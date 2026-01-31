A ZTE végleg megszerezte Skribek Alent – hivatalos
A Zalaegerszegi TE FC labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy életbe léptette a Skribek Alen kölcsönszerződésében lévő kivásárlási opciót.
Skribek Alent az idény előtt vette kölcsön a Zalaegerszeg a Pakstól, és a 24 éves labdarúgó eddig remekül szerepel a zalai megyeszékhelyen, 15 bajnokin hétszer is eredményes volt
A ZTE szombat délelőtt jelentette be, hogy életbe lépteti a játékos kölcsönszerződésében lévő opciót, így Skribeket végleg megvásárolta a klub, a labdarúgó 2029-ig írt alá.
Skribek 2021 őszén már szerepelt a ZTE-ben, az NB I-ben eddig a Budafokot, a Puskás Akadémiát, a Paksot és a Diósgyőrt is erősítette.
