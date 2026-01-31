A rekordhajszoló, a búcsúzó klasszis, a veszélyben lévő sportág



SÍLÖVÉSZET

Az ötszörös olimpiai és 23-szoros világbajnok, ötszörös összetett világkupagyőztes Johannes Bö és hasonlóan sikeres testvére, Tarjei tavalyi visszavonulása alaposan felforgatta az erőviszonyokat az olimpia telére. A norvég testvérpár bejelentése meglepte a biatlonvilágot, viszont döntésük még a szokatlan időpont ellenére is érthető, ismerve családcentrikus személyiségüket. Johannes 31 évesen a csúcson szállt ki, amire csak a legnagyobbak képesek.

Távollétükben a mezőny sokszínűbb lett, már nincs egyértelmű norvég fölény az egyes futamokon. Igaz, a rutinos Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale és Vetle Sjastad Christiansen mellett feltűnt a színen a 26 esztendős Johan-Olav Botn és a 24 éves Martin Uldal is, mindannyiukban benne van az éremszerzés lehetősége. A férfimezőny legstabilabb triója a francia Éric Perrot, a svéd Sebastian Samuelsson és az olasz Tommaso Giacomel, közülük utóbbi a hazai pálya előnyét is élvezheti az előttünk álló hetekben.

Antholz/Anterselva a sílövők egyik kedvenc helyszíne, viszont a mesebeli tájnak ára van, az 1600 méteres tengerszint feletti magasságon tényleg csak a legnagyobbak képesek jó eredményt elérni. Sprint, üldözéses, tömegrajtos, váltó, vegyes váltó és egyéni indításos is a program része, az olaszok klasszisának, Dorothea Wierernek talán utóbbiban lesz a legnagyobb esélye egyéni számban éremmel búcsúzni. A nőknél a francia és a svéd csapat párharcára számíthatunk, de a norvég Maren Kirkeeidét, a finn Suvi Minkkinent és az olasz Lisa Vitozzit sem lehet leírni.

SÍUGRÁS

Síugrásban az a különleges helyzet állt elő, hogy egy szlovén testvérpár uralhatja az olimpiát – bár ennek kicsi az esélye, mind a hat megszerezhető aranyat a családi vitrinbe tehetik. A férfiaknál Domen Prevc, a nőknél pedig Nika Prevc dominál az aktuális világkupa­idényben, és ha kiemelkedő formájukat át tudják menteni a következő hetekre, tarolhatnak Olaszországban.

Mindkét nem képviselői megmérkőznek normál és nagysáncon, illetve rendeznek vegyes csapatversenyt, valamint férfi szupercsapatversenyt, amelyeken a szlovénok egyértelműen a favoritok közé tartoznak. Az esetleges aranyhalmozás megkoronázná a Prevc család káprázatos évét, amelyben máris volt ok az ünneplésre: Domen tíz évvel bátyja, Peter sikere után megnyerte a Négysáncversenyt – korábban testvérpárnak ez még sosem sikerült.

Ahogy az olimpiák történetében sem fordult elő az, hogy a nők és a férfiak mezőnyében testvérek egyaránt aranyérmesek legyenek síugrásban – igaz, míg a férfiak 1924, a hölgyek csupán a 2014-es szocsi játékok óta mérhetik össze erejüket a legrangosabb eseményen.

Magyar indulóért ezúttal sem szoríthatunk, mert a férfiaknál „emberemlékezet” óta nincs versenyzőnk az elit közelében, a nőknél pedig Vörös Virág 2021-es visszavonulását követően nem sikerült megtalálni az új tehetséget.

ÉSZAKI ÖSSZETETT

A síugrásból és 10 km-es szabad stílusú sífutásból álló sportág szintén a kezdetek óta az olimpiák alkotóeleme. A sportolók két egyéni versenyszámban méretik meg magukat, a különbség a síugrásban van: az egyikben a normál sáncról, a másikban nagysáncról ugranak le. A csapatverseny szintén izgalmas lehet, a két induló ugrásainak összpontszáma alapján rajtolnak el a 2x7.5 kilométeres váltófutásra. A hírek szerint a sportág helye veszélyben van a téli olimpiákon, a NOB tavasszal dönti el, hogy 2030-ban is a program része lesz-e.

SÍFUTÁS

Már 1924, azaz az első téli olimpia óta része a programnak, a norvégok rögtön repülőrajtot vettek, a hat megszerezhető éremből ötöt hazavihettek Chamonix-ból. Egyeduralmukat „természetesen” a keleti blokk törte meg, de aztán a skandináv ország sífutói ismét az élre törtek. Minden idők legeredményesebb sportolói a téli olimpiákon norvég sífutók, a nőknél Marit Björgen éremtermése példátlan (8 arany, 4 ezüst, 3 bronz), a férfiaknál Björn ­Daehlie 8 aranya mellé 4 ezüstöt gyűjtött. A szintén norvég Johannes Klaebo pályafutása csúcsán, egyeduralkodóként érkezik meg Val di Fiemmébe, ahol történelmet írhat. Ő lehet az első téli sportoló, aki kilenc vagy több aranyérmet nyer. Björgen és Daehlie mellett a „biatlon királya”, Ole Einar Björndalen is nyolc sikerrel büszkélkedhet. A 29 éves Klaebo számlálója ötről indul, és dominanciája alapján az is benne van, hogy további hattal gyarapodik. Síatlon, klasszikus stílusú sprint, 10 km-es egyéni indítású verseny szabad stílusban, váltó, szabad stílusú csapatsprint, 50 km-es klasszikus stílusú tömegrajtos verseny alkotja a női és a férfi menüt is.

Magyarország a 2002-es Salt Lake City-i téli olimpia óta először szerzett négy kvótát sífutásban, Laczkó Lara, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám képviseli a piros-fehér-zöld színeket.

Bemutatunk két-két sílövőt, sífutót és síugrót, akire mindenképpen érdemes lesz odafigyelni. Lou Jeanmonnot Az előző két idényben nüanszokkal maradt le az összetett világkupa-győzelemről, legutóbb az évadzáró tömegrajtos futam utolsó köréig nyílt volt a csata közte és a német Franziska Preuss között, amikor Jeanmonnot az egyik derékszögű kanyarban megbotlott és elesett, így 20 ponttal elbukta a pontversenyt. A kudarcból sokat tanult, jelenleg 202 pont az előnye a vk-ban, három futamot nyert meg és négy ezüstöt gyűjtött. Jessie Diggins Élete utolsó olimpiájára készül a sífutást az Egyesült Államokban új szintre emelő klasszis. Pályafutását sprinterként kezdte, 2013-ban világbajnok, 2018-ban olimpiai bajnok volt Kikkan Randall-lal a csapatsprintben. Ám aki háromszor is összetett vk-t nyer (2021, 2024, 2025) és ugyanennyiszer a Tour de Skit is (2021, 2024, 2026), már jóval több mint egyszerű sprinter. Nika Prevc Mindössze 20 éves, de máris világbajnoknak vallhatja magát, tavaly Trondheimben ugyanis normálsáncon diadalmaskodott. Lendületét az új idényben is megőrizte, a világkupában eddig 22 versenyt rendeztek, ezek közül 13-at megnyert, és csupán három alkalommal nem állt dobogóra. Olaszországban mindkét sáncon aranyesélyes, és a vegyes csapatversenyben is felérhet a csúcsra Szlovéniával. Tommaso Giacomel A 25 éves olasz egyértelműen szintet lépett a télen, és az olimpián a hazai közönség is segítheti őt. Két sprintet és két tömegrajtost is megnyert a vk-évadban, félelmetesen gyorsan és egyre pontosabban lő. Nové Mesto a nála egy évvel fiatalabb francia Éric Perrot-nak jobban sikerült, mindkettejüknek óriási lehetőség ez az olimpia. Nem lennénk meglepve, ha a férfi- és a vegyes váltóban is az ő párharcuk döntené el a versenyt. Johannes Klaebo Még csak 29 éves, de a következő hetekben minden idők legeredményesebb sportolója lehet a téli olimpiák történetének. Öt aranyról indul Val di Fiemmében, ahol ehhez további hatot is hozzátehet, amivel megelőzné nyolc arannyal álló legendás honfitársait. Nincs nála gyorsabb sífutó a sporttörténelemben, 2025-ben mattot adott a mezőnynek azzal, hogy mind a hat számot megnyerte a vb-n. Domen Prevc A 26 éves síugró bomba formában várja az olimpiát: a november végén kezdődő idényben 19-ből 17-szer állt dobogón, kilencszer a tetején. Azt is bizonyította a télen, hogy téthelyzetben sem remeg meg: a Négysáncversenyen favoritként óriási fölénnyel diadalmaskodott, így simán összejöhet neki az olimpiai arany is – egyéni és csapatszámokban egyaránt. Hat izgalmas név a sztárok forgatagából