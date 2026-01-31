NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

Kleinheisler László nyár óta csapat nélkül van, de a Nemzeti Sport információi szerint hétfőn érkezik Csíkszeredába, hogy aláírja szerződést a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő csapathoz.

A székelyföldiek a téli átigazolási időszakban megszerezték többek között a Puskás Akadémiánál kevés lehetőséget kapó Nagy Zoárdot, de itt folytathatja Tajti Mátyás is, aki pénteken bontott szerződést az Újpesttel.

Kleinheisler ügynöke, Filipovics Vladan korábban arról nyilatkozott, hogy a középpályás iránt Magyarországról is van érdeklődés, de számukra továbbra is a külföldi folytatás a prioritás.