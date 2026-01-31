Vingler László: A Debrecen ellen sem kell spórolni a futással

„A Lokit le kell győznünk, akkor ér igazán sokat a Fradi elleni siker” – akár tételmondatnak is megfelel Vingler László, az ETO FC fiatal játékosának gondolata, amellyel lapunknak adott interjúját zárta. Az ETO két ponttal vezeti a bajnokságot a Paksi FC előtt, újabb siker esetén a forduló előtt negyedik Debrecent leszakíthatja az élbolyról. A sérülésből lábadozó, lassan újra játékra képes Paul Anton helyettesítését kitűnően látta el az Üllői úton 3–1-re megnyert bajnokin a 20 éves középpályás, úgyhogy adódik a kérdés: ha ennyi idősen ilyen teljesítményre képes, minden kihívásra készen áll a futballban?

„Szerintem igen – válaszolta Vingler László, aki mindössze hetedszer kezdett NB I-es mérkőzésen a múlt hétvégén. – Hatalmas mérkőzés volt, az első játszott a második ellen. Hidegben, esőben, olyan körülmények között is teli vendégszektor buzdított bennünket, amilyenben talán még én sem mennék ki meccsre. Szerencsére az egész csapat jól kezelte ezt a nyomást, amely nem roppantott össze minket nulla-egynél sem. A Ferencváros vezető gólja után ugyan volt még néhány nehezebb percünk, de átvettük az irányítást, ami a mentális felkészültségünkön múlt. Egyértelmű volt, hogy nem szabad újabb gólt kapnunk, Megyeri Balázs mutatta kirúgásnál, hogy a hátrány ellenére nem kapkodunk, hanem szépen elkezdünk játszani. Elsődleges, hogy nem szabad pánikolni ilyenkor, nincs mit veszíteni, tenni kell a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy könnyű helyettesíteni Paul Antont, hiszen rajta fut át sok támadás, és a pályán kívül is fontos láncszem, ő a csapatkapitány, mindenki hallgat rá. Viszont azért dolgoztam az edzéseken, hogy ha lehetőséget kapok, akkor versenyhelyzetet alakítsak ki.”

A Nemzeti Sportnak adott korábbi nyilatkozatában Vingler László beszélt már arról, milyen szoros kapcsolatot ápol a rutinos román középpályással, így megkérdeztük, mit gondolt a teljesítményéről „mentora”.

„Rengeteget beszélünk, így természetesen a hétvégi találkozó is szóba került: elmondta, mit csinált volna másképp, szerinte mi volt jó, de ugyanígy történt az őszi szezon zárása, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés után is. Én magammal nem teljesen voltam elégedett, de pozitív visszajelzéseket kaptam.”

A DVSC a DVTK ellen győzött a hétvégén, tartja a lépést az élbollyal, noha az idényben már megszokott módon negatív várható gólkülönbséggel (–0.34 ellenére 3–2-es siker) szerezte meg a három pontot. A Ferencváros a múlt hétvégéig az NB I-be 2024-ben visszajutó ETO egyik mumusának számított, vasárnap győztek először a győriek az új korszakban. A DVSC ellen is megtörhet egy nem épp fényes sorozat, az eddigi négy egymás elleni mérkőzésből egyet nyert meg a Loki (3–0), három pedig döntetlenre végződött (2–2, 0–0, 1–1) ebben az időszakban.

„A jó csapatnak azért szerencséje is van, s amennyire tudom, a Debrecennél sok fiatalt kell játszatni, és ettől függetlenül is elöl találhatók a tabellán. Jó játékosai vannak, könnyű meccsre semmiképp sem számítok. Szeretnénk nyerni, hogy itthon is úgy kezdjük a tavaszt, ahogy idegenben. Lehet, hogy sablon, de mindenki azt mondja, ne foglalkozzunk azzal, mit mondanak rólunk a médiában. Azt azért érezzük, hogy jó csapat vagyunk, és ha mindenki odateszi magát fejben, nem spórolunk el egyetlen futást sem, akkor messzire juthatunk. Viszont nem nézünk annyira előre, hányadik helyen végezhetünk, most a Loki következik, amelyet le kell győznünk, mert akkor ér igazán sokat a Fradi elleni siker.”

A Hungária körúti öltözőben még elköszönni sem volt idő

– Milyenek az első benyomásai?

– Remek közösségbe, jó társaságba csöppentem, s bár még csak néhány edzésen vettem részt, érződik, a szakmai munka is kiváló – mondta lapunknak Demjén Patrik, a DVSC 27 éves kapusa, aki a hét közben szerződött az MTK Budapesttől Debrecenbe, a Loki kivásárolta még fél évig érvényes szerződéséből, s bár a hírek arról szóltak, hogy a játékost a Bp. Honvéd is megszerezné, a kispestiekkel kútba esett az üzlet. – Több Loki-játékost is ismertem korábbról, hiszen az MTK-ban együtt futballoztam Batik Bencével és Szuhodovszki Somával, míg Lang Ádámmal a válogatott keretben találkoztam. Mindenki szívélyesen és örömmel fogadott, ez pedig nagy önbizalmat ad a folytatásra. Természetesen van bennem drukk, hiszen mégiscsak új helyen, városban és csapatban kell megmutatnom, mit tudok, de ez rengeteg pozitív energiával tölt fel, alig várom, hogy bemutatkozzak a Lokiban.

– Erre szombat délután sor is kerülhet, az ellenfél az éllovas ETO lesz idegenben…

– Nehéz meccsre számítok, az ETO kiemelkedően jól teljesít, parádés formában játszik, nem véletlenül áll az első helyen a tabellán. Kiváló alkalom nekem és a többieknek is, hogy megmutassuk, jó csapat a miénk. Az biztos, hogy néhány extra teljesítményre szükség lesz ahhoz, hogy meglepetést szerezzünk, de hiszek benne, hogy sikerülhet. Viszonylag régen, másfél hónapja álltam tétmérkőzésen a kapuban, emiatt is várom nagyon, hogy újra játszhassak.

– Jelenleg a negyedik helyen áll csapata a tabellán, a Debrecen mindössze négy ponttal szerzett kevesebbet, mint az ETO – cél a dobogó?

– Egyértelmű, jó lenne megmutatni magunkat a nemzetközi porondon. Annyira szoros a mezőny, hogy bármi megtörténhet, de ehhez szorgosan kell gyűjteni a pontokat. Azért vagyok itt, hogy ebből – rutinos kapusként – én is jócskán kivegyem a részem, ezt is várják el tőlem. Balogh János kapusedzőt ellenfélként ismertem korábbról, meccseltünk egymás ellen, én Budaörsön védtem, ő pedig Balmazújvárosban volt a szakmai stáb tagja, s persze azóta is találkoztunk az MTK–Debrecen meccseken. Bár némileg más munka zajlik itt, mint az MTK-nál, ez is nagyon tetszik. Magamat kell adnom, ez a legfontosabb.

– Sikerült elköszönni az MTK játékosaitól, edzőitől?

– Nagyon gyorsan történt minden, sietnem kellett Debrecenbe orvosi vizsgálatokra és edzésre, így a holmimért csak edzés előtt tudtam bemenni, szinte senkivel sem találkoztam a csapatból. Persze üzenetben elköszöntem mindenkitől, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb személyesen is elbúcsúzhatok a srácoktól.

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)