Tapasztalt Bundesliga-középpályás érkezik Újpestre – sajtóhír
A német szakíró tudomása szerint Arne Maier ügyében megszületett a megállapodás, és még szombaton megtörténik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat. Plettenberg bejegyzése szerint Dárdai Pál, az Újpest nemrégiben kinevezett sportigazgatója szorgalmazta az általa Berlinből jól ismert német játékos szerződtetését.
A Nemzeti Sport más forrásból szintén úgy értesült, hogy a 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző Maier, akit szerződése nyárig kötne az Augsburghoz, Újpestre tart.
A 27 éves középső középpályás a Herthában nevelkedett, 2022-ben igazolt az Augsburgba.
Bár ebben az idényben csak egy bajnokin lépett pályára, az említett két klub, valamint a Bielefeld színeiben összesen 184 német élvonalbeli mérkőzésen játszott, és nyolc gólt szerzett a Bundesligában.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda? – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FCF), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –