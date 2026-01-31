Nemzeti Sportrádió

Australian Open-győztes került be a magyarok elleni Davis-kupa-csapatba

2026.01.31. 09:29
Christian Harrison bekerült az amerikai Davis-kupa-csapatba (Fotó: Getty Images)
Davis-kupa tenisz Christian Harrison
Cserélt keretében az amerikai teniszválogatott, amely jövő hétvégén Tatabányán a mieinkkel találkozik a Davis-kupa selejtezőjében.

A hazai szövetség közleménye szerint Rajeev Ram helyett Christian Harrison került be a tengerentúliak csapatába, utóbbi azt követően jelentette be, hogy „indul Magyarországra”, miután Neal Skupskival megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság szombati páros döntőjét. Sajtóhírek szerint elképzelhető, hogy az amerikaiakhoz csatlakozik majd a világranglistán 20. Tommy Paul is.

A mieink – akik először csapnak majd össze a 32-szeres bajnok tengerentúliakkal – Tatabányán a Multifunkcionális Sportcsarnokban fogadják riválisukat február 7-8-án.

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsán Fábiánék az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező 1. fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. 

A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár a kvalifikáció 2. fordulójában. A válogatott tavaly februárban Montrealban 3:2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott az osztrákokat fogadtuk Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3:2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Harrison, Skupski (amerikai, brit, 6.)–Kubler, Polmans (ausztrálok) 7:6 (7–4), 6:4
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
Mertens, Csang Suaj (belga, kínai, 4.)–Danyilina, Krunics (kazah, szerb, 7.) 7:6 (7–4), 6:4

 

