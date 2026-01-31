Tapasztalt Bundesliga-középpályás érkezik Újpestre – sajtóhír

A német szakíró tudomása szerint Arne Maier ügyében megszületett a megállapodás, és még szombaton megtörténik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat. Plettenberg bejegyzése szerint Dárdai Pál, az Újpest nemrégiben kinevezett sportigazgatója szorgalmazta az általa Berlinből jól ismert német játékos szerződtetését.

A Nemzeti Sport más forrásból szintén úgy értesült, hogy a 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző Maier, akit szerződése nyárig kötne az Augsburghoz, Újpestre tart.

A 27 éves középső középpályás a Herthában nevelkedett, 2022-ben igazolt az Augsburgba.

Bár ebben az idényben csak egy bajnokin lépett pályára, az említett két klub, valamint a Bielefeld színeiben összesen 184 német élvonalbeli mérkőzésen játszott, és nyolc gólt szerzett a Bundesligában.

🚨💥 EXCL | Arne Maier to Újpest FC - DONE DEAL ✔️



A full agreement has been reached with FC Augsburg. It’s a permanent move to the Hungarian top flight, as his contract was due to expire.



Sporting director Pal Dardai pushed strongly for the signing and their reunion. Dardai… pic.twitter.com/Yz3VPt8ft7 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2026

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)

Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda? – Románia)

Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FCF), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –