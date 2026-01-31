NHL: Coyle négy ponttal segítette győzelemhez a Columbust

Charlie Coyle pályafutása során másodszor triplázott az NHL-ben, ráadásul a Columbus támadója egy gólpasszt is kiosztott, így négy ponttal járult hozzá a Chicago otthonában elért győzelemhez. Ez a három gól tovább növelte a rekordot, így már 31 tripla született januárban.

A Blue Jackets jó formában is van, a legutóbbi kilenc meccséből nyolcat megnyert, és ugyanez az arány nyolcból hét, mióta Rick Bowness váltotta Dean Evasont a kispadon.

A Columbus ezzel a sikerrel megtartotta az esélyét arra, hogy a 2019–2020-as idény után újra a rájátszásban szerepelhessen.

A Chicagónak ellenben nem megy az utóbbi időben, ez volt az ötödik mérkőzésük győzelem nélkül. Connor Bedard a gólja mellett adott egy asszisztot is, míg Tyler Bertuzzi két gólpasszt osztott ki.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Chicago Blackhawks–Columbus Blue Jackets 2–4