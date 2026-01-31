Az elődöntőbe jutás a cél Hollandia ellen a női vízilabda Európa-bajnokságon

EDDIG MINDEN A TERVEINK szerint alakul Madeira szigetén, Funchalban, a női vízilabda Európa-bajnokságon, Cseh Sándor tanítványai hibátlanul zárták a csoportkört. A továbbjutás felé már a hétfői nyitányon óriási lépést tettünk – rangadót nyertünk Spanyolország ellen, amely Párizsban megszerezte története első olimpiai bajnoki címét, és a legutóbbi három világbajnokságon, valamint a legutóbbi négy Európa-bajnokságon egyaránt érmet szerzett, 2020-ban és 2022-ben meg is nyerte a kontinenstornát.

Ám az is tény, hogy a múltban a magyar válogatottal nemegyszer kibabráló spanyolok mostanában kevésbé találják az ellenszert velünk szemben, hétfőn immár sorozatban a negyedik tétmeccsen maradtak alul ellenünk. Ugyan a mérkőzés közepén volt egy 12 perces gólcsendünk, amely során 0–2-ről 5–2-re fordított a rivális, az utolsó negyedben jóval pontosabban és türelmesebben játszottunk, az utolsó negyed 4–0-s eredménye pedig meghozta a gyümölcsét, 9–7-re nyertünk. További ellenfeleink nem voltak egy súlycsoportban a spanyolokkal, de ellenük sem könnyelműsködték el a párharcokat a mieink. Kedden Románia ellen szinte biztossá tettük a továbbjutást, és csütörtökön a házigazda Portugáliával szembeni sikerrel az is eldőlt, hogy százszázalékos mérleggel fejezzük be a csoportkört, és a lehető legtöbb pontot – hármat – viszünk tovább a középdöntő F-csoportjába.

Ez azt is jelenti, hogy ha szombaton győzünk az Európa-bajnoki címvédő Hollandia ellen a középdöntő első meccsén, biztosan ott vagyunk a négy között – legutóbb a 2020-as hazai Eb-n szereztünk érmet (harmadikként végeztünk), az előző két kontinenstornán ötödikek lettünk.

Cseh Sándor egyetlen tényezőt emelt ki a portugálok elleni mérkőzésből, amit egy kicsit nehezményezett csapatától. „Alapvetően majdnem minden tetszett – idézte a kapitányt az MTI. – Csak az nem, hogy nagyon sokszor a kapásszélen vezettük a támadásokat, és onnan már nehéz befejezni. Amikor áthoztuk a rosszkézoldalra, onnan kapásra mentek a labdák, és sokkal több gólt lőttünk. Ilyen elméleti hibát követtünk el támadásvezetésben, de aztán a mérkőzés folyamán már jobb lett ez is.”

Ami a két könnyebb meccs hasznát illeti, a szövetségi kapitány úgy fogalmazott: „Fiatal csapatunk van, a felének ez élete első Európa-bajnoksága, örüljenek neki, hogy itt vannak, az egész csapat örüljön, és annak is, hogy ez a dolgunk, hogy az Eb-n játsszunk. Nem kell gondolkodni, hogy jó vagy nem jó. Minden jó, örüljünk neki, hogy vízilabdázhatunk egy kontinenstornán – mondta, majd kissé árnyalta a képet a soron következő mérkőzésünkkel kapcsolatban. – Nem a hollandok elleni meccsen dől el, hogy eddig mi volt jó. Nagyon sok minden jó volt az elmúlt tizennégy hónapban. Újabb rangadó következik, de nem kell ezt misztifikálni. Ez egy középdöntős meccs az Eb-n, nyilván bele kell menni, aztán tiszta erőből játszani.”

Keszthelyi Rita felidézte a hollandokkal kapcsolatos emlékeit, ugyanakkor leszögezte: ha sikerül átmentenie a csapatnak a spanyolok ellen a második félidőben nyújtott teljesítményt, akkor szombaton is felénk billen a mérleg nyelve. „Fizikailag mindig iszonyatosan kemény és szoros mérkőzéseket játszunk a hollandokkal, és ebből vagy mi jövünk ki a végén jobban, vagy ők. Szeretek ellenük vízilabdázni. Ha végig ugyanúgy tudunk játszani, mint a spanyolok ellen az utolsó két negyedben, akkor mi nyerünk. A védekezésből kell építenünk a támadást, anélkül nem fog menni. Ha mindig gólt kapunk, akkor nagyon nehéz lesz elöl, de úgy gondolom, képesek vagyunk jól védekezni. A hollandok ellen is ugyanúgy felpörgünk, mint a spanyolok elleni mérkőzésen. Én abszolút úgy érzem, hogy tudjuk azt, miért vagyunk itt, és mi ennek az összecsapásnak a tétje” – mondta az MTI-nek a csapatkapitány. Legutóbbi győzelmünk alkalmával, amikor a két évvel ezelőtti dohai világbajnokságon 8–8 után szétlövésben búcsúztattuk a hollandokat a negyeddöntőben, Keszthelyi volt a legeredményesebb három góllal, majd az ötméterespárbaj az ő találatával kezdődött – a végül ezüstéremmel záró magyar csapat ezzel a sikerrel jutott ki a párizsi olimpiára. További érdekesség, hogy amikor 2016-ban Belgrádban a női válogatott a legutóbbi Eb-aranyát (összességében a harmadikat) megnyerte, éppen a holland együttes volt a szenvedő fél, 9–7-re nyertünk a döntőben – abból az együttesből Keszthelyin kívül Garda Krisztina szerepel még Funchalban.

Sümegi Nóra szintén a spanyolok elleni pörgős játékot emelte ki, ami kulcs lehet a hollandok ellen. „Nagyon sokat jelentett nekünk, hogy erősebb ellenféllel kezdtünk, arra a pörgésre lesz szükségünk most is. A kapitány is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy visszahozzon bennünket abba az állapotba, amivel a spanyolok elleni meccset zártuk – így Sümegi, aki egyike annak a nyolc játékosnak a jelenlegi válogatottból, aki 2023-ban a portugáliai Coimbrában U20-as világbajnokságot nyert. ­– Ezzel a maggal nagyon összekovácsolódtunk. Szerintem újdonságot tudunk hozni a tapasztaltabb játékosok életébe. Nyitottsággal fogadtak minket, nagyon jól álltak az új, fiatalos hangulathoz. Teljes mértékben azonosulnak azzal, amit hoztunk a csapatba.”

Az Eb-címvédő Hollandia következik

Hollandia női vízilabda-válogatottja két évvel ezelőtt hazai környezetben, Eindhovenben nyerte meg története hatodik Európa-bajnoki aranyérmét Spanyolország ellen, az elsőt 2018 óta – a döntőben Bente Rogge körülbelül kilenc másodperccel a vége előtt, 7–7-es állásnál tüzelt, átlövése a bal kapufán csattant, onnan viszont Martina Terrére pattant, majd róla a kapuba csorgott a labda. A holland csapat ezzel egyszerre volt világbajnok és Európa-bajnok is, hiszen a 2023-as fukuokai világbajnokságon is nyert (a 2024-es és a 2025-ös vb-n ötödik lett, előbbin, Dohában a mieink ellen kapott ki a negyeddöntőben ötméteresekkel). A hollandok hozzánk hasonlóan hibátlanul zárták a csoportkört, viszont úgy is egyforma a lőtt gólok száma (mindkét csapatnál 65), hogy az Eb-címvédőnek nem volt olyan magasan jegyzett ellenfele, mint nekünk Spanyolország. A legutóbbi egymás elleni tétmeccsen, a 2024-es párizsi olimpia csoportkörében Hollandia 10–8-ra, a tavalyi szingapúri vb-re felkészítő SEAT-kupán Gödöllőn 15–12-re nyert. A találkozó az eredeti kiírással ellentétben 20.15 helyett 16 órakor kezdődik magyar idő szerint.

Bente Rogge (Fotó: AFP)

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

14.00: Görögország–Olaszország

18.15: Franciaország–Horvátország

F-CSOPORT

16.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.15: Izrael–Spanyolország

Hazai pályán érné el legjobb Eb-eredményét Portugália

A portugál női vízilabda-válogatott tíz év után szerepel ismét Európa-bajnokságon, legutóbb a 2016-os belgrádi kontinenstornán volt ott – jóllehet a visszatérés a rendezői szerepnek köszönhető. Az viszont már saját érdem, hogy a második mérkőzését is megnyerte Fun­chalban – korábbi három szereplése alkalmával nem sikerült egynél több meccset nyernie Eb-n. A csoportkörben Romániát győzte le, a 9–16. helyért zajló második csoportkör nyitányán, pénteken Svájcot múlta felül 17–10-re – Svájc egyébként harminc év után tért vissza a kontinenstornára. A portugálok közül négyen – Alice Rodrigues, Carolina Fernandes, Maria Machado és Beatriz Pereira – három gólt lőttek, míg a Magyarország ellen ötméterest hárító Maria Sampaio 16 lövésből tízet védett. Ha a portugálok vasárnap a briteket is legyőzik, játszhatnak a 9. helyért – eddigi legjobbjuk a belgrádi 10. hely. Ugyanebben a kvartettben Nagy-Britannia kiütötte Romániát.

A G-csoportban a középdöntőről Horvátország ellen kiélezett csatában lemaradó Szerbia Szlovákia ellen nyert simán, míg Törökország a záró negyedben hiába vezetett egy ponton 10–7-re is, fél perccel a vége előtt örülhetett, hogy egyenlített, és kiharcolta az ötméterespárbajt. Ennek végén Elif Aydinlik kapus egymás után három német kísérletet is hárított, hozzásegítve csapatát a győzelemhez.