NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

2026.01.31. 12:48
Kleinheisler a Csíkszereda játékosa lehet (Fotó: Getty Images)
A Nemzeti Sport értesülései szerint Kleinheiser László hétfőn utazik Csíkszeredába, hogy a helyi csapatnál folytassa pályafutását.

Kleinheisler László nyár óta csapat nélkül van, de a Nemzeti Sport információi szerint hétfőn érkezik Csíkszeredába, hogy aláírja szerződést a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő csapathoz.

A székelyföldiek a téli átigazolási időszakban megszerezték többek között a Puskás Akadémiánál kevés lehetőséget kapó Nagy Zoárdot, de itt folytathatja Tajti Mátyás is, aki pénteken bontott szerződést az Újpesttel.

Kleinheisler ügynöke, Filipovics Vladan korábban arról nyilatkozott, hogy a középpályás iránt Magyarországról is van érdeklődés, de számukra továbbra is a külföldi folytatás a prioritás.

 

