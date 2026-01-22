Marco Rossi: Ha nincs már meg bennem a tűz, biztosan távozom

– Miként élte meg az Írország ellen elveszített világbajnoki selejtező óta eltelt heteket?

– Nehezen. Nem könnyű magunk mögött hagyni azt, ami azon a meccsen történt – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány. – Főként a következmények miatt, hiszen elszalaszottuk a lehetőséget a világbajnoki pótselejtezőre. Rendkívül küzdelmes időszak volt, és még mindig nem sikerült teljesen túllépnem rajta. De az élet megy tovább, a jövőbe kell néznünk. Úgy gondolom – bár szerintem nem érdemeltük meg a kiesést –, hogy sok pozitívumot megőrizhetünk, amelyekre alapozva újra lehet indulni a jövőben.

– Legutóbb a Puskás Arénában, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hallottuk nyilatkozni. Hogyan teltek a vb-selejtező utáni első napok?

– Nagy szomorúsággal és keserűséggel. Tizenhárom éve élek Magyarországon, a 2026-os év már a tizennegyedik, így a saját bőrömön érzem, mit jelent Magyarországnak, a magyaroknak a vb-re kijutás kérdése. Sajnos nekünk – és amikor azt mondom, nekünk, magamat, a játékosokat és a szurkolókat is beleértem – ez az ügy szinte megszállottsággá, rögeszmévé vált. És látva, miként alakultak az események ebben a selejtezősorozatban, azt hiszem, ez már valamiféle átok. Ha arra gondolunk, hogy Írország miként tudott betalálni a hosszabbítás pillanataiban mindkét mérkőzésünkön, a dublinin és budapestin is, a tapasztalat nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehezen emészthető.

– Felvetődött önben kétely a folytatást illetően? Gondolt a lemondásra?

– Már jóval a mérkőzés előtt megegyeztünk a szövetséggel, hogy visszatérek Budapestre az MLSZ elnökségi ülésére – tehát ez nem attól függött, hogy lemaradunk-e a pótselejtezőről. Ott világosan elmondtam az álláspontomat, a szövetség elnöksége pedig egyhangúlag úgy döntött, hogy velem akarja folytatni. Én nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni, mert elismerem: ha elbukunk egy célt – és a cél egyértelműen a pótselejtező elérése volt, egy kimondott és elérhető cél –, akkor vállalnom kell a felelősséget. Tehát ha ők úgy ítélték volna meg, hogy a kudarc okot ad a felmentésemre, abszolút elfogadtam volna, hiszen a célt nem értük el. Így is mérlegelni kell sok mindent, amit én meg is tettem, és azt láttam, hogy – ismétlem – sok pozitívum volt ebben a selejtezősorozatban. Úgy gondolom, teljesítmény tekintetében csak Portugáliánál voltunk gyengébbek, és ellene is csak a játék egyes szakaszaiban, nem a két mérkőzés egésze alatt, az idő nagy részében egyenrangú partnerek voltunk. Döntetlent játszottunk a portugálokkal, kétszer legyőztük Örményországot a nehézségek ellenére is. Az Írország elleni első mérkőzésen pedig hihetetlen dolgok történtek és befolyásolták az eredményt, olyan valószerűtlen események, amelyek a második találkozón is bekövetkezhettek. Szóval mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy szerencsések voltunk. Természetesen követtünk el hibákat, én is követtem el hibákat, amelyekért vállalom a felelősséget. Ám például nem hiszem, hogy hiba volt a hosszabbításban cserélni az utolsó, Írország elleni meccsen.

– Az említett dupla cseréről sokan beszéltek és beszélnek. Ha újrajátszanák a mérkőzést, mit csinálna másképpen?

– Tudja, utólag nagyon okos az ember. A futballban csak az eredmény számít, és ha az nem jön, bárki felhatalmazva érzi magát bármilyen kritikára. Ha meglett volna az eredmény, senkinek sem lett volna kifogása. A „ha”-kkal és „pedig”-ekkel nem jutunk előre. Két cserénk volt, láttuk, hogy a csapat szenved és egyre hátrébb húzódik – nem utasításra, hanem egyszerűen a mentális reflex miatt, ami az egyenlítő gól után működésbe lépett. Bár a kispadról mindenki azt kérte, hogy menjenek feljebb, a játékosok egyre hátrébb szorultak. Ahelyett, hogy játszottak volna, csak rugdosták el a labdát, így kénytelenek voltunk egyre mélyebben védekezni. Az utolsó percekben meg akartam törni az ellenfél nyomását, ami egyébként kezdett is alábbhagyni, aztán jött az a végső fellángolás, amely révén az írek találtak egy gólt, olyat, amilyenre ők maguk sem számítottak. Sok minden történt, hibák sorozata az utolsó játékhelyzetben: három-négy hiba egymás után, senki sem tudta helyrehozni a társa ballépését, majd jött az utolsó, amely szerintem százalékosan nem is a legsúlyosabb volt. De el kell fogadni minden kritikát, ismétlem, ha nincs eredmény és elbuksz egy vállalást, muszáj tűrnöd a bírálatokat. Ezért is fogadtam volna el zokszó nélkül a felmentést. Nem így történt, mert a szövetség látta, hogy bízom a fiúkban és a csapatban. Ami szerintem nagyon fontos volt – és ez döntő szempont a jövőre nézve –, az a kohézió és az egység a társaságon belül még akkor is, ha ez most nem vezetett eredményre. Nem olvastam olyan interjút, amelyben a srácok egymást hibáztatták volna, és ez lényeges elem.

– Az Írország elleni mérkőzés után kapott támogató üzeneteket?

– Ha volt is biztató szó, napokon át hatalmas elkeseredés telepedett mindenkire. A meccs végén semmit sem mondtam a játékosoknak, nem voltam képes megszólalni. Tíz-húsz percig csendben ültünk az öltözőben anélkül, hogy egyetlen szót is szóltunk volna, mert ez tényleg hihetetlen helyzet volt mindannyiunknak. Nekem – azon túl, hogy 2025 az eredmények szempontjából a legnehezebb évem volt a válogatottal – ez az egyik legfájdalmasabb, ha nem a legfájdalmasabb csalódás a pályafutásom során. Ezért is volt nehéz szavakat találni, és valójában nem is találtam. Még ma sem igen tudok. Nem hiszem, hogy a fiúk bármilyen módon elveszítették volna a bizalmukat bennem, a stábomban vagy a vezetésemben. Szerintem ez a legkisebb probléma, mert ha így lenne, a szövetség tudna róla, és nem habozna váltani a kispadon. Szóval nem ez a lényeg. Hanem az, hogy mostantól látnunk kell, a szurkolók hogyan tudnak reagálni erre a csalódásra.

– Ön szerint mi várható ebből a szempontból?

– Szerintem mindenki látta és értékelte az akarást, azt, hogy a végsőkig próbálkoztunk. Az előző évben soha, de soha nem kellett szégyenkeznünk a teljesítményünk miatt, még ha szenvedtünk is el fájdalmas vereségeket. Mindig emelt fővel mentünk le a pályáról, és gyakran jó futballt játszottunk. Még Törökország ellen is, amikor kint 3–1-re kaptunk ki, vagy itthon 3–0-ra. Mondhatnák erre: „Igen, de 3–0-ra vesztettél.” Igaz, de annak a két meccsnek az eredményét látványosan torzították bizonyos mozzanatok. Úgy gondolom, minden ellenfelünkkel egyenrangúak voltunk: néha kicsit rosszabbul, néha jobban játszottunk náluk, de abszolút pariban voltunk. Ez nem csak az én véleményem, a mérkőzések statisztikái is ezt támasztják alá. Éppen ezért lehet mondani, hogy van ráhatásom a teljesítményre. A meccseredményt viszont gyakran olyan epizódok döntik el, amelyeket nem tudok irányítani – és senki sem közülünk. Nyilván akadnak olyan játékhelyzetek, amelyek elgondolkodtatják az embert, mint például az utolsó meccsen a hosszabbításban végrehajtott csere. Ha a jövőben hasonló helyzet előfordulna, látnám a csapatomat szenvedni, talán újra ugyanezt lépném, mert abban a pillanatban energiát nyertünk vele, és megtörtük az ellenfél ritmusát. Ha megnézzük, onnantól kezdve nem is voltak veszélyesek, kivéve azt az utolsó szituációt, amely döntőnek bizonyult. Végül persze az változtatta meg az eredményt, és elfogadok minden kritikát, amelyet ezzel kapcsolatban kaptam.

– Mi ad ösztönzést a nehéz helyzetben?

– Megvan bennem az akarat és a késztetés arra, hogy végre elérjük a vb-részvételt. Persze nem biztos, hogy én leszek majd ott, hiszen az idén júniusban kezdődő világbajnokság után a következő vb-selejtező 2029-ben kezdődik. Addig még rengeteg idő van és rengeteg mérkőzés. Lesz két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is; sok függ attól, mit érünk el ezeken. A célom az, hogy én vezessem a csapatot a következő vb-selejtezőben, és végre megtörjük az átkot, legyünk úrrá ezen a lidércnyomáson. De addig is fontos meccsek várnak ránk: Nemzetek Ligája, Európa-bajnokság, minden az út közben elért eredményektől függ. Ha azt éreztem volna, hogy nincs már meg bennem a kedv, a tűz vagy az ösztönzés, biztosan megegyeztem volna a szövetséggel és távozom. Motiváció nélkül nem akarom folytatni. De a motiváció megvan, és látok biztató jeleket a jövőre nézve: vannak figyelemre méltó fiatal tehetségeink, és azok a játékosok, akik mostanában mutatkoztak be, szinte kivétel nélkül jól teljesítettek. Egy folyamat közepén járunk, a válogatottunk nem öreg, sőt viszonylag fiatal, és ebben az évben hangsúlyosan törekszünk a további fiatalításra, fenntartva közben a minőségi szintet is.

– Beszéljünk hát az idei tervekről. Mire számíthatunk?

– Márciusban és júniusban is két-két felkészülési mérkőzésünk lesz. Mind a négy találkozón technikai-taktikai és gondolkodásbeli előrelépést kell mutatnunk. Mit jelent ez? Például azt, hogy ha elkezdesz egy meccset egy bizonyos stílusban – mint az írek ellen az első nyolcvan percben –, nem változtathatsz az utolsó tizenöt percre csak az eredmény miatt. Az elejétől a végéig az előre eltervezett módon kell játszanunk, függetlenül attól, mit mutat az eredményjelző. Mentálisan meg kell erősödnünk, ahogy a múltban is erősek voltunk: korábban sok meccset nyertünk meg az utolsó percekben, tavaly viszont döntő meccseket veszítettünk el a véghajrában. Ezen szükséges dolgoznunk. Emellett folytatnunk kell a taktikai fejlődést, különösen labdabirtoklásban. A selejtezőben az örmények elleni 1–0-t kivéve minden mérkőzésen szereztünk két gólt, ugyanakkor nagyobb stabilitást kell adnunk a védekezésnek, mert bár sok gólt lőttünk, sokat is kaptunk.

– A következő Eb kapcsán nem tart attól, hogy az emberek természetesnek veszik a kijutást három egymást követő részvétel után?

– Ismerem a magyarokat, hiszen sok éve élek Magyarországon. Bár a nyelvet nem beszélem, a mentalitást jól ismerem. Hajlamosak vagyunk fellelkesedni az eredményektől. Emlékszem, az előző Eb előtt akkora volt az eufória, hogy egyesek már negyeddöntőről vagy elődöntőről álmodtak. Próbáltam mindenkit a földön tartani, mert nagyon erős csoportunk volt. Aztán jött a csalódás, hogy nem jutottunk tovább – ami nem csak rajtunk múlt, bár főleg rajtunk. Magyarország sorozatban három Európa-bajnokságon vett részt, a háromból kettőn én voltam a kapitány. Ezzel együtt semmi sincs garantálva. Hiába mondják, hogy a Nemzetek Ligája nem számít, valójában nagyon fontos a rangsor miatt, amely meghatározza, hogy az Eb-selejtező sorsolásán melyik kalapba kerülünk. Minden a teljesítményünktől és a sorsolástól függ. Persze statisztikailag könnyebb kijutni az Eb-re, mint a vb-re, mert az Eb-re két hely is kiadó a csoportból, a vb-re viszont csak egy. Ez sokat számít.

– Az otthoni környezet, Pozzuoli városa és családja támogatása ad új energiát az elmúlt hetek után?

– Családtagjaim mindig mellettem állnak, a jó és a kevésbé jó pillanatokban is. Ők is igyekeztek kerülni a futball témáját az utóbbi időben. Olyan a család, mint egy biztos kikötő, ahová bármikor bemenekülhet az ember. Sok hétig küzdöttem magammal, nem is néztem futballt, mert tényleg rám telepedett a csalódottság és az elkeseredettség. Aztán ki kell mozdulni ebből. Az sem segít, hogy sokára jönnek az újabb találkozók. Ha elbuksz egy fontos mérkőzést, de három nap múlva már ott a következő, arra összpontosítasz, és másképp reagálsz. Itt viszont az utolsó meccs után márciusig várunk, így az ember csak rágódik, gondolkodik és elemez. Nem könnyű. Neves filozófusok is megmondták: egy ember tartását nem az mutatja meg, amikor a siker hullámait lovagolja meg, hanem az, ahogyan bukás után feláll. És alapvetően én ezt akarom tenni.

– Hogyan értékeli a közös munkát fiával, a válogatott munkáját a nyár óta segítő Simonéval?

– Ahogyan illik, lábujjhegyen, szerényen érkezett a stábba. Próbál napról napra fejlődni és sok részletet tökéletesíteni. Szerencsés a helyzete, mert a szakembereink segítségére támaszkodhat. Összekötő szerepe van, a pályán és a meccselemzésben is dolgozik, és szerintem kiváló profik támogatását élvezi, így ez a fejlődési szakasz biztosan segíti őt a jövőben. Elégedett vagyok azzal, ahogyan beilleszkedett és ahogyan dolgozik, de nem is voltak kétségeim, különben nem vettem volna be a stábomba. Az elvárásaim vele szemben pedig még magasabbak, mint a többi kollégámmal szemben.

Elszántság, határozottság, bizakodás – a szövetségi kapitány tudja, talpra kell állni a fájdalmas hetek után

– Többször beszélt korábban édesapja példájáról. Ebben a nehéz időszakban gondol rá és az általa képviselt mintára?

– Tudja, ő más területen dolgozott, mint én, gumigyári munkásként, így az összehasonlítás is nehezebb, mindenesetre azt a fajta rugalmasságot, amelyet hívhatunk ellenálló képességnek is, vagy leírhatunk az angol „never give up” kifejezéssel, biztosan tőle örököltem. Édesapámnak teljesen más területen rengeteg nehézsége volt az életében, de sohasem adta fel. Végül sikerült felnevelnie három gyereket, és lehetővé tette édesanyámnak, hogy háziasszonyként csak otthon dolgozzon, ami az egyik legkimerítőbb és legnehezebb munka, ráadásul fizetés nélküli. Minden nehézség ellenére el tudta tartani a családot, egyetemre küldte a testvéreimet – én is mentem, de a futball miatt abbahagytam. Szóval igen, ezt a „nem adom fel” képességet tőle örököltem. Az edzői pályafutásom, különösen a magyarországi, felemelő és küzdelmes pillanatokban egyaránt bővelkedik. Ez a mostani biztosan az egyik legrosszabb, a legnehezebb, amin túl kell jutnom, de egyáltalán nem áll szándékomban feladni. Látom a lehetőséget a munkára, és bízom a fiúkban. Ám ahogy mindig mondom: végül az eredmény számít. Most elbuktunk egy nagyon fontos célt, és talán ez az első igazi kudarcom, amióta a válogatottat vezetem. Mert bár vehetjük annak, hogy Albánia mögé, a negyedik helyre csúsztunk az előző vb-selejtezőn, abban a csoportban ott volt Anglia mellett Lengyelország is, amely nálunk jobbnak számított, így bajos lett volna megszerezni a második helyet. Ezúttal viszont a kezünkben volt a lehetőség, megvolt bennünk a képesség. Ezért ez az első nagy kudarc. Meglátjuk, hogy a következő vb-selejtezőig milyen eredményeket érünk el, meglesznek-e a feltételek ahhoz, hogy a szövetség folytassa velem a munkát. Tisztában vagyok vele, hogy ha nem érünk el megfelelő eredményeket a Nemzetek Ligájában és az Eb-selejtezőben, valószínűleg nem kapom meg a lehetőséget. Ennek mindig is tudatában voltam: nem gondolom, hogy megtarthatom a szövetségi kapitányi posztot számottevő eredmények nélkül. »»

– Milyen a kapcsolata a magyar edzőkollégákkal?

– Úgy gondolom, mindenkivel jó a viszonyom. Nem avatkozom bele a munkájukba, nem gyakorolok rájuk semmiféle nyomást. Tudom, hogy kilencven százalékuk jobban szereti, ha nem megyek oda látogatóba. Nem is megyek, mert tudom, hogy ez olyan helyzeteket szülhetne, amelyeknek a kollégák nem örülnének, én meg semmiképpen sem akarok nekik problémát okozni. Hagyom őket dolgozni, ahogyan ők is tiszteletben tartják az én munkámat. Minden hétvégén élőben követem a magyar bajnokságot, három-négy mérkőzést is megnézek. Mondhatom, hogy minden NB I-es csapatot ismerek élő tapasztalatok alapján, bizonyos időközönként egyébként másodosztályú meccsekre is ki szoktam menni.