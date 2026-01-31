Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: edzője szerint Lindsey Vonn készül az olimpiára

Vágólapra másolva!
2026.01.31. 11:01
Vonn kihagyja a szombati futamot (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Lindsey Vonn Milánó 2026
Pénteki hatalmas bukása után továbbra sem lehet tudni, pontosan milyen sérülést szenvedett az amerikai Lindsey Vonn a Crans-Montanában zajló alpesisí világkupa-sorozatban, ugyanakkor edzője szerint továbbra is készül az egy hét múlva kezdődő téli olimpiára.

Chris Knight megjegyezte, Vonn kihagyja a szombati szuperóriás-műlesikló futamot, viszont a „szokott módon készül” az ötkarikás játékokra.

A 41 éves olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok sztár elveszítette egyensúlyát, és az esésekor még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Az egy hét múlva kezdődő téli olimpia előtt a négyszeres összetett vk-győztes Vonn ugyan saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.

Vonn Instagram-oldalán azt írta, hogy megsérült a bal térde és további vizsgálatok várnak rá, csak ezek után tud majd további információkkal szolgálni az érte aggódóknak. Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra.

 

téli olimpia Lindsey Vonn Milánó 2026
Legfrissebb hírek

A rekordhajszoló, a búcsúzó klasszis, a veszélyben lévő sportág

Téli sportok
28 perce

Nagy Marianna rögtönzött forgása – az eset a nézőknek fel sem tűnt

Népsport
2 órája

Milánó-Cortina 2026: a magyar résztvevők programja

Téli sportok
22 órája

Lindsey Vonn bukott Crans-Montanában, félbeszakították a versenyt

Téli sportok
23 órája

Tóth Zita már elhiszi, hogy felveheti a versenyt a legjobbakkal

Téli sportok
Tegnap, 10:09

Az Északi Játékoktól Chamonix-ig – a téli olimpia megszületésének rövid története

Téli sportok
2026.01.29. 17:28

Milánó 2026: Liu Shaoang igen, Liu Shaolin Sándor viszont nem került be a kínai keretbe

Téli sportok
2026.01.28. 17:10

Milánó 2026: sérülések miatt cserék a svéd hokiválogatottban

Jégkorong
2026.01.28. 17:00
Ezek is érdekelhetik