A ZTE végleg megszerezte Skribek Alent – hivatalos

Skribek Alent az idény előtt vette kölcsön a Zalaegerszeg a Pakstól, és a 24 éves labdarúgó eddig remekül szerepel a zalai megyeszékhelyen, 15 bajnokin hétszer is eredményes volt

A ZTE szombat délelőtt jelentette be, hogy életbe lépteti a játékos kölcsönszerződésében lévő opciót, így Skribeket végleg megvásárolta a klub, a labdarúgó 2029-ig írt alá.

Skribek 2021 őszén már szerepelt a ZTE-ben, az NB I-ben eddig a Budafokot, a Puskás Akadémiát, a Paksot és a Diósgyőrt is erősítette.