapat 5 fordulón át tartó nyeretlensége (1 iksz, 4 vereség). Molnár Ádin NB I-es karrierje során másodszor duplázott és a harmadik gólban is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

♦ A Kazincbarcika a múlt héten Diósgyőrben fogadta a ZTE-t, és sorozatban az 5. bajnoki vereségét szenvedte el (0–1) – igaz, kapusa, Juhász István Bence kiállítása miatt a 63. perctől emberhátrányban játszott. Kuttor Attila csapata az előző 9 fordulóban csupán egy pontot szerzett.

♦ Az MTK 5–1–3-as mérleggel 3. a hazai táblázaton, legutóbb 4 egymást követő győzelem után 4–3-ra kikapott az Újpesttől.

♦ A Kazincbarcika 4 ponttal utolsó a vendégtabellán, 7 veresége mellett még augusztus közepén, Diósgyőrben ikszelt (2–2), majd október végén Nyíregyházán tudott győzni (1–0). Látogatóként az előző 3 meccsén egy-egy gólt szerzett, de rendre kikapott.

ETO FC–DEBRECENI VSC

♦ Nyolcvanötször csaptak össze eddig az élvonalban, az örökmérleg rendkívül szoros, hiszen a debreceni győzelmek száma 29, a döntetleneké és az ETO-sikereké egyaránt 28. A gólkülönbség 121–119 a Loki javára.

♦ A győriek NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, hazai pályán tudták legyőzni a DVSC-t (3–0), azóta 4 döntetlen és 3 győri vereség született.

♦ Az előző 3 bajnokijukon nem jutottak dűlőre egymással (2–2, 0–0, 1–1), ezt megelőzően a párharcban csak egyszer, 1961 és 1963 között fordult elő, hogy egymás után 3-szor ikszeltek. Ősszel Dzsudzsák Balázs gólját Lang Ádám furcsa kezezését követően Paul Anton tizenegyesből egyenlítette ki.

♦ A legutóbbi 13 esztendőben volt egy olyan Magyar Kupa-meccsük, amelyen a győriek bizonyultak jobbnak: NB III-as csapatként 2016 szeptemberében Magasföldi József góljával 1–0-ra megverték a Lokit.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett a legfelső osztályban 20 hazai győzelem, 13 döntetlen és 10 DVSC-siker született. A győriek az előző 3 hazai NB I-es találkozójukon képtelenek voltak betalálni a debreceniek hálójába (1 iksz, 2 vereség).

♦ Közös a két csapatban, hogy az előző fordulóban fordítani tudtak: a győriek idegenben 0–1-ről győzték le 3–1-re az FTC-t, míg a debreceniek otthon 0–2-ről 3–2-re a Diósgyőrt.

♦ Az ETO egymás után a 6. sikerét aratta, ami a leghosszabb aktív sorozat a bajnokságban. Másodszor fordított, és hátrányból a második legtöbb pontot (8) szerezte eddig a mezőnyben.

♦ A Loki felváltva nyert, illetve vesztett az előző 5 fordulóban, ha ez a sorminta folytatódik, most vereségnek kellene következnie.

♦ Az éllovas győri együttes kevesebb pontot gyűjtött otthon (17), mint idegenben (21). Vendéglátóként a legkevesebb gólt kapta, mindössze 6-ot, a mérlege 5–2–2, és egyedül a Paks van előtte a hazai táblázaton.

♦ A DVSC is vendégként eredményesebb, 5 győzelem és 3 döntetlen mellett mindössze 1-szer, az MTK otthonában kapott ki, így 4. a vendégtabellán.

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Már 32 NB I-es találkozójuk volt, ezeknek egy híján a fele – 15 – a felcsútiak győzelmével ért véget, 10 iksz és 7 lila-fehér siker mellett. A gólátlag elég magas, 3.3 mérkőzésenként.

♦ A legutóbbi 10 meccsükből csupán egyet tudtak megnyerni a lila-fehérek, 2024 márciusában a Pancho Arénában (2–0). Az előző 3 egymás elleni összecsapásuk döntetlen lett, az októberi felcsúti volt a párharc során az egyetlen, amelyiken nem esett gól.

♦ Az újpestiek házigazdaként bajnokikon mindössze 2-szer tudták megverni a Puskás Akadémiát: 2018 októberében 2–0-ra, majd 2022 márciusában 2–1-re. Ötször végeztek döntetlenre, míg 9-szer a vendég felcsútiak bizonyultak jobbnak. Legutóbb tavaly márciusban úgy végeztek 1–1-re, hogy Hornyák Zsolt csapatának gólját az azóta kölcsönbe a DVTK-hoz került Lamin Colley lőtte, aki 8 találatával a párharc gólkirálya.

♦ A lila-fehérek hiába játszottak szombaton az 52. perctől emberelőnyben Nyíregyházán, nem tudták kiharcolni a győzelmet Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző bemutatkozó bajnokiján (1–1) – ezzel együtt már 3 forduló óta őrzik a veretlenségüket (2 győzelem, 1 iksz).

♦ A Puskás Akadémia a Paks elleni 2–1-es vereséggel kezdte a 2026-os évet, és a mezőny első feléből az egyetlen olyan csapat, amely az előző 2 fordulóban pont nélkül maradt.

♦ Az Újpest a 23 pontjából mindössze 8 pontot kapart össze hazai pályán, a mérlege 2–2–5. Az őszi záró fordulóban a Kazincbarcika 2–1-es legyűrésével 7 meccses, 2 döntetlenből és 5 vereségből álló otthoni nyeretlenségének vetett véget.

♦ A Puskás Akadémia a 7. helyen tanyázik a vendégtáblázaton, a mutatója 4–2–3. Hármas holtversenyben a felcsútiak idegenbeli meccsein esett átlagban a legkevesebb gól, 2.56.

VASÁRNAP

DIÓSGYŐRI VTK–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Eddig 13 NB I-es találkozón mérték össze erejüket, az örökmérleg a diósgyőriek fölényét mutatja: 5 DVTK-győzelem, 5 iksz, 3 kisvárdai siker. Ez egy igazán gólszegény párosítás, hiszen csak egyszer, 2019 novemberében fordult elő, hogy valamelyik csapat egy mérkőzésen 2 gólnál többet szerzett (DVTK–Kisvárda 3–1).

♦ Ősszel az éppen 100. NB I-es meccsét játszó Jasmin Mesanovic góljával 1–0-ra nyert a Várda, amelynek az irányítását akkor vette át ismét a sportigazgató Révész Attila. A szabolcsi együttes ezzel szakította meg a DVTK elleni 5 meccses nyeretlenségét (1 döntetlen, 4 vereség).

♦ Diósgyőrben 3 hazai siker mellett 2 iksz és 1 vendégdiadal született. Eddig mindkét együttes kétgólos győzelmeket aratott. A Kisvárda egyetlen idegenbeli sikere 2020 júniusában jött össze (0–2), amikor igazán csak a szabolcsiak számára volt tétje a meccsnek. Legutóbb, 2024 áprilisában 1–1-re végeztek.

♦ A DVTK a múlt héten hiába jutott már a 19. percben kétgólos előnyhöz Debrecenben, a 45. és az 56. perc között hármat kapott, így végül pont nélkül tért haza. Ez már zsinórban a 3. veresége volt a bajnokságban – ilyen negatív sorozata jelenleg rajta kívül csak az utolsó helyen álló Kazincbarcikának van.

♦ Az újonc Kisvárda hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi időben: az őszi záró fordulóban nyerni tudott az élmezőnyhöz tartozó Debrecen otthonában (1–0), majd a tavaszi rajton hazai pályán maradt alul az előtte 5 mérkőzés alatt mindössze egy pontot gyűjtő MTK-val szemben (2–3).

♦ A Diósgyőr pontjai több mint 70 százalékát otthon gyűjtötte be, 18-ból 13-at, 3–4–2-es mérlegével 7. a hazai tabellán. Az előző 5 otthoni meccsén nem ikszelt, 3 győzelme mellett az Újpesttől és az FTC-től kapott ki.

♦ A Várda az egyetlen idegenbeli döntetlenjét még a nyitó fordulóban, Nyíregyházán érte el (1–1), azóta 4-szer nyert, illetve vesztett. Házon kívül mindössze 9 gólt hozott össze, ez a második legkevesebb most az NB I-ben.

PAKSI FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Az előző bajnokság bronz- és aranyérmese 2009 óta 43 élvonalbeli mérkőzést játszott, ezeknek több mint a felét, 23-at a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 9, a döntetleneké 11. Az előző 21 találkozójuk közt csak kettő olyan volt, amelyen 3-nál kevesebb gól esett, így nem meglepő, hogy a gólátlag magas, 3.5 meccsenként.

♦ Októberben Windecker József 93. percben tizenegyesből lőtt góljával egyenlített a Paks a Groupama Arénában (2–2), így bajnokin 2020 júniusa, tehát több mint ötéves szünet után ikszeltek újra. Közben 10-szer győzött az FTC és csak 5-ször a tolnai gárda.

♦ Érdekesség, hogy a Ferencváros az NB I-ben idegenben többször – összesen 12-szer – tudta legyőzni a Paksot, mint hazai pályán, ahol csak 11-szer. Az atomvárosi találkozóik közül 3 lett döntetlen és 6-szor nyertek a házigazda tolnaiak. Legutóbb, tavaly májusban úgy győzött 3–2-re a vendég Ferencváros, hogy 1–0-ra még a paksiak vezettek, majd a 64. percben 2–1-es fővárosi előnynél a hazaiaktól Vécsei Bálintot azonnali piros lappal kiállították.

♦ A paksiaktól vádliizom-szakadás miatt ezúttal hiányozni fog az előző bajnokság legeredményesebb góllövője, a 39 éves Böde Dániel, aki 37 fellépésével a legtöbbször szerepelt a két zöld-fehér csapat bajnoki találkozóin. A mindkét helyen megfordult támadó egyébként 11 találatával gólkirálya is a párharcnak: 6 gólt ért el ferencvárosi, 5-öt paksi színekben. Böde legutóbb 3 éve, 2023 februárjában hiányzott a két csapat élvonalbeli mérkőzéséről. Akkoriban Waltner Róbert volt a vezetőedző, aki nem számolt vele, ezért Böde saját kérésére abban az időben az NB III-as Paks II-ben játszott.

♦ A paksi stadionban ebben az idényben először léphet pályára az NB I-ben a 2021–2022-ben gólkirály Ádám Martin, akinek a térdét az ősszel meg kellett műteni és emiatt csak két idegenbeli bajnokin szerepelt ebben az évadban: augusztusban Kisvárdán és a múlt héten Felcsúton.

♦ Az Európa-ligában a Ferencváros elvesztette a veretlenségét, miután csütörtökön 4–0-ra kikapott a Nottingham Forest otthonában, s emiatt már három tétmérkőzés óta nyeretlen.

♦ A Paks a tavaszi nyitányon Osváth Attila hajrában elért góljával 2–1-re nyert a Puskás Akadémia otthonában, így sorozatban már a 4. győzelmét aratta az NB I-ben. Ilyen szériája legutóbb 2024 szeptember-októberében volt.

♦ Az FTC a vasárnapi zöld-fehér rangadón 3–1-re kikapott odahaza az ETO-tól, így felváltva nyert és vesztett az előző 4 fordulóban. Ha ebben a ritmusban folytatja, most győzelemnek kellene következnie.

♦ A tolnai együttes otthoni mérlege 5–3–1, amellyel a 20. forduló előtt a második legtöbb góllal (23) vezeti a hazai táblázatot. Eddig egyedül az Újpest távozott győztesen az otthonából.

♦ A Ferencváros pontjai több mint kétharmadát házon kívül gyűjtötte be, 34-ből 23-at. Idegenben teljesítménye alapján a legjobb a bajnokságban és egyedüliként veretlen: 7 vidéki győzelme mellett 2-szer a fővárosban ikszelt.

ZALAEGERSZEGI TE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A 25. meccsük jön a legfelső osztályban. A zalaiak fölénye jelentős, hiszen 8-szor nyertek, 12 döntetlen és 4 Szpari-siker mellett.

♦ Mindössze 7 olyan meccsük volt, amelyen legalább 3 gól született, 6-szor viszont 0–0-ra végeztek, többek között 2025-ben kétszer is. Ezek után nem meglepő, hogy a gólátlag kifejezetten alacsony, mindössze 2.1/mérkőzés.

♦ A 2000 óta megrendezett 13 NB I-es találkozójukból csupán kettőt tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 őszén 2–1-re, valamint tavaly októberben hátrányból felállva 3–1-re – utóbb még Szabó Istvánnal a kispadon.

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ebben a periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek.

♦ Egerszegen még sosem tudott élvonalbeli bajnokit nyerni a Nyíregyháza: 4-szer kihúzta 0–0-val – legutóbb tavaly márciusban –, 7-szer viszont vesztesen távozott.

♦ A legfiatalabb, 22.7 éves átlagéletkorú játékoskerettel rendelkező ZTE a múlt héten 1–0-ra diadalmaskodott a Barcika vendégeként, így 7 forduló óta őrzi a veretlenségét (5 győzelem, 2 iksz), és már a 6. meccsét hozta le kapott gól nélkül ebben az idényben. Nuno Campos együttese ezzel feljött a 6. helyre, ahol legutóbb a 2. forduló után tanyázott.

♦ A kiesésre álló Nyíregyháza az Újpest elleni 1–1-es döntetlennel véget vetett a 4 fordulón át tartó vereségszériájának, ráadásul ezt úgy tette, hogy Katona Bálint kiállítása miatt az 52. perctől emberhátrányban játszott. Ez már az 5. piros lapja volt a szabolcsi csapatnak ebben a kiírásban – ez a zalaiakkal egálban a legtöbb a mezőnyben.

♦ A ZTE kevesebb pontot zsebelt be házigazdaként, mint idegen pályákon (12, illetve 15). Az otthoni mérlege 3–3–3, amivel a középmezőny második felében foglal helyet a hazai táblázaton.

♦ A Szpari Bódog Tamással a kispadon mindössze egy győzelmet aratott, november 22-én az FTC ellen az Üllői úton (3–1). Azóta viszont Diósgyőrben és Pakson is pont nélkül maradt, az összesített vendégmérlege 2–2–5, ezzel a táblázat alsó harmadában bukkan fel.

A 20. FORDULÓ PROGRAMJA

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Bognár Tamás

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Káprály Mihály

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)