Milánó 2026: edzője szerint Lindsey Vonn készül az olimpiára

Chris Knight megjegyezte, Vonn kihagyja a szombati szuperóriás-műlesikló futamot, viszont a „szokott módon készül” az ötkarikás játékokra.

A 41 éves olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok sztár elveszítette egyensúlyát, és az esésekor még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Az egy hét múlva kezdődő téli olimpia előtt a négyszeres összetett vk-győztes Vonn ugyan saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.

Vonn Instagram-oldalán azt írta, hogy megsérült a bal térde és további vizsgálatok várnak rá, csak ezek után tud majd további információkkal szolgálni az érte aggódóknak. Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra.